https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/israilin-lubnana-saldirilarinda-3-bin-961-kisi-hayatini-kaybetti-1090943589.html

İsrail’in Lübnan’a saldırılarında 3 bin 961 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in Lübnan’a saldırılarında 3 bin 961 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülkenin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılar sonucu Ekim 2023’ten bu yana 3 bin 961 kişinin hayatını kaybettiğini, 16... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T19:43+0300

2024-11-28T19:43+0300

2024-11-28T19:44+0300

dünya

ortadoğu

lübnan

lübnan sağlık bakanlığı

israil

israil ordusu (idf)

saldırı

ölü

yaralı

rapor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090404022_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f9b6576ac542a94e09b0d0f6e9612fd.jpg

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülkenin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılar sonucu Ekim 2023’ten bu yana 3 bin 961 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 bin 520 kişinin yaralandığını duyurdu.Açıklamaya göre, ateşkes anlaşması yürürlüğe girmek üzereyken sadece geçen Salı günü İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda 78 kişi hayatını kaybetti, 266 kişi ise yaralandı.Halen enkaz altında olabilecek veya kimliği belirlenemeyip DNA testi gerektiren ölüleri de kayıt altına almak için veriler üzerinde kapsamlı bir inceleme başlattığını ifade eden bakanlık, nihai inceleme sonucunda saldırıların yol açtığı can kayıplarının tam listesinin yer aldığı nihai bir rapor yayınlanacağını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/israil-suriye-lubnan-sinirindaki-kontrol-noktalarini-vurdu-en-az-6-olu-1090871159.html

lübnan

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, lübnan, lübnan sağlık bakanlığı, israil, israil ordusu (idf), saldırı, ölü, yaralı, rapor