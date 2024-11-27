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Antalya'da feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, 17 yaşındaki genç kız öldü
Antalya'da feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, 17 yaşındaki genç kız öldü
Sputnik Türkiye
Antalya'da elektrik direğine çarpan araba ikiye ayrıldı. Araçta bulunan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken araç sürücüsü hastanede tedavi altına... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T11:58+0300
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Antalya Manavgat ilçesinde, Muhammet Enes Oğuz'un kullandığı araç, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Araba kazada ikiye ayrılırken, 17 yaşındaki Nazlı Eyisatır hayatını kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybettiMuhammet Enes Oğuz'un kullandığı 06 EEZB 462 plakalı otomobilin Serra Market kavşağını geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpması sonucunda meydana geldi.Otomobilin ikiye bölündüğü, parçalarının etrafa saçıldığı kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Nazlı Eyisatır ve otomobil sürücüsü Muhammet Enes Oğuz otomobilden asfalta fırladı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi olay yerinde kalbinin durduğu belirlenen Nazlı Eyisatır'ı kalp masajı yaparak en yakın hastaneye götürürken, Eyisatır burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. 112 sağlık kiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.Araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 6 bin 437 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, araç sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 31 bin 391 TL para cezası uygulandı.
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antalya, türkiye, trafik kazası
antalya, türkiye, trafik kazası

Antalya'da feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, 17 yaşındaki genç kız öldü

11:58 27.11.2024
antalya kaza
antalya kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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Antalya'da elektrik direğine çarpan araba ikiye ayrıldı. Araçta bulunan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken araç sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
Antalya Manavgat ilçesinde, Muhammet Enes Oğuz'un kullandığı araç, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Araba kazada ikiye ayrılırken, 17 yaşındaki Nazlı Eyisatır hayatını kaybetti.
antalya kaza
antalya kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
antalya kaza

Direksiyon hakimiyeti kaybetti

Muhammet Enes Oğuz'un kullandığı 06 EEZB 462 plakalı otomobilin Serra Market kavşağını geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpması sonucunda meydana geldi.
antalya kaza
antalya kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
antalya kaza
Otomobilin ikiye bölündüğü, parçalarının etrafa saçıldığı kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Nazlı Eyisatır ve otomobil sürücüsü Muhammet Enes Oğuz otomobilden asfalta fırladı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi olay yerinde kalbinin durduğu belirlenen Nazlı Eyisatır'ı kalp masajı yaparak en yakın hastaneye götürürken, Eyisatır burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. 112 sağlık kiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.
Araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 6 bin 437 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, araç sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 31 bin 391 TL para cezası uygulandı.
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