https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-iraktan-turkiyeye-oradan-da-avrupaya-kalkinma-yolu-koridoru-1088356756.html
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Irak'tan Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya 'Kalkınma Yolu Koridoru' için çalışıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Irak'tan Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya 'Kalkınma Yolu Koridoru' için çalışıyoruz
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Basra Körfezi’nden Türkiye’ye, Tütkiye'den de bütün Avrupa’ya ulaşabilecek bir Kalkınma Yolu Koridoru üzerinde... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T23:37+0300
2024-09-23T23:37+0300
2024-09-23T23:37+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
kalkınma
yol
koridor
hızlı tren
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk STK temsilcileri ve iş insanlarıyla görüştü. Bakan Uraloğlu yaptığı konuşmasında 'Kalkınma Yolu Koridoru' üzerinde çalıştıklarını ifade etti.Türkiye başta Orta Koridor olmak üzere hem doğu-batı ve hem de kuzey-güney ticaret yolları üzerinde bulunduğunu belirten Uraloğlu, “Biz de Türkiye’nin bu konumunu ciddi bir şekilde güçlendirmek istiyoruz. Ona yönelik yatırımlar yapıyoruz” dedi.Kalkınma Yolu KoridoruUraloğlu açıklamalarında 'Kalkınma Yolu Koridoru' projesinden bahsederek, "Basra Körfezi’nden, Irak üzerinden Türkiye’ye, oradan bütün Avrupa’ya ulaşabilecek bir Kalkınma Yolu Koridoru üzerinde yoğun çalışıyoruz. Ülkenin konumunu güçlendirmek için ulaşım koridorlarında eksikliklerini hızlıca giderme gayreti içerisindeyiz" ifadelerinde bulundu.Süper hızlı trenUraloğlu, çalışmalara devam ettiklerini, Türkiye'de sadece altyapıya yatırım yapmadıklarını, raylı sistem araçlarını da üretmeye başladıklarını belirttiği açıklamasında, şu ifadelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/hizli-trenle-ankara-bursa-arasi-2-saat-15-dakika-bursa-istanbul-arasi-1-saat-15-dakika-olacak-1088287673.html
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, kalkınma, yol, koridor, hızlı tren
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, kalkınma, yol, koridor, hızlı tren
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Irak'tan Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya 'Kalkınma Yolu Koridoru' için çalışıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Basra Körfezi’nden Türkiye’ye, Tütkiye'den de bütün Avrupa’ya ulaşabilecek bir Kalkınma Yolu Koridoru üzerinde çalışıldığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk STK temsilcileri ve iş insanlarıyla görüştü. Bakan Uraloğlu yaptığı konuşmasında 'Kalkınma Yolu Koridoru' üzerinde çalıştıklarını ifade etti.
Türkiye başta Orta Koridor olmak üzere hem doğu-batı ve hem de kuzey-güney ticaret yolları üzerinde bulunduğunu belirten Uraloğlu, “Biz de Türkiye’nin bu konumunu ciddi bir şekilde güçlendirmek istiyoruz. Ona yönelik yatırımlar yapıyoruz” dedi.
Uraloğlu açıklamalarında 'Kalkınma Yolu Koridoru' projesinden bahsederek, "Basra Körfezi’nden, Irak üzerinden Türkiye’ye, oradan bütün Avrupa’ya ulaşabilecek bir Kalkınma Yolu Koridoru üzerinde yoğun çalışıyoruz. Ülkenin konumunu güçlendirmek için ulaşım koridorlarında eksikliklerini hızlıca giderme gayreti içerisindeyiz" ifadelerinde bulundu.
Uraloğlu, çalışmalara devam ettiklerini, Türkiye'de sadece altyapıya yatırım yapmadıklarını, raylı sistem araçlarını da üretmeye başladıklarını belirttiği açıklamasında, şu ifadelerde bulundu:
"Demir yollarımızın bünyesinde mesela saatte 160 kilometre hızla giden elektrikli kendi yolcu trenimizi ürettik. Lokomotiflerimizi zaten üretiyorduk. Şimdi 225 kilometre hızla olana inşallah bu önümüzdeki sene başlıyoruz. Onu üreteceğiz. Bir taraftan da artık 300-350 kilometrelik yollar yapmayı da planlıyoruz. Mesela Ankara'yla İstanbul arasında saatte 350 kilometre hızla giden süper hızlı tren yapalım istiyoruz.”