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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/kardan-adami-ceset-sandi-olay-yerine-ambulans-gonderildi-1090948492.html
Kardan adamı ceset sandı: Olay yerine ambulans gönderildi
Kardan adamı ceset sandı: Olay yerine ambulans gönderildi
Sputnik Türkiye
Kayseri'de bir kadın apartman önüne çocuklar tarafından yapılan kardan adamı ceset sandı. Korkudan sinir krizi geçiren kadın için ambulans gönderildi. Gerçeğin... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T22:00+0300
2024-11-28T22:06+0300
yaşam
kardan adam
ceset
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde apartman önündeki duvara dayanmış halde duran kardan adam bir kadın tarafından ceset zannedildi.Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde yaşanan olayda sinir krizi geçiren kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan müdahale sonucu normale döndü.Cesedin aslında çocuklar tarafından pantolon ve ayakkabı giydirilmiş bir kardan adam olduğu ortaya çıkınca güvenlik ve sağlık ekipleri alandan ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/taksimde-turistlerden-sac-numarasi-arkadasinin-sacini-koparip-yemege-atti-1090945155.html
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kardan adam, ceset, kayseri
kardan adam, ceset, kayseri

Kardan adamı ceset sandı: Olay yerine ambulans gönderildi

22:00 28.11.2024 (güncellendi: 22:06 28.11.2024)
© İHA / EREN KAN-AW339498 Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın önündeki kardan adamı ceset sanan kadın sinir krizi geçirdi
 Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın önündeki kardan adamı ceset sanan kadın sinir krizi geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© İHA / EREN KAN-AW339498
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Kayseri'de bir kadın apartman önüne çocuklar tarafından yapılan kardan adamı ceset sandı. Korkudan sinir krizi geçiren kadın için ambulans gönderildi. Gerçeğin anlaşılmasıyla polis ekipleri de alanı terk etti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde apartman önündeki duvara dayanmış halde duran kardan adam bir kadın tarafından ceset zannedildi.
Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde yaşanan olayda sinir krizi geçiren kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan müdahale sonucu normale döndü.
Cesedin aslında çocuklar tarafından pantolon ve ayakkabı giydirilmiş bir kardan adam olduğu ortaya çıkınca güvenlik ve sağlık ekipleri alandan ayrıldı.
© İHA / EREN KAN-AW339498 Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın önündeki kardan adamı ceset sanan kadın sinir krizi geçirdi
 Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın önündeki kardan adamı ceset sanan kadın sinir krizi geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın önündeki kardan adamı ceset sanan kadın sinir krizi geçirdi
© İHA / EREN KAN-AW339498
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