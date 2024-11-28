https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/medvedev-rusyanin-dostlarini-ve-dusmanlarini-acikladi-1090908983.html

Medvedev Rusya'nın dostlarını ve düşmanlarını açıkladı

Medvedev Rusya'nın dostlarını ve düşmanlarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Al Arabiya TV kanalına verdiği röportajda, Moskova'nın müttefiklerini tanımladı. 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T05:00+0300

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2024-11-28T05:00+0300

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batı

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düşman

dmitriy medvedev

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Medvedev, Moskova'nın müttefiklerinin Batı dünyasından farklı olarak Rusya'yı düşman olarak adlandırmayan herkes olduğunu vurguladı.Bu müttefiklerin, Küresel Güney, Asya ve Doğu'daki birçok ülkeden oluştuğunu ifade eden Medvedev, Rusya'nın düşmanlarının sayısının sınırlı olduğunu ve bunların yalnızca Batılı ülkelerden oluştuğunu belirterek “Bizim daha fazla dostumuz var” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/medvedev-hicbir-senaryo-goz-ardi-edilemez-diyerek-konustu-nato-ulkeleri-bu-catismaya-tamamen-dahil-1090900865.html

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doğu, asya, batı, rusya, dost, düşman, dmitriy medvedev