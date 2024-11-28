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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/gurcistan-parlamentosu-yeni-hukumeti-onaylayacak-1090908400.html
Gürcistan Parlamentosu yeni hükümeti onaylayacak
Gürcistan Parlamentosu yeni hükümeti onaylayacak
Sputnik Türkiye
Gürcistan Parlamentosu, Perşembe günü Başbakan Irakli Kobahidze başkanlığındaki hükümetin güvenoyunu almak için toplanacak. Yasama organının basın servisi... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T04:12+0300
2024-11-28T04:12+0300
dünya
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gürcistan
gürcü rüyası
seçim
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Başbakanlık görevine eski Başbakan Irakli Kobahidze yeniden aday gösterildi. Kabinede ise Dışişleri Bakanlığı için Maka Bochorishvili, Adalet Bakanlığı için Henri Ohanashvili ve Çevre ve Tarım Bakanlığı için David Songulashvili olmak üzere üç yeni bakan adayı bulunuyor. Hükümeti yalnızca Gürcü Rüyası partisinin milletvekilleri onaylayacağı, bunun sebebinin ise muhalefetin, seçim sonuçlarını tanımadıkları için parlamentoya katılmayı reddetmesi olarak belirtildi.Bakan adayları, parlamentonun birleşik komite oturumlarında dinlendi ve Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu, 26 Ekim'deki parlamento seçimlerinin sonuç protokolünü 16 Kasım’da yayımlamıştı. Bu sonuçlara göre, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi, %53.93 oy alarak 150 sandalyeden 89’unu kazanmıştı. Ayrıca, toplamda %37.78 oy alan dört muhalefet partisi de parlamentoya girmeyi başarmıştı.Ancak muhalefet, seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklayarak protesto çağrısı yapmıştı. Avrupa yanlısı muhalefet, seçimlerin sahte olduğunu iddia ederek uluslararası bir soruşturma ve yeni parlamento seçimleri talep etmişti. Görev süresi 16 Aralıkta son bulacak Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise anayasa gereği partisiz olması gerekirken, protesto çağrısında bulunarak ve muhalefeti desteklemişti.Gürcistan Cumhuriyet Savcılığı, seçim sonuçlarının sahte olduğu iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatırken, çoğu muhalefet temsilcisi kurumla işbirliği yapmıyor. AGİT’in geçici misyonunun özel koordinatörü Pascal Alizar, Gürcistan’daki seçimlerin iyi bir şekilde organize edildiğini belirtmekle birlikte, gözlemciler tarafından kaydedilen bazı ihlalleri de dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/gurcistanda-cumhurbaskanligi-secimleri-yaklasiyor-cumhurbaskani-gurcu-olmali-ve-vatanina-hizmet-1090895477.html
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gürcistan parlamentosu, gürcistan, gürcü rüyası, seçim
gürcistan parlamentosu, gürcistan, gürcü rüyası, seçim

Gürcistan Parlamentosu yeni hükümeti onaylayacak

04:12 28.11.2024
© Sputnik / Grigoriy Sısoyev / Multimedya arşivine gidinGürcistan bayrağı
Gürcistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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Gürcistan Parlamentosu, Perşembe günü Başbakan Irakli Kobahidze başkanlığındaki hükümetin güvenoyunu almak için toplanacak. Yasama organının basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Gürcü Rüyası partisinin parlamento çoğunluğuyla temsil edildiği 11. Gürcistan Parlamentosu, yenilenen kabine yapısı ve hükümet programı için güvenoyu verecek.
Başbakanlık görevine eski Başbakan Irakli Kobahidze yeniden aday gösterildi. Kabinede ise Dışişleri Bakanlığı için Maka Bochorishvili, Adalet Bakanlığı için Henri Ohanashvili ve Çevre ve Tarım Bakanlığı için David Songulashvili olmak üzere üç yeni bakan adayı bulunuyor.
Hükümeti yalnızca Gürcü Rüyası partisinin milletvekilleri onaylayacağı, bunun sebebinin ise muhalefetin, seçim sonuçlarını tanımadıkları için parlamentoya katılmayı reddetmesi olarak belirtildi.
Bakan adayları, parlamentonun birleşik komite oturumlarında dinlendi ve Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu, 26 Ekim'deki parlamento seçimlerinin sonuç protokolünü 16 Kasım’da yayımlamıştı. Bu sonuçlara göre, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi, %53.93 oy alarak 150 sandalyeden 89’unu kazanmıştı. Ayrıca, toplamda %37.78 oy alan dört muhalefet partisi de parlamentoya girmeyi başarmıştı.
Ancak muhalefet, seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklayarak protesto çağrısı yapmıştı. Avrupa yanlısı muhalefet, seçimlerin sahte olduğunu iddia ederek uluslararası bir soruşturma ve yeni parlamento seçimleri talep etmişti. Görev süresi 16 Aralıkta son bulacak Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise anayasa gereği partisiz olması gerekirken, protesto çağrısında bulunarak ve muhalefeti desteklemişti.
Gürcistan Cumhuriyet Savcılığı, seçim sonuçlarının sahte olduğu iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatırken, çoğu muhalefet temsilcisi kurumla işbirliği yapmıyor. AGİT’in geçici misyonunun özel koordinatörü Pascal Alizar, Gürcistan’daki seçimlerin iyi bir şekilde organize edildiğini belirtmekle birlikte, gözlemciler tarafından kaydedilen bazı ihlalleri de dile getirdi.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
POLİTİKA
Gürcistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor: 'Cumhurbaşkanı Gürcü olmalı ve vatanına hizmet etmeli'
Dün, 17:18
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