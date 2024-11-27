https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/sri-lankada-asiri-yagislarla-gelen-sel-felaketinde-6si-cocuk-8-kisi-kayboldu-1090878464.html
Sri Lanka'da aşırı yağışlarla gelen sel felaketinde 6'sı çocuk 8 kişi kayboldu
Sri Lanka'da aşırı yağışlarla gelen sel felaketinde 6'sı çocuk 8 kişi kayboldu
Sputnik Türkiye
Sri Lanka'da muson yağmurlarından kaynaklanan aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde 6'sı çocuk 8 kişinin kaybolduğu bildirildi. Mayıs ayından beri... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T11:54+0300
2024-11-27T11:54+0300
2024-11-27T11:54+0300
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sel felaketi
sel
şiddetli yağış
muson yağmurları
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Güney Asya'da bulunan Sri Lanka'da aşırı yağışların getirdiği sel felaketinden dolayı 6'sı çocuk toplamda 8 kişinin kaybolduğu bildirildi. Yoğun yağışların tetiklediği sel baskınlarında seyahat ettikleri traktörün suda sürüklenmesi sonucu kaybolan çocuk ve yetişkinler için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. Son iki gündür evleri, tarlaları ve yolları sular altında bırakan yoğun yağışlar, kuvvetli rüzgarları beraberinde getirerek normal yaşamı aksatmaya devam ediyor. Karaitivu kasabası yakınlarında gerçekleşen olayda traktörde seyahat eden 11 okul çocuğundan 5'inin kurtarıldığı belirtildi.Sel baskınlarının neden olduğu toprak kayması sırasında bir kadın, üzerine tuğla duvarı çökmesiyle hayatını kaybetti. Çarşamba günü itibarıyla üç binden fazla kişi tahliye edilerek merkezi bölgelere taşınırken yaklaşık 600 evin zarar gördüğü açıklandı.Ülke, çoğunlukla yoğun muson yağmurlarından kaynaklanan şiddetli hava koşullarıyla Mayıs ayından beri boğuşuyor. Haziran ayında sel ve heyelanlar nedeniyle 16 kişi öldü.
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asya, asya & pasifik, güney asya, sri lanka, sel felaketi, sel, şiddetli yağış, muson yağmurları, muson
Sri Lanka'da aşırı yağışlarla gelen sel felaketinde 6'sı çocuk 8 kişi kayboldu
Sri Lanka'da muson yağmurlarından kaynaklanan aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde 6'sı çocuk 8 kişinin kaybolduğu bildirildi. Mayıs ayından beri süregelen yağışlarda binlerce kişi yerinden oldu.
Güney Asya'da bulunan Sri Lanka'da aşırı yağışların getirdiği sel felaketinden dolayı 6'sı çocuk toplamda 8 kişinin kaybolduğu bildirildi. Yoğun yağışların tetiklediği sel baskınlarında seyahat ettikleri traktörün suda sürüklenmesi sonucu kaybolan çocuk ve yetişkinler için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
Son iki gündür evleri, tarlaları ve yolları sular altında bırakan yoğun yağışlar, kuvvetli rüzgarları beraberinde getirerek normal yaşamı aksatmaya devam ediyor. Karaitivu kasabası yakınlarında gerçekleşen olayda traktörde seyahat eden 11 okul çocuğundan 5'inin kurtarıldığı belirtildi.
Sel baskınlarının neden olduğu toprak kayması sırasında bir kadın, üzerine tuğla duvarı çökmesiyle hayatını kaybetti. Çarşamba günü itibarıyla üç binden fazla kişi tahliye edilerek merkezi bölgelere taşınırken yaklaşık 600 evin zarar gördüğü açıklandı.
Ülke, çoğunlukla yoğun muson yağmurlarından kaynaklanan şiddetli hava koşullarıyla Mayıs ayından beri boğuşuyor. Haziran ayında sel ve heyelanlar nedeniyle 16 kişi öldü.