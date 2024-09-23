https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-iraktan-turkiyeye-oradan-da-avrupaya-kalkinma-yolu-koridoru-1088356756.html

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Irak'tan Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya 'Kalkınma Yolu Koridoru' için çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Irak'tan Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya 'Kalkınma Yolu Koridoru' için çalışıyoruz

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Basra Körfezi’nden Türkiye’ye, Tütkiye'den de bütün Avrupa’ya ulaşabilecek bir Kalkınma Yolu Koridoru üzerinde... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T23:37+0300

2024-09-23T23:37+0300

2024-09-23T23:37+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

kalkınma

yol

koridor

hızlı tren

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk STK temsilcileri ve iş insanlarıyla görüştü. Bakan Uraloğlu yaptığı konuşmasında 'Kalkınma Yolu Koridoru' üzerinde çalıştıklarını ifade etti.Türkiye başta Orta Koridor olmak üzere hem doğu-batı ve hem de kuzey-güney ticaret yolları üzerinde bulunduğunu belirten Uraloğlu, “Biz de Türkiye’nin bu konumunu ciddi bir şekilde güçlendirmek istiyoruz. Ona yönelik yatırımlar yapıyoruz” dedi.Kalkınma Yolu KoridoruUraloğlu açıklamalarında 'Kalkınma Yolu Koridoru' projesinden bahsederek, "Basra Körfezi’nden, Irak üzerinden Türkiye’ye, oradan bütün Avrupa’ya ulaşabilecek bir Kalkınma Yolu Koridoru üzerinde yoğun çalışıyoruz. Ülkenin konumunu güçlendirmek için ulaşım koridorlarında eksikliklerini hızlıca giderme gayreti içerisindeyiz" ifadelerinde bulundu.Süper hızlı trenUraloğlu, çalışmalara devam ettiklerini, Türkiye'de sadece altyapıya yatırım yapmadıklarını, raylı sistem araçlarını da üretmeye başladıklarını belirttiği açıklamasında, şu ifadelerde bulundu:

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, kalkınma, yol, koridor, hızlı tren