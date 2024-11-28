https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/guney-korede-yogun-kar-yagisi-hayati-durdurdu-en-az-3-olu-12-yarali-1090930845.html
Güney Kore'de yoğun kar yağışı hayatı durdurdu: En az 3 ölü, 12 yaralı
Güney Kore'de yoğun kar yağışı hayatı durdurdu: En az 3 ölü, 12 yaralı
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Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresinde rekor seviyedeki yoğun kar yağışından dolayı, uçuşlar ve feribotların iptal edildi, bazı bölgelerde eğitime ara... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T15:07+0300
2024-11-28T15:07+0300
2024-11-28T15:07+0300
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Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresinde rekor seviyede kar yağışı, uçuşların ve feribotların iptal edilmesine yol açarken, günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Boyu 40 santimetreyi aşan kar yağışında en az 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.Yonhap haber ajansına göre, Pyeongtaek şehrinde karla yüklü bir golf antrenman ağının çökmesi sonucu bir kişi öldü, bir diğeri ise Yongin şehrinde düşen bir ağaç tarafından vuruldu.Çarşamba akşamı polis, ülkenin doğusundaki Gangwon eyaletinin merkez şehri Wonju'da bir otoyolda meydana gelen 53 araçlık bir kazada 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), dün başlayan kar yağışının son 117 yılın en yoğun Kasım ayı kar yağışı olduğunu duyurdu. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği başkent Seul, Gyeonggi ve Kangvon eyaletlerine uyarılarda bulunan KMA, kar yağışının cuma günü geç saatlere kadar bölgedeki etkisini sürdüreceğini tahmin ediyor.Bazı eyaletlerde kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi, okullarda eğitime ara verildi. Ülke çapında 70 güzergahta feribot seferleri dururken 156 uçuş iptal edildiği duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/sri-lankada-asiri-yagislarla-gelen-sel-felaketinde-6si-cocuk-8-kisi-kayboldu-1090878464.html
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asya & pasifik, yonhap, güney kore, kar yağışı, yoğun kar yağışı, seul, meteoroloji
asya & pasifik, yonhap, güney kore, kar yağışı, yoğun kar yağışı, seul, meteoroloji
Güney Kore'de yoğun kar yağışı hayatı durdurdu: En az 3 ölü, 12 yaralı
Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresinde rekor seviyedeki yoğun kar yağışından dolayı, uçuşlar ve feribotların iptal edildi, bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Boyu 40 cm ölçülen kar yağışında, en az 3 kişi hayatını kaybetti yaklaşık 12 kişi yaralandı.
Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresinde rekor seviyede kar yağışı, uçuşların ve feribotların iptal edilmesine yol açarken, günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Boyu 40 santimetreyi aşan kar yağışında en az 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Yonhap haber ajansına göre, Pyeongtaek şehrinde karla yüklü bir golf antrenman ağının çökmesi sonucu bir kişi öldü, bir diğeri ise Yongin şehrinde düşen bir ağaç tarafından vuruldu.
Çarşamba akşamı polis, ülkenin doğusundaki Gangwon eyaletinin merkez şehri Wonju'da bir otoyolda meydana gelen 53 araçlık bir kazada 11 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), dün başlayan kar yağışının son 117 yılın en yoğun Kasım ayı kar yağışı olduğunu duyurdu. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği başkent Seul, Gyeonggi ve Kangvon eyaletlerine uyarılarda bulunan KMA, kar yağışının cuma günü geç saatlere kadar bölgedeki etkisini sürdüreceğini tahmin ediyor.
Bazı eyaletlerde kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi, okullarda eğitime ara verildi. Ülke çapında 70 güzergahta feribot seferleri dururken 156 uçuş iptal edildiği duyuruldu.