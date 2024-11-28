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Macaristan Silahlı Kuvvetleri Türkçe öğrenecek
Macaristan Silahlı Kuvvetleri Türkçe öğrenecek
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı ve Macar Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre, Macaristan Savunma Bakanlığı'nın askeri ve sivil personeline Türkçe dil... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T01:06+0300
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Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı'nın desteği ve koordinasyonuyla Macaristan'da Savunma Bakanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler mensupları ve sivil personele Türkçe eğitimi verilecek.Milli Savunma Bakanlığı ve Macaristan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokolde Macaristan Savunma Bakanlığı silahlı kuvvetleri personeline ve bakanlık çalışanlarına yönelik Türkçe dil kursları verilmesi hedefleniyor.İmzalanan protokolde, Türkçe öğrenme programlarında askeri terminoloji ve savunma alanında özel dil becerilerinin geliştirilmesi ve günlük Türkçe kullanımı bulunacağı belirtildi. Macaristan Silahlı Kuvvetlerinin Türkçe öğrenmesiyle Macar askeri ve sivil personelin, Türk meslektaşlarıyla daha etkili iletişim kurması ve ortak projelerde daha aktif rol alabilmesi hedefleniyor.Ayrıca protokol, askeri ve sivil personele Türkçe öğretilmesinin yanı sıra, Türk kültürü ve tarihi ile ilgili etkinlikler düzenleme yoluyla kültürel etkileşimi de teşvik etmeyi planlıyor.Macaristan Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Dr. Kutnyanszky Zsolt Krisztian ise protokole ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/macaristan-basbakani-orban-bati-medeniyetinin-500-yillik-hakimiyet-donemi-sona-erdi-1090661592.html
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türkiye, macaristan savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), savunma bakanlığı, türkçe, dil, dil kursu
türkiye, macaristan savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), savunma bakanlığı, türkçe, dil, dil kursu

Macaristan Silahlı Kuvvetleri Türkçe öğrenecek

01:06 28.11.2024
© AP Photo / Sandor UjvariBTR armoured personnel carriers of the Hungarian Army patrol the area along the temporary border fence on the Hungarian-Serbian border near Roszke, 180 kms southeast of Budapest, Hungary, Saturday, March 19, 2016. (Sandor Ujvari/MTI via AP)
BTR armoured personnel carriers of the Hungarian Army patrol the area along the temporary border fence on the Hungarian-Serbian border near Roszke, 180 kms southeast of Budapest, Hungary, Saturday, March 19, 2016. (Sandor Ujvari/MTI via AP) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Sandor Ujvari
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Milli Savunma Bakanlığı ve Macar Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre, Macaristan Savunma Bakanlığı'nın askeri ve sivil personeline Türkçe dil eğitimi verilecek.
Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı'nın desteği ve koordinasyonuyla Macaristan'da Savunma Bakanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler mensupları ve sivil personele Türkçe eğitimi verilecek.
Milli Savunma Bakanlığı ve Macaristan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokolde Macaristan Savunma Bakanlığı silahlı kuvvetleri personeline ve bakanlık çalışanlarına yönelik Türkçe dil kursları verilmesi hedefleniyor.
İmzalanan protokolde, Türkçe öğrenme programlarında askeri terminoloji ve savunma alanında özel dil becerilerinin geliştirilmesi ve günlük Türkçe kullanımı bulunacağı belirtildi.
Macaristan Silahlı Kuvvetlerinin Türkçe öğrenmesiyle Macar askeri ve sivil personelin, Türk meslektaşlarıyla daha etkili iletişim kurması ve ortak projelerde daha aktif rol alabilmesi hedefleniyor.
Ayrıca protokol, askeri ve sivil personele Türkçe öğretilmesinin yanı sıra, Türk kültürü ve tarihi ile ilgili etkinlikler düzenleme yoluyla kültürel etkileşimi de teşvik etmeyi planlıyor.
Macaristan Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Dr. Kutnyanszky Zsolt Krisztian ise protokole ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"NATO müttefiki olan Türkiye ile askeri ve savunma sanayi alanımızdaki işbirliğimizi bugün imzalanan protokol ile kültürel ve eğitim alanında da ilerletmiş olacağız. Bu protokol sayesinde personelimiz, Türk meslektaşlarıyla daha etkin iletişim kurarak askeri ve savunma alanında işbirliğini güçlendirmek açısından stratejik bir adım olacak."
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
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Macaristan Başbakanı Orban: Batı medeniyetinin 500 yıllık hakimiyet dönemi sona erdi
21 Kasım, 16:24
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