https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/tokayev-sionun-avrasyada-barisin-garantoru-olabilecegini-soyledi-1085528974.html
Tokayev, ŞİÖ'nün Avrasya'da barışın garantörü olabileceğini söyledi
Tokayev, ŞİÖ'nün Avrasya'da barışın garantörü olabileceğini söyledi
Sputnik Türkiye
Ev sahipliğini yaptığı ŞİÖ Zirvesi oturumunun sona erdiğini duyuran Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, burada yaptığı konuşmasında, Şanghay... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T16:59+0300
2024-07-04T16:59+0300
2024-07-04T16:59+0300
dünya
kazakistan
kasım cömert tokayev
şiö
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
barış
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Başkent Astana'da düzenlenen ŞİÖ+ Devlet Başkanları 24. Zirvesi'nin sonunda konuşan Tokayev, örgütün kurucu ülkelerinden biri olarak yaptıkları dönem başkanlığı sırasında, üye ülkeler arasında çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeye yönelik yaklaşık 150 etkinlik düzenlendiğini bildirdi.ŞİÖ'nün Avrasya'da barış ve güvenliğin garantörü olarak hareket etmek için olağanüstü fırsatları bulunduğunu dile getiren Tokayev, bu amaçla Kazakistan olarak, ŞİÖ'nün "adil bir dünya, barış ve kalkınma için dünya birliği" girişimini önerdiklerini kaydetti.Tokayev, ayrıca örgütün faaliyetleri kapsamında, üye ülkeler arasında siber güvenliğin güçlendirilmesine yönelik mekanizma geliştirilmesini önerdi.ŞİÖ ülkeleri arasında karşılıklı ticaretin büyümesi yönünde eğilim olduğunu belirten Tokayev, "Kazakistan'ın ŞİÖ ülkeleriyle ticareti geçen yıl yüzde 6.5 arttı" dedi.Tokayev, bunun yanı sıra güvenilir tedarik zincirleri yaratmak için ulaşım koridorlarının güçlendirilmesini önemsediklerini vurgulayarak, bu bağlamda Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru başta olmak üzere bölgedeki çeşitli koridorların geliştirilmesi için ŞİÖ'de stratejik limanlar ve lojistik merkezi ortak ağının kurulmasını teklif etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/iran-yaptirimlarin-siyasi-bir-baski-araci-olarak-kullanilmasina-siddetle-karsiyiz-1085527639.html
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kazakistan, kasım cömert tokayev, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), barış
kazakistan, kasım cömert tokayev, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), barış
Tokayev, ŞİÖ'nün Avrasya'da barışın garantörü olabileceğini söyledi
Ev sahipliğini yaptığı ŞİÖ Zirvesi oturumunun sona erdiğini duyuran Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, burada yaptığı konuşmasında, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Avrasya'da barış ve güvenliğin garantörü olarak hareket etmek için olağanüstü fırsatları bulunduğunun altını çizdi.
Başkent Astana'da düzenlenen ŞİÖ+ Devlet Başkanları 24. Zirvesi'nin sonunda konuşan Tokayev, örgütün kurucu ülkelerinden biri olarak yaptıkları dönem başkanlığı sırasında, üye ülkeler arasında çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeye yönelik yaklaşık 150 etkinlik düzenlendiğini bildirdi.
ŞİÖ'nün Avrasya'da barış ve güvenliğin garantörü olarak hareket etmek için olağanüstü fırsatları bulunduğunu dile getiren Tokayev, bu amaçla Kazakistan olarak, ŞİÖ'nün "adil bir dünya, barış ve kalkınma için dünya birliği" girişimini önerdiklerini kaydetti.
Tokayev, ayrıca örgütün faaliyetleri kapsamında, üye ülkeler arasında siber güvenliğin güçlendirilmesine yönelik mekanizma geliştirilmesini önerdi.
ŞİÖ ülkeleri arasında karşılıklı ticaretin büyümesi yönünde eğilim olduğunu belirten Tokayev, "Kazakistan'ın ŞİÖ ülkeleriyle ticareti geçen yıl yüzde 6.5 arttı" dedi.
Tokayev, bunun yanı sıra güvenilir tedarik zincirleri yaratmak için ulaşım koridorlarının güçlendirilmesini önemsediklerini vurgulayarak, bu bağlamda Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru başta olmak üzere bölgedeki çeşitli koridorların geliştirilmesi için ŞİÖ'de stratejik limanlar ve lojistik merkezi ortak ağının kurulmasını teklif etti.