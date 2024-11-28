https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/gurcistan-parlamentosu-yeni-hukumeti-onaylayacak-1090908400.html

Gürcistan Parlamentosu yeni hükümeti onaylayacak

Gürcistan Parlamentosu yeni hükümeti onaylayacak

Sputnik Türkiye

Gürcistan Parlamentosu, Perşembe günü Başbakan Irakli Kobahidze başkanlığındaki hükümetin güvenoyunu almak için toplanacak. Yasama organının basın servisi... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T04:12+0300

2024-11-28T04:12+0300

2024-11-28T04:12+0300

dünya

gürcistan parlamentosu

gürcistan

gürcü rüyası

seçim

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Başbakanlık görevine eski Başbakan Irakli Kobahidze yeniden aday gösterildi. Kabinede ise Dışişleri Bakanlığı için Maka Bochorishvili, Adalet Bakanlığı için Henri Ohanashvili ve Çevre ve Tarım Bakanlığı için David Songulashvili olmak üzere üç yeni bakan adayı bulunuyor. Hükümeti yalnızca Gürcü Rüyası partisinin milletvekilleri onaylayacağı, bunun sebebinin ise muhalefetin, seçim sonuçlarını tanımadıkları için parlamentoya katılmayı reddetmesi olarak belirtildi.Bakan adayları, parlamentonun birleşik komite oturumlarında dinlendi ve Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu, 26 Ekim'deki parlamento seçimlerinin sonuç protokolünü 16 Kasım’da yayımlamıştı. Bu sonuçlara göre, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi, %53.93 oy alarak 150 sandalyeden 89’unu kazanmıştı. Ayrıca, toplamda %37.78 oy alan dört muhalefet partisi de parlamentoya girmeyi başarmıştı.Ancak muhalefet, seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklayarak protesto çağrısı yapmıştı. Avrupa yanlısı muhalefet, seçimlerin sahte olduğunu iddia ederek uluslararası bir soruşturma ve yeni parlamento seçimleri talep etmişti. Görev süresi 16 Aralıkta son bulacak Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise anayasa gereği partisiz olması gerekirken, protesto çağrısında bulunarak ve muhalefeti desteklemişti.Gürcistan Cumhuriyet Savcılığı, seçim sonuçlarının sahte olduğu iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatırken, çoğu muhalefet temsilcisi kurumla işbirliği yapmıyor. AGİT’in geçici misyonunun özel koordinatörü Pascal Alizar, Gürcistan’daki seçimlerin iyi bir şekilde organize edildiğini belirtmekle birlikte, gözlemciler tarafından kaydedilen bazı ihlalleri de dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/gurcistanda-cumhurbaskanligi-secimleri-yaklasiyor-cumhurbaskani-gurcu-olmali-ve-vatanina-hizmet-1090895477.html

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