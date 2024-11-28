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Hiç evlenmedi ama boşanma davası açıldı: 'Kız arkadaşıma nasıl açıklayacağımı düşündüm'
Hiç evlenmedi ama boşanma davası açıldı: 'Kız arkadaşıma nasıl açıklayacağımı düşündüm'
Sputnik Türkiye
İzmir Bayraklı'da yaşayan 32 yaşındaki Aytuğ Arduç, boşanma davası tebligatıyla hayatının şokunu yaşadı. Hayatında hiç evlilik yapmayan Arduç, gelen tebligat... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T12:54+0300
2024-11-28T12:54+0300
türkiye
boşanma
izmir
evlilik
yazım hatası
yazı
bekar
mahkeme
avukat
dava
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde Aytuğ Arduç, hiç evlenmediği halde 'boşanma davası' tebligatı aldı. 32 yaşındaki Arduç, yaşadığı talihsiz olay sebebiyle kız arkadaşıyla da tartıştığını söyledi.Hiç evlenmeyen adama boşanma tebligatıAytuğ Arduç, Adıyaman Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce kendi adına gönderilen 'Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma (çekişmeli)' yazılı tebligatı görünce şaşkınlık yaşadı. Avukatına bu yazıyı sorduğunda tebligatta yazım yanlışı olduğunu öğrendiğini aktaran Arduç, kız arkadaşına ise durumu izah ederken tartıştıklarını söyledi.'Kız arkadaşıma nasıl açıklayacağımı düşündüm'Mahkeme yazısında yazım yanlışı olduğunu anlayan Arduç, pandemi öncesinde online satış yaptığını ve iade için açılan davaya ilişkin yanlışlık sonucu olayların bu aşamaya geldiğini söyledi: 'Ben şimdi kiminle boşanacağım'Yazının kopyala-yapıştır hatasından kaynaklanabileceğini öğrenen Arduç, "Ben şimdi kiminle boşanacağım onu bile bilmiyorum. Hayatımda hiç evlenmeyen birisiyim. Gördüğümde bunu avukatımıza da sordum. Yazışmayı düzenleyen görevlinin bir yanlışlığı olabileceğini, yazıda bir kopyala-yapıştır hatası olabileceğini söyledi. Hayatımda hiç evlilik yaşamadım, bekarım. İlk kez böyle bir şey duyuyorum, görüyorum, çok şaşkınım" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/surekli-istifcilik-yapan-kocaya-10-milyon-tllik-bosanma-davasi-aylik-kazancini-dogru-soylemedi-1090914830.html
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boşanma, izmir, evlilik, yazım hatası, yazı, bekar, mahkeme, avukat, dava
boşanma, izmir, evlilik, yazım hatası, yazı, bekar, mahkeme, avukat, dava

Hiç evlenmedi ama boşanma davası açıldı: 'Kız arkadaşıma nasıl açıklayacağımı düşündüm'

12:54 28.11.2024
© ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - HASAN İNCE-AW339040Aytuğ Arduç
Aytuğ Arduç - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - HASAN İNCE-AW339040
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İzmir Bayraklı'da yaşayan 32 yaşındaki Aytuğ Arduç, boşanma davası tebligatıyla hayatının şokunu yaşadı. Hayatında hiç evlilik yapmayan Arduç, gelen tebligat yüzünden kız arkadaşıyla da tartıştı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde Aytuğ Arduç, hiç evlenmediği halde 'boşanma davası' tebligatı aldı. 32 yaşındaki Arduç, yaşadığı talihsiz olay sebebiyle kız arkadaşıyla da tartıştığını söyledi.

Hiç evlenmeyen adama boşanma tebligatı

Aytuğ Arduç, Adıyaman Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce kendi adına gönderilen 'Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma (çekişmeli)' yazılı tebligatı görünce şaşkınlık yaşadı. Avukatına bu yazıyı sorduğunda tebligatta yazım yanlışı olduğunu öğrendiğini aktaran Arduç, kız arkadaşına ise durumu izah ederken tartıştıklarını söyledi.

'Kız arkadaşıma nasıl açıklayacağımı düşündüm'

Mahkeme yazısında yazım yanlışı olduğunu anlayan Arduç, pandemi öncesinde online satış yaptığını ve iade için açılan davaya ilişkin yanlışlık sonucu olayların bu aşamaya geldiğini söyledi:
"Satılan bir üründen memnun kalmayan müşteriler tüketici hakem heyetine ve mahkemeye başvuruyor. Böyle durumlarla avukatım ilgileniyor ancak evraklar bana da geliyor. Bir gün yine böyle bir evrak geldi ve bu evrakta yazan 'boşanma davası' yazısını görünce hayretler içerisinde kaldım. 32 yaşındayım, bekarım ve hayatımda hiç evlenmedim. Tabii bunu kime nasıl bir şekilde açıklayacağımı da bilemedim. Kız arkadaşım var, bunu ona nasıl açıklayacağımı da düşündüm. Başta bana kızdı, hatta tartıştık. 'Bana boşanma davası geldi, hem de çekişmeli, şiddetli geçimsizlik' dedim. Sonra işin içinde bir yanlışlık olduğuna o da inandı" dedi.
mahkeme salonu, duruşma, dava - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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'Ben şimdi kiminle boşanacağım'

Yazının kopyala-yapıştır hatasından kaynaklanabileceğini öğrenen Arduç, "Ben şimdi kiminle boşanacağım onu bile bilmiyorum. Hayatımda hiç evlenmeyen birisiyim. Gördüğümde bunu avukatımıza da sordum. Yazışmayı düzenleyen görevlinin bir yanlışlığı olabileceğini, yazıda bir kopyala-yapıştır hatası olabileceğini söyledi. Hayatımda hiç evlilik yaşamadım, bekarım. İlk kez böyle bir şey duyuyorum, görüyorum, çok şaşkınım" diye konuştu.
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