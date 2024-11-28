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Medvedev Rusya'nın dostlarını ve düşmanlarını açıkladı
Medvedev Rusya'nın dostlarını ve düşmanlarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Al Arabiya TV kanalına verdiği röportajda, Moskova'nın müttefiklerini tanımladı. 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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Medvedev, Moskova'nın müttefiklerinin Batı dünyasından farklı olarak Rusya'yı düşman olarak adlandırmayan herkes olduğunu vurguladı.Bu müttefiklerin, Küresel Güney, Asya ve Doğu'daki birçok ülkeden oluştuğunu ifade eden Medvedev, Rusya'nın düşmanlarının sayısının sınırlı olduğunu ve bunların yalnızca Batılı ülkelerden oluştuğunu belirterek “Bizim daha fazla dostumuz var” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/medvedev-hicbir-senaryo-goz-ardi-edilemez-diyerek-konustu-nato-ulkeleri-bu-catismaya-tamamen-dahil-1090900865.html
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doğu, asya, batı, rusya, dost, düşman, dmitriy medvedev
doğu, asya, batı, rusya, dost, düşman, dmitriy medvedev

Medvedev Rusya'nın dostlarını ve düşmanlarını açıkladı

05:00 28.11.2024
© Sputnik / Екатерина ШтукинаRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Al Arabiya TV kanalına verdiği röportajda, Moskova'nın müttefiklerini tanımladı.
Medvedev, Moskova'nın müttefiklerinin Batı dünyasından farklı olarak Rusya'yı düşman olarak adlandırmayan herkes olduğunu vurguladı.
Bu müttefiklerin, Küresel Güney, Asya ve Doğu'daki birçok ülkeden oluştuğunu ifade eden Medvedev, Rusya'nın düşmanlarının sayısının sınırlı olduğunu ve bunların yalnızca Batılı ülkelerden oluştuğunu belirterek “Bizim daha fazla dostumuz var” diye ekledi.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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