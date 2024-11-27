https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/sri-lankada-asiri-yagislarla-gelen-sel-felaketinde-6si-cocuk-8-kisi-kayboldu-1090878464.html

Sri Lanka'da aşırı yağışlarla gelen sel felaketinde 6'sı çocuk 8 kişi kayboldu

Sri Lanka'da aşırı yağışlarla gelen sel felaketinde 6'sı çocuk 8 kişi kayboldu

Sputnik Türkiye

Sri Lanka'da muson yağmurlarından kaynaklanan aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde 6'sı çocuk 8 kişinin kaybolduğu bildirildi. Mayıs ayından beri... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T11:54+0300

2024-11-27T11:54+0300

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sel felaketi

sel

şiddetli yağış

muson yağmurları

muson

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Güney Asya'da bulunan Sri Lanka'da aşırı yağışların getirdiği sel felaketinden dolayı 6'sı çocuk toplamda 8 kişinin kaybolduğu bildirildi. Yoğun yağışların tetiklediği sel baskınlarında seyahat ettikleri traktörün suda sürüklenmesi sonucu kaybolan çocuk ve yetişkinler için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. Son iki gündür evleri, tarlaları ve yolları sular altında bırakan yoğun yağışlar, kuvvetli rüzgarları beraberinde getirerek normal yaşamı aksatmaya devam ediyor. Karaitivu kasabası yakınlarında gerçekleşen olayda traktörde seyahat eden 11 okul çocuğundan 5'inin kurtarıldığı belirtildi.Sel baskınlarının neden olduğu toprak kayması sırasında bir kadın, üzerine tuğla duvarı çökmesiyle hayatını kaybetti. Çarşamba günü itibarıyla üç binden fazla kişi tahliye edilerek merkezi bölgelere taşınırken yaklaşık 600 evin zarar gördüğü açıklandı.Ülke, çoğunlukla yoğun muson yağmurlarından kaynaklanan şiddetli hava koşullarıyla Mayıs ayından beri boğuşuyor. Haziran ayında sel ve heyelanlar nedeniyle 16 kişi öldü.

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