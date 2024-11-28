https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/hic-evlenmedi-ama-bosanma-davasi-acildi-kiz-arkadasima-nasil-aciklayacagimi-dusundum-1090924002.html

Hiç evlenmedi ama boşanma davası açıldı: 'Kız arkadaşıma nasıl açıklayacağımı düşündüm'

Hiç evlenmedi ama boşanma davası açıldı: 'Kız arkadaşıma nasıl açıklayacağımı düşündüm'

Sputnik Türkiye

İzmir Bayraklı'da yaşayan 32 yaşındaki Aytuğ Arduç, boşanma davası tebligatıyla hayatının şokunu yaşadı. Hayatında hiç evlilik yapmayan Arduç, gelen tebligat... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T12:54+0300

2024-11-28T12:54+0300

2024-11-28T12:54+0300

türkiye

boşanma

izmir

evlilik

yazım hatası

yazı

bekar

mahkeme

avukat

dava

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde Aytuğ Arduç, hiç evlenmediği halde 'boşanma davası' tebligatı aldı. 32 yaşındaki Arduç, yaşadığı talihsiz olay sebebiyle kız arkadaşıyla da tartıştığını söyledi.Hiç evlenmeyen adama boşanma tebligatıAytuğ Arduç, Adıyaman Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce kendi adına gönderilen 'Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma (çekişmeli)' yazılı tebligatı görünce şaşkınlık yaşadı. Avukatına bu yazıyı sorduğunda tebligatta yazım yanlışı olduğunu öğrendiğini aktaran Arduç, kız arkadaşına ise durumu izah ederken tartıştıklarını söyledi.'Kız arkadaşıma nasıl açıklayacağımı düşündüm'Mahkeme yazısında yazım yanlışı olduğunu anlayan Arduç, pandemi öncesinde online satış yaptığını ve iade için açılan davaya ilişkin yanlışlık sonucu olayların bu aşamaya geldiğini söyledi: 'Ben şimdi kiminle boşanacağım'Yazının kopyala-yapıştır hatasından kaynaklanabileceğini öğrenen Arduç, "Ben şimdi kiminle boşanacağım onu bile bilmiyorum. Hayatımda hiç evlenmeyen birisiyim. Gördüğümde bunu avukatımıza da sordum. Yazışmayı düzenleyen görevlinin bir yanlışlığı olabileceğini, yazıda bir kopyala-yapıştır hatası olabileceğini söyledi. Hayatımda hiç evlilik yaşamadım, bekarım. İlk kez böyle bir şey duyuyorum, görüyorum, çok şaşkınım" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/surekli-istifcilik-yapan-kocaya-10-milyon-tllik-bosanma-davasi-aylik-kazancini-dogru-soylemedi-1090914830.html

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