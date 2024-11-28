https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/kardan-adami-ceset-sandi-olay-yerine-ambulans-gonderildi-1090948492.html
Kardan adamı ceset sandı: Olay yerine ambulans gönderildi
Kardan adamı ceset sandı: Olay yerine ambulans gönderildi
Sputnik Türkiye
Kayseri'de bir kadın apartman önüne çocuklar tarafından yapılan kardan adamı ceset sandı. Korkudan sinir krizi geçiren kadın için ambulans gönderildi. Gerçeğin... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T22:00+0300
2024-11-28T22:00+0300
2024-11-28T22:06+0300
yaşam
kardan adam
ceset
kayseri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090948160_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_bae041b233e844d21f432e7af0972c1c.jpg
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde apartman önündeki duvara dayanmış halde duran kardan adam bir kadın tarafından ceset zannedildi.Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde yaşanan olayda sinir krizi geçiren kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan müdahale sonucu normale döndü.Cesedin aslında çocuklar tarafından pantolon ve ayakkabı giydirilmiş bir kardan adam olduğu ortaya çıkınca güvenlik ve sağlık ekipleri alandan ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/taksimde-turistlerden-sac-numarasi-arkadasinin-sacini-koparip-yemege-atti-1090945155.html
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090948160_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f78e7eabddc570404ba88e7a3955110a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kardan adam, ceset, kayseri
kardan adam, ceset, kayseri
Kardan adamı ceset sandı: Olay yerine ambulans gönderildi
22:00 28.11.2024 (güncellendi: 22:06 28.11.2024)
Kayseri'de bir kadın apartman önüne çocuklar tarafından yapılan kardan adamı ceset sandı. Korkudan sinir krizi geçiren kadın için ambulans gönderildi. Gerçeğin anlaşılmasıyla polis ekipleri de alanı terk etti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde apartman önündeki duvara dayanmış halde duran kardan adam bir kadın tarafından ceset zannedildi.
Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde yaşanan olayda sinir krizi geçiren kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan müdahale sonucu normale döndü.
Cesedin aslında çocuklar tarafından pantolon ve ayakkabı giydirilmiş bir kardan adam olduğu ortaya çıkınca güvenlik ve sağlık ekipleri alandan ayrıldı.