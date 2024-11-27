https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/medvedev-hicbir-senaryo-goz-ardi-edilemez-diyerek-konustu-nato-ulkeleri-bu-catismaya-tamamen-dahil-1090900865.html
Medvedev, 'Hiçbir senaryo göz ardı edilemez' diyerek konuştu: 'NATO ülkeleri bu çatışmaya tamamen dahil olmuş durumda'
Medvedev, 'Hiçbir senaryo göz ardı edilemez' diyerek konuştu: 'NATO ülkeleri bu çatışmaya tamamen dahil olmuş durumda'
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik nükleer tehditlerle ilgili açıklamalarda bulunarak Amerikalıların... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T20:59+0300
2024-11-27T20:59+0300
2024-11-27T20:59+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev verdiği röportajda, "Beşeri tarihte nükleer silahı sadece Amerika Birleşik Devletleri kullandı. Bu yüzden, Rusya'dan gelen tehditle ilgili konuşurken akıllılık taslamamalılar, kendi tehditlerini hatırlamalı ve Japonlardan özür dilemelidirler" dedi.Medvedev, NATO'nun askeri üslerine yönelik olası bir saldırı ihtimalini de değerlendirdi. 'Hiçbir senaryo göz ardı edilemez'Gerilimin artması durumunda hiçbir senaryonun göz ardı edilemeyeceğini belirterek Ukrayna'dan gelebilecek yeni saldırılar doğrultusunda Romanya ve Polonya'daki askeri merkezlere yönelik saldırıların mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt veren Medvedev, "Eğer çatışma tırmanma senaryosuna göre gelişirse, hiçbir senaryo göz ardı edilemez çünkü NATO üyesi devletler bu çatışmaya tamamen dahil olmuş durumdalar" şeklinde konuştu.Medvedev, açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:Ayrıca Medvedev, Rusya’nın ABD'yi 'Oreşnik' füze sisteminin kullanımı konusunda uyardığını belirtti. Bu uyarının, uluslararası bir çatışmadan kaçınmak için yapıldığını ifade eden Medvedev, Ukrayna'nın uzun menzilli füzeler kullanması karşısında Moskova’nın tepkisinin çatışmayı daha gergin bir aşamaya taşıdığını sözlerine ekleyerek yaptığı açıklamada Medvedev, “Amerikalıları ‘Oreşnik’ adı verilen balistik hipersonik füzenin kullanımı konusunda bilgilendirdik çünkü bu tür anlaşmalarımız ve yükümlülüklerimiz var. Böylelikle uluslararası bir çatışma, farklı ölçekte bir çatışma yaşanmayacaktı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/rus-dusunur-dugin-batinin-sonu-geldi-1090897538.html
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rusya, dmitriy medvedev, oreşnik , nükleer, abd, japonya, nato, ukrayna
rusya, dmitriy medvedev, oreşnik , nükleer, abd, japonya, nato, ukrayna
Medvedev, 'Hiçbir senaryo göz ardı edilemez' diyerek konuştu: 'NATO ülkeleri bu çatışmaya tamamen dahil olmuş durumda'
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik nükleer tehditlerle ilgili açıklamalarda bulunarak Amerikalıların Japonya'ya karşı kullandıkları nükleer silahları hatırlamaları ve Japonlardan özür dilemeleri gerektiğini ifade etti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev verdiği röportajda, "Beşeri tarihte nükleer silahı sadece Amerika Birleşik Devletleri kullandı. Bu yüzden, Rusya'dan gelen tehditle ilgili konuşurken akıllılık taslamamalılar, kendi tehditlerini hatırlamalı ve Japonlardan özür dilemelidirler" dedi.
Medvedev, NATO'nun askeri üslerine yönelik olası bir saldırı ihtimalini de değerlendirdi.
'Hiçbir senaryo göz ardı edilemez'
Gerilimin artması durumunda hiçbir senaryonun göz ardı edilemeyeceğini belirterek Ukrayna'dan gelebilecek yeni saldırılar doğrultusunda Romanya ve Polonya'daki askeri merkezlere yönelik saldırıların mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt veren Medvedev, "Eğer çatışma tırmanma senaryosuna göre gelişirse, hiçbir senaryo göz ardı edilemez çünkü NATO üyesi devletler bu çatışmaya tamamen dahil olmuş durumdalar" şeklinde konuştu.
Medvedev, açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:
Mevcut durumu göz önünde bulundurursak, maalesef hiçbir senaryoyu, hatta en karmaşık ve üzücü olanları görmezden gelmem mümkün değil. Ancak böyle bir senaryoyu istemiyoruz, bunu hepimiz defalarca vurguladı.
Ayrıca Medvedev, Rusya’nın ABD'yi 'Oreşnik' füze sisteminin kullanımı konusunda uyardığını belirtti.
Bu uyarının, uluslararası bir çatışmadan kaçınmak için yapıldığını ifade eden Medvedev, Ukrayna'nın uzun menzilli füzeler kullanması karşısında Moskova’nın tepkisinin çatışmayı daha gergin bir aşamaya taşıdığını sözlerine ekleyerek yaptığı açıklamada Medvedev, “Amerikalıları ‘Oreşnik’ adı verilen balistik hipersonik füzenin kullanımı konusunda bilgilendirdik çünkü bu tür anlaşmalarımız ve yükümlülüklerimiz var. Böylelikle uluslararası bir çatışma, farklı ölçekte bir çatışma yaşanmayacaktı” dedi.