https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/macaristan-silahli-kuvvetleri-turkce-ogrenecek-1090904918.html

Macaristan Silahlı Kuvvetleri Türkçe öğrenecek

Macaristan Silahlı Kuvvetleri Türkçe öğrenecek

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı ve Macar Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre, Macaristan Savunma Bakanlığı'nın askeri ve sivil personeline Türkçe dil... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T01:06+0300

2024-11-28T01:06+0300

2024-11-28T01:06+0300

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Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı'nın desteği ve koordinasyonuyla Macaristan'da Savunma Bakanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler mensupları ve sivil personele Türkçe eğitimi verilecek.Milli Savunma Bakanlığı ve Macaristan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokolde Macaristan Savunma Bakanlığı silahlı kuvvetleri personeline ve bakanlık çalışanlarına yönelik Türkçe dil kursları verilmesi hedefleniyor.İmzalanan protokolde, Türkçe öğrenme programlarında askeri terminoloji ve savunma alanında özel dil becerilerinin geliştirilmesi ve günlük Türkçe kullanımı bulunacağı belirtildi. Macaristan Silahlı Kuvvetlerinin Türkçe öğrenmesiyle Macar askeri ve sivil personelin, Türk meslektaşlarıyla daha etkili iletişim kurması ve ortak projelerde daha aktif rol alabilmesi hedefleniyor.Ayrıca protokol, askeri ve sivil personele Türkçe öğretilmesinin yanı sıra, Türk kültürü ve tarihi ile ilgili etkinlikler düzenleme yoluyla kültürel etkileşimi de teşvik etmeyi planlıyor.Macaristan Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Dr. Kutnyanszky Zsolt Krisztian ise protokole ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/macaristan-basbakani-orban-bati-medeniyetinin-500-yillik-hakimiyet-donemi-sona-erdi-1090661592.html

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