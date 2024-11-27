İsrail, Suriye-Lübnan sınırındaki kontrol noktalarını vurdu: En az 6 ölü
10:04 27.11.2024 (güncellendi: 10:07 27.11.2024)
© İHA / ABU MUCAHİT EL HALEBİ-AW333138İsrail'in Suriye'nin Palmira kentinde düzenlediği hava saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı
© İHA / ABU MUCAHİT EL HALEBİ-AW333138
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Lübnan'la ateşkes anlaşması imzalayan İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesine saatler kala Suriye-Lübnan sınırındaki kontrol noktalarını vurdu.
Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun gece 00:05'te Suriye-Lübnan sınırındaki kontrol noktalarına hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
SANA, Humus kentindeki el-Dabusiya ve Tartus kentindeki el-Arida sınır kontrol noktalarının İsrail ordusunun saldırılarına maruz kaldığını aktardı.
Radyo Sham FM, el-Dabusiya'daki saldırıda Suriye ve Lübnan'ı birbirine bağlayan köprünün de hedef alındığını kaydetti.
SANA, Humus kentindeki el-Dabusiya ve Tartus kentindeki el-Arida sınır kontrol noktalarının İsrail ordusunun saldırılarına maruz kaldığını aktardı.
Radyo Sham FM, el-Dabusiya'daki saldırıda Suriye ve Lübnan'ı birbirine bağlayan köprünün de hedef alındığını kaydetti.
'2'si asker en az 6 kişi öldü'
Sabah saatlerinde saldırılarla ilgili son gelişmeleri paylaşan SANA, Suriye Savunma Bakanlığı kaynağından edindiği bilgilere göre 2'si asker en az 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.
Haberde, kadın ve çocuklar da dahil en az 12 kişinin yaralandığı, yaralılar arasında Suriye Kızılayı çalışanlarının olduğu da belirtildi.
İsrail basını dün akşam saatlerinde Lübnan'da ateşkes anlaşmasının İsrail kabinesi tarafından onaylandığını duyurmuştu. Gece saatlerinde ise Başbakanlık Ofisi ateşkesin sabah yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe gireceğini belirtmiş ve belirtilen saatte anlaşma resmen yürürlüğe girmişti.
Haberde, kadın ve çocuklar da dahil en az 12 kişinin yaralandığı, yaralılar arasında Suriye Kızılayı çalışanlarının olduğu da belirtildi.
İsrail basını dün akşam saatlerinde Lübnan'da ateşkes anlaşmasının İsrail kabinesi tarafından onaylandığını duyurmuştu. Gece saatlerinde ise Başbakanlık Ofisi ateşkesin sabah yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe gireceğini belirtmiş ve belirtilen saatte anlaşma resmen yürürlüğe girmişti.