https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/gurcistanda-cumhurbaskanligi-secimleri-yaklasiyor-cumhurbaskani-gurcu-olmali-ve-vatanina-hizmet-1090895477.html
Gürcistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor: 'Cumhurbaşkanı Gürcü olmalı ve vatanına hizmet etmeli'
Gürcistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor: 'Cumhurbaşkanı Gürcü olmalı ve vatanına hizmet etmeli'
Sputnik Türkiye
ürcü Rüyası Genel Sekreteri Mdinaradze yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı adayının herkesin sadece vatanına hizmet edeceğinden emin olacağı bir kişi olacağını... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T17:18+0300
2024-11-27T17:18+0300
2024-11-27T17:18+0300
politika
gürcistan
gürcü rüyası
salome zurabişvili
mamuka mdinaradze
şalva papuaşvili
emmanuel macron
irakli kobahidze
kaha kaladze
irakli garibaşvili
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Gürcistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 14 Aralık'ta, yemin töreni ise 29 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı süresi ise artık altı yıl değil, beş yıl olacak. Görevdeki Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin görev süresi 16 Aralık'ta sona erecek.Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Mamuka Mdinaradze açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Mdinaradze konuşmasında ayrıca iktidar partisinin Genel Başkanı, eski Başbakan Irakli Garibaşvili ve Gürcistan'ın ilk Cumhurbaşkanı'nın oğlu, Milli Kütüphane Müdürü Konstantine Gamsakhurdia'yı Cumhurbaşkanlığı için aday göstereceğine dair muhalefet medyası tarafından dile getirilen bilgileri de yalanladı.Gürcü Rüyası'nın Genel Sekreteri Kaha Kaladze daha önce partisinin cumhurbaşkanı adayını çok yakında açıklayacaklarını dile getirmişti.Salome Zurabişvili doğrudan oyla seçilen son Gürcistan cumhurbaşkanı. Bir sonraki cumhurbaşkanı ise Gürcistan parlamentosu üyeleri, Acara ve Abhazya Özerk Cumhuriyetleri Yüksek Konsey üyeleri ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan 300 kişilik bir seçim kurulu tarafından seçilecek.Cumhurbaşkanı Zurabişvili 'vatan haini' mi?Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin Gürcistan'ın ulusal çıkarlarına doğrudan ihanet eden bir hain olduğunu vurgulamıştı.Başbakan Kobahidze yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Kobahidze açıklamasında, “Bugün bu kişinin Gürcistan'ın cumhurbaşkanı olarak adlandırılması çok üzücü, bunun için Gürcü toplumundan şahsen özür dilemek istiyorum zira onun cumhurbaşkanı olmasına şahsen çok ciddi bir katkıda bulundum” demişti.Gürcistan Meclis Başkanı Şalva Papuaşvili de Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çağrıda bulunmasının Gürcistan'ın bağımsızlığını baltaladığını ve Cumhurbaşkanı'nın Gürcistan'ı devlet olarak görmediğini gösterdiğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/batinin-tehditlerine-neden-olan-yabanci-ajanlar-ve-lgbt-yasalari-gurcistanda-neler-oldu-1085977363.html
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gürcistan, gürcü rüyası, salome zurabişvili, mamuka mdinaradze, şalva papuaşvili, emmanuel macron, irakli kobahidze, kaha kaladze, irakli garibaşvili
gürcistan, gürcü rüyası, salome zurabişvili, mamuka mdinaradze, şalva papuaşvili, emmanuel macron, irakli kobahidze, kaha kaladze, irakli garibaşvili
Gürcistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor: 'Cumhurbaşkanı Gürcü olmalı ve vatanına hizmet etmeli'
ürcü Rüyası Genel Sekreteri Mdinaradze yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı adayının herkesin sadece vatanına hizmet edeceğinden emin olacağı bir kişi olacağını söyledi.
Gürcistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 14 Aralık'ta, yemin töreni ise 29 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı süresi ise artık altı yıl değil, beş yıl olacak. Görevdeki Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin görev süresi 16 Aralık'ta sona erecek.
Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Mamuka Mdinaradze açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Cumhurbşakanı adayının, herkesin sadece vatanına hizmet ettiğinden emin olacağı bir kişi olacağı garanti edilmelidir. Gerisi ise insani nitelikler, yetkinlik ve diğer pek çok şey olabilir ancak asıl mühim olan 'Gürcü olmak' ve burada sadece genetik husustan bahsetmiyorum.
Gürcü olmalı ve Gürcistan'a hizmet etmelidir.
Mdinaradze konuşmasında ayrıca iktidar partisinin Genel Başkanı, eski Başbakan Irakli Garibaşvili ve Gürcistan'ın ilk Cumhurbaşkanı'nın oğlu, Milli Kütüphane Müdürü Konstantine Gamsakhurdia'yı Cumhurbaşkanlığı için aday göstereceğine dair muhalefet medyası tarafından dile getirilen bilgileri de yalanladı.
Gürcü Rüyası'nın Genel Sekreteri Kaha Kaladze daha önce partisinin cumhurbaşkanı adayını çok yakında açıklayacaklarını dile getirmişti.
Salome Zurabişvili doğrudan oyla seçilen son Gürcistan cumhurbaşkanı. Bir sonraki cumhurbaşkanı ise Gürcistan parlamentosu üyeleri, Acara ve Abhazya Özerk Cumhuriyetleri Yüksek Konsey üyeleri ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan 300 kişilik bir seçim kurulu tarafından seçilecek.
Cumhurbaşkanı Zurabişvili 'vatan haini' mi?
Gürcistan Başbakanı Kobahidze
, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili
'nin Gürcistan'ın ulusal çıkarlarına doğrudan ihanet eden bir hain
olduğunu vurgulamıştı
.
Başbakan Kobahidze yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
En üzücü olan şey, hala yasal olarak Gürcistan Cumhurbaşkanı olarak adlandırılan kişinin kelimenin tam anlamıyla bu ülkeye ihanet etmesidir. Gürcistan'ın ulusal çıkarlarına doğrudan ihanet etmektedir. Onun için ne yazık ki tüm bunlar alışılmadık bir olgu değil.
Kobahidze açıklamasında, “Bugün bu kişinin Gürcistan'ın cumhurbaşkanı olarak adlandırılması çok üzücü, bunun için Gürcü toplumundan şahsen özür dilemek istiyorum zira onun cumhurbaşkanı olmasına şahsen çok ciddi bir katkıda bulundum” demişti.
Gürcistan Meclis Başkanı Şalva Papuaşvili de Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çağrıda bulunmasının Gürcistan'ın bağımsızlığını baltaladığını ve Cumhurbaşkanı'nın Gürcistan'ı devlet olarak görmediğini gösterdiğini dile getirmişti.