https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/kazak-lider-tokayev-kazakistanin-kgao-baskanligi-doneminde-tum-gorevler-yerine-getirildi-1090926951.html
Kazak lider Tokayev: Kazakistan’ın KGAÖ başkanlığı döneminde tüm görevler yerine getirildi
Kazak lider Tokayev: Kazakistan’ın KGAÖ başkanlığı döneminde tüm görevler yerine getirildi
Sputnik Türkiye
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Astana’daki Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Kazak lider Tokayev, Kazakistan’ın başkanlık ettiği... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T13:40+0300
2024-11-28T13:40+0300
2024-11-28T13:40+0300
dünya
kazakistan
astana
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kasım cömert tokayev
konuşma
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana’da düzenlenen KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısında Kazakistan’ın başkanlığı sırasında örgütün karşı karşıya olduğu tüm görevlerin yerine getirildiğini belirtti.Tokayev, “KGAÖ sadece askeri bir ortaklık değil, devletlerimizin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için çabalarımızı ve kaynaklarımızı birleştiren eşsiz bir mekanizmadır. Kazakistan, KGAÖ başkanı olarak çabalarını üye ülkeler arasındaki yakın etkileşimi güçlendirmeye, kriz durumlarına hızlı müdahale mekanizmalarının etkinliğini artırmaya, ayrıca örgütümüzün terörizm, siber saldırılar, sınıraşan suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı dahil olmak üzere modern tehditlerle mücadele etme imkanlarını geliştirmeye odakladı. Kazakistan Cumhuriyeti başkanlığı sırasında KGAÖ’nün karşı karşıya olduğu tüm görevler yerine getirildi” diye konuştu.KGAÖ’nün yasal organlarının toplantılarının, askeri tatbikatlarının ve önleyici operasyonlarının planlandığı gibi yapıldığına dikkat çeken Tokayev, 2024 yılı boyunca kolektif güvenliğe ilişkin güncel konuların dışişleri ve savunma bakanları tarafından kapsamlı bir şekilde ele alındığının, güvenlik konseyi sekreterleri ve parlamento başkanları düzeyinde toplantılar yapıldığının altını çizdi.Astana’da düzenlenen KGAÖ zirvesine, örgüte üye ülkelerin liderleri katılıyor. Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın yer aldığı örgüte 1 Ocak 2024’ten beri Kazakistan başkanlık ediyor. 2025 yılında ise başkanlığı Kırgızistan üstlenecek.
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kazakistan, astana, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kasım cömert tokayev, konuşma
kazakistan, astana, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kasım cömert tokayev, konuşma
Kazak lider Tokayev: Kazakistan’ın KGAÖ başkanlığı döneminde tüm görevler yerine getirildi
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Astana’daki Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Kazak lider Tokayev, Kazakistan’ın başkanlık ettiği döneminde örgütte belirlenen tüm görevlerin yerine getirildiğini vurguladı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana’da düzenlenen KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısında Kazakistan’ın başkanlığı sırasında örgütün karşı karşıya olduğu tüm görevlerin yerine getirildiğini belirtti.
Tokayev, “KGAÖ sadece askeri bir ortaklık değil, devletlerimizin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için çabalarımızı ve kaynaklarımızı birleştiren eşsiz bir mekanizmadır. Kazakistan, KGAÖ başkanı olarak çabalarını üye ülkeler arasındaki yakın etkileşimi güçlendirmeye, kriz durumlarına hızlı müdahale mekanizmalarının etkinliğini artırmaya, ayrıca örgütümüzün terörizm, siber saldırılar, sınıraşan suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı dahil olmak üzere modern tehditlerle mücadele etme imkanlarını geliştirmeye odakladı. Kazakistan Cumhuriyeti başkanlığı sırasında KGAÖ’nün karşı karşıya olduğu tüm görevler yerine getirildi” diye konuştu.
KGAÖ’nün yasal organlarının toplantılarının, askeri tatbikatlarının ve önleyici operasyonlarının planlandığı gibi yapıldığına dikkat çeken Tokayev, 2024 yılı boyunca kolektif güvenliğe ilişkin güncel konuların dışişleri ve savunma bakanları tarafından kapsamlı bir şekilde ele alındığının, güvenlik konseyi sekreterleri ve parlamento başkanları düzeyinde toplantılar yapıldığının altını çizdi.
Astana’da düzenlenen KGAÖ zirvesine, örgüte üye ülkelerin liderleri katılıyor. Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın yer aldığı örgüte 1 Ocak 2024’ten beri Kazakistan başkanlık ediyor. 2025 yılında ise başkanlığı Kırgızistan üstlenecek.