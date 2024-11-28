https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/kardan-adami-ceset-sandi-olay-yerine-ambulans-gonderildi-1090948492.html

Kardan adamı ceset sandı: Olay yerine ambulans gönderildi

Kardan adamı ceset sandı: Olay yerine ambulans gönderildi

Sputnik Türkiye

Kayseri'de bir kadın apartman önüne çocuklar tarafından yapılan kardan adamı ceset sandı. Korkudan sinir krizi geçiren kadın için ambulans gönderildi. Gerçeğin... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

kardan adam

ceset

kayseri

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde apartman önündeki duvara dayanmış halde duran kardan adam bir kadın tarafından ceset zannedildi.Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde yaşanan olayda sinir krizi geçiren kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan müdahale sonucu normale döndü.Cesedin aslında çocuklar tarafından pantolon ve ayakkabı giydirilmiş bir kardan adam olduğu ortaya çıkınca güvenlik ve sağlık ekipleri alandan ayrıldı.

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kayseri

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kardan adam, ceset, kayseri