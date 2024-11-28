https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/israilin-lubnana-saldirilarinda-3-bin-961-kisi-hayatini-kaybetti-1090943589.html
İsrail’in Lübnan’a saldırılarında 3 bin 961 kişi hayatını kaybetti
İsrail’in Lübnan’a saldırılarında 3 bin 961 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülkenin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılar sonucu Ekim 2023’ten bu yana 3 bin 961 kişinin hayatını kaybettiğini, 16... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T19:43+0300
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israil
israil ordusu (idf)
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülkenin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılar sonucu Ekim 2023’ten bu yana 3 bin 961 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 bin 520 kişinin yaralandığını duyurdu.Açıklamaya göre, ateşkes anlaşması yürürlüğe girmek üzereyken sadece geçen Salı günü İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda 78 kişi hayatını kaybetti, 266 kişi ise yaralandı.Halen enkaz altında olabilecek veya kimliği belirlenemeyip DNA testi gerektiren ölüleri de kayıt altına almak için veriler üzerinde kapsamlı bir inceleme başlattığını ifade eden bakanlık, nihai inceleme sonucunda saldırıların yol açtığı can kayıplarının tam listesinin yer aldığı nihai bir rapor yayınlanacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/israil-suriye-lubnan-sinirindaki-kontrol-noktalarini-vurdu-en-az-6-olu-1090871159.html
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ortadoğu, lübnan, lübnan sağlık bakanlığı, israil, israil ordusu (idf), saldırı, ölü, yaralı, rapor
ortadoğu, lübnan, lübnan sağlık bakanlığı, israil, israil ordusu (idf), saldırı, ölü, yaralı, rapor
İsrail’in Lübnan’a saldırılarında 3 bin 961 kişi hayatını kaybetti
19:43 28.11.2024 (güncellendi: 19:44 28.11.2024)
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülkenin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılar sonucu Ekim 2023’ten bu yana 3 bin 961 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 bin 520 kişinin yaralandığını bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülkenin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılar sonucu Ekim 2023’ten bu yana 3 bin 961 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 bin 520 kişinin yaralandığını duyurdu.
Açıklamaya göre, ateşkes anlaşması yürürlüğe girmek üzereyken sadece geçen Salı günü İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda 78 kişi hayatını kaybetti, 266 kişi ise yaralandı.
Halen enkaz altında olabilecek veya kimliği belirlenemeyip DNA testi gerektiren ölüleri de kayıt altına almak için veriler üzerinde kapsamlı bir inceleme başlattığını ifade eden bakanlık, nihai inceleme sonucunda saldırıların yol açtığı can kayıplarının tam listesinin yer aldığı nihai bir rapor yayınlanacağını vurguladı.