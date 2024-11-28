https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/harfiyat-alaninda-faciadan-donuldu-toprak-kaydi-yedi-kamyon-ve-kepce-suruklendi-1090935497.html

Hafriyat alanında faciadan dönüldü: Toprak kaydı, altı kamyon ve kepçe sürüklendi

Hafriyat alanında faciadan dönüldü: Toprak kaydı, altı kamyon ve kepçe sürüklendi

Sputnik Türkiye

Gebze'de hafriyat döküm alanında bir anda meydana gelen toprak kaymasında altı kamyon ve bir kepçe sürüklendi. Araçların içinde mahsur kalan sürücüler son... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T16:29+0300

2024-11-28T16:29+0300

2024-11-28T17:15+0300

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harfiyat kamyonu

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kamyon şoförleri

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Kocaeli Gebze'de hafriyat döküm alanında yürütülen çalışmalar sırasında bir anda toprak kayması meydana geldi. Alanda çalışır haldeki altı kamyon ve bir kepçe kaymanın etkisiyle sürüklendi. Bir kamyon sürücüsü aracından çıkmayı başarırken diğer sürücüler araçların içinde mahsur kaldı. Facianın eşiğinden dönüldüFacianın eşiğinden dönülen alana hemen itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralanan bir işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı. Olay sırasında araçların devrilmemesi, muhtemel bir facianın önüne geçti.

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