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İsrail, Suriye-Lübnan sınırındaki kontrol noktalarını vurdu: En az 6 ölü
İsrail, Suriye-Lübnan sınırındaki kontrol noktalarını vurdu: En az 6 ölü
Sputnik Türkiye
Lübnan'la ateşkes anlaşması imzalayan İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesine saatler kala Suriye-Lübnan sınırındaki kontrol noktalarını vurdu. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
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Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun gece 00:05'te Suriye-Lübnan sınırındaki kontrol noktalarına hava saldırısı düzenlediğini belirtti.SANA, Humus kentindeki el-Dabusiya ve Tartus kentindeki el-Arida sınır kontrol noktalarının İsrail ordusunun saldırılarına maruz kaldığını aktardı.Radyo Sham FM, el-Dabusiya'daki saldırıda Suriye ve Lübnan'ı birbirine bağlayan köprünün de hedef alındığını kaydetti.'2'si asker en az 6 kişi öldü'Sabah saatlerinde saldırılarla ilgili son gelişmeleri paylaşan SANA, Suriye Savunma Bakanlığı kaynağından edindiği bilgilere göre 2'si asker en az 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.Haberde, kadın ve çocuklar da dahil en az 12 kişinin yaralandığı, yaralılar arasında Suriye Kızılayı çalışanlarının olduğu da belirtildi.İsrail basını dün akşam saatlerinde Lübnan'da ateşkes anlaşmasının İsrail kabinesi tarafından onaylandığını duyurmuştu. Gece saatlerinde ise Başbakanlık Ofisi ateşkesin sabah yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe gireceğini belirtmiş ve belirtilen saatte anlaşma resmen yürürlüğe girmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/israil-lubnan-ateskes-anlasmasi-onaylandi-anlasma-neleri-iceriyor-1090863559.html
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İsrail, Suriye-Lübnan sınırındaki kontrol noktalarını vurdu: En az 6 ölü

10:04 27.11.2024 (güncellendi: 10:07 27.11.2024)
© İHA / ABU MUCAHİT EL HALEBİ-AW333138İsrail'in Suriye'nin Palmira kentinde düzenlediği hava saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı
İsrail'in Suriye'nin Palmira kentinde düzenlediği hava saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© İHA / ABU MUCAHİT EL HALEBİ-AW333138
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Lübnan'la ateşkes anlaşması imzalayan İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesine saatler kala Suriye-Lübnan sınırındaki kontrol noktalarını vurdu.
Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun gece 00:05'te Suriye-Lübnan sınırındaki kontrol noktalarına hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

SANA, Humus kentindeki el-Dabusiya ve Tartus kentindeki el-Arida sınır kontrol noktalarının İsrail ordusunun saldırılarına maruz kaldığını aktardı.

Radyo Sham FM, el-Dabusiya'daki saldırıda Suriye ve Lübnan'ı birbirine bağlayan köprünün de hedef alındığını kaydetti.

'2'si asker en az 6 kişi öldü'

Sabah saatlerinde saldırılarla ilgili son gelişmeleri paylaşan SANA, Suriye Savunma Bakanlığı kaynağından edindiği bilgilere göre 2'si asker en az 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.

Haberde, kadın ve çocuklar da dahil en az 12 kişinin yaralandığı, yaralılar arasında Suriye Kızılayı çalışanlarının olduğu da belirtildi.

İsrail basını dün akşam saatlerinde Lübnan'da ateşkes anlaşmasının İsrail kabinesi tarafından onaylandığını duyurmuştu. Gece saatlerinde ise Başbakanlık Ofisi ateşkesin sabah yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe gireceğini belirtmiş ve belirtilen saatte anlaşma resmen yürürlüğe girmişti.
An Israeli left-wing activist holds an Israeli flag next to a Lebanese flag during a rally by the group supporting the Saudi Peace Initiative outside the Prime Minister's residence in Jerusalem, Wednesday, March 28, 2007. Arab leaders opened a summit Wednesday to revive a plan for peace with Israel, with U.S. allies trying to enlist other Arabs in efforts to win Israeli and Western acceptance of the deal. The initiative, first launched by the Arab summit in 2002, offers Israel recognition and permanent peace with all Arab countries in return for Israeli withdrawal from lands captured in the 1967 Mideast war.(AP Photo/Kevin Frayer) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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