https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/meksika-devlet-baskani-sheinbaum-trumpin-sinirdaki-gocu-durdurmayi-kabul-etti-iddiasini-yalanladi-1090913929.html
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump'ın 'sınırdaki göçü durdurmayı kabul etti' iddiasını yalanladı
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump'ın 'sınırdaki göçü durdurmayı kabul etti' iddiasını yalanladı
Sputnik Türkiye
20 Ocak'ta ABD Devlet Başkanlığı görevine başlayacak olan Donald Trump'ın, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un 'Meksika-ABD sınırındaki göçü durdurmayı... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ocak'ta Devlet Başkanlığı'na başlayacak olan Donald Trump'ın ABD-Meksika sınırından ABD'ye göçleri durdurmak için bir anlaşma yaptıkları iddiasını yalanladı. Çarşamba günü ikili arasında yapılan bir telefon görüşmesinin ardından Trump, sosyal medyadan, "Meksika'dan ABD'ye göçü durdurmayı kabul etti ve Güney Sınırımızı etkili bir şekilde kapattı" paylaşımı yaptı. Bunun üzerine Sheinbaum, 'Meksika'nın pozisyonunun sınırları kapatmak değil, insan haklarına saygı göstererek göçü ele almak olduğunu' yinelediğini söyledi.ABD Başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından Kanada, Meksika ve Çin’den ithal edilen ürünlere yüksek gümrük vergileri uygulayacağını açıklamıştı. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Meksika ve Kanada’dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin’den gelen ürünlere ise ek yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini belirtmişti.Trump, Meksika ve Kanada'ya uygulanan ithalat vergilerinin, ancak ABD'ye yasadışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığı durdurulduktan sonra kaldırılacağını söylemişti. 'Bu durumda Meksika da gümrük vergilerini artıracaktır'Sheinbaum, Çarşamba günü daha erken saatlerde ABD'nin bir ticaret savaşı başlatması halinde misillemede bulunacağına dair söz verdi. Devlet Başkanı Sheinbaum bir basın toplantısında "ABD'nin gümrük vergileri varsa, Meksika da gümrük vergilerini artıracaktır" dedi.Meksika Temsilciler Meclisi lideri Ricardo Monreal ise, insan, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadelede ikili ve kurumsal mekanizmaların kullanılmasını önererek, “Ticari misillemenin tırmanması, halkın cebine zarar verir ve temel sorunları çözmekten uzaktır.” dedi.Her yıl binlerce göçmen, ABD-Meksika sınırına ulaşmaya çalışırken otobüslerde, aşırı kalabalık kamyonlarda ve yük trenlerinde Meksika'dan geçiyor. Bu durum, Meksika kolluk kuvvetlerinin bazı durumlarda yasadışı göçmenlere ateş açmasına ve göçmenlerin ölmesine yol açıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/trump-meksika-ve-kanadayi-uyusturucu-kacakciligina-yuzde-25-vergi-uygulamakla-tehdit-etti-1090818737.html
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meksika, meksika duvarı, abd-meksika sınırı, meksika göçmen, kuzey amerika, claudia sheinbaum, claudia sheinbaum pardo, donald trump, yasadışı, yasadışı göçmenler, yasadışı göç
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump'ın 'sınırdaki göçü durdurmayı kabul etti' iddiasını yalanladı
09:26 28.11.2024 (güncellendi: 09:27 28.11.2024)
20 Ocak'ta ABD Devlet Başkanlığı görevine başlayacak olan Donald Trump'ın, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un 'Meksika-ABD sınırındaki göçü durdurmayı kabul etti' iddiası Sheinbaum tarafından yalanlandı.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ocak'ta Devlet Başkanlığı'na başlayacak olan Donald Trump'ın ABD-Meksika sınırından ABD'ye göçleri durdurmak için bir anlaşma yaptıkları iddiasını yalanladı.
Çarşamba günü ikili arasında yapılan bir telefon görüşmesinin ardından Trump, sosyal medyadan, "Meksika'dan ABD'ye göçü durdurmayı kabul etti ve Güney Sınırımızı etkili bir şekilde kapattı" paylaşımı yaptı. Bunun üzerine Sheinbaum, 'Meksika'nın pozisyonunun sınırları kapatmak değil, insan haklarına saygı göstererek göçü ele almak olduğunu' yinelediğini söyledi.
ABD Başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından Kanada, Meksika ve Çin’den ithal edilen ürünlere yüksek gümrük vergileri uygulayacağını açıklamıştı. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Meksika ve Kanada’dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin’den gelen ürünlere ise ek yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini belirtmişti.
Trump, Meksika ve Kanada'ya uygulanan ithalat vergilerinin, ancak ABD'ye yasadışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığı durdurulduktan sonra kaldırılacağını söylemişti.
'Bu durumda Meksika da gümrük vergilerini artıracaktır'
Sheinbaum, Çarşamba günü daha erken saatlerde ABD'nin bir ticaret savaşı başlatması halinde misillemede bulunacağına dair söz verdi. Devlet Başkanı Sheinbaum bir basın toplantısında "ABD'nin gümrük vergileri varsa, Meksika da gümrük vergilerini artıracaktır" dedi.
Meksika Temsilciler Meclisi lideri Ricardo Monreal ise, insan, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadelede ikili ve kurumsal mekanizmaların kullanılmasını önererek, “Ticari misillemenin tırmanması, halkın cebine zarar verir ve temel sorunları çözmekten uzaktır.” dedi.
Her yıl binlerce göçmen, ABD-Meksika sınırına ulaşmaya çalışırken otobüslerde, aşırı kalabalık kamyonlarda ve yük trenlerinde Meksika'dan geçiyor. Bu durum, Meksika kolluk kuvvetlerinin bazı durumlarda yasadışı göçmenlere ateş açmasına ve göçmenlerin ölmesine yol açıyor.