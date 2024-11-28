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Hafriyat alanında faciadan dönüldü: Toprak kaydı, altı kamyon ve kepçe sürüklendi
Hafriyat alanında faciadan dönüldü: Toprak kaydı, altı kamyon ve kepçe sürüklendi
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Gebze'de hafriyat döküm alanında bir anda meydana gelen toprak kaymasında altı kamyon ve bir kepçe sürüklendi. Araçların içinde mahsur kalan sürücüler son... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T16:29+0300
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Kocaeli Gebze'de hafriyat döküm alanında yürütülen çalışmalar sırasında bir anda toprak kayması meydana geldi. Alanda çalışır haldeki altı kamyon ve bir kepçe kaymanın etkisiyle sürüklendi. Bir kamyon sürücüsü aracından çıkmayı başarırken diğer sürücüler araçların içinde mahsur kaldı. Facianın eşiğinden dönüldüFacianın eşiğinden dönülen alana hemen itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralanan bir işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı. Olay sırasında araçların devrilmemesi, muhtemel bir facianın önüne geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/antalyada-feci-kaza-otomobil-ikiye-bolundu-17-yasindaki-genc-kiz-oldu-1090879793.html
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gebze, afad, harfiyat kamyonu, harfiyat alanı, kamyon, kamyon şoförleri, kamyoncular
gebze, afad, harfiyat kamyonu, harfiyat alanı, kamyon, kamyon şoförleri, kamyoncular

Hafriyat alanında faciadan dönüldü: Toprak kaydı, altı kamyon ve kepçe sürüklendi

16:29 28.11.2024 (güncellendi: 17:15 28.11.2024)
© ÇAĞRI GÖKDEMİR - MERT GÜRENÇ-AW339314Gebze
Gebze - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© ÇAĞRI GÖKDEMİR - MERT GÜRENÇ-AW339314
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Gebze'de hafriyat döküm alanında bir anda meydana gelen toprak kaymasında altı kamyon ve bir kepçe sürüklendi. Araçların içinde mahsur kalan sürücüler son dakikada kurtarıldı.
Kocaeli Gebze'de hafriyat döküm alanında yürütülen çalışmalar sırasında bir anda toprak kayması meydana geldi. Alanda çalışır haldeki altı kamyon ve bir kepçe kaymanın etkisiyle sürüklendi. Bir kamyon sürücüsü aracından çıkmayı başarırken diğer sürücüler araçların içinde mahsur kaldı.

Facianın eşiğinden dönüldü

Facianın eşiğinden dönülen alana hemen itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralanan bir işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı. Olay sırasında araçların devrilmemesi, muhtemel bir facianın önüne geçti.
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