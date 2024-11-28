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Genel Sağlık Sigortası'na düzenleme geliyor: Kanun teklifi komisyonda
Genel Sağlık Sigortası'na düzenleme geliyor: Kanun teklifi komisyonda
Sputnik Türkiye
AK Parti tarafından hazırlanan ve içerisinde GSS primleri ile ilgili bazı düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T16:16+0300
2024-11-28T16:16+0300
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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı.Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yaptığı sunumda, 28 maddelik teklifin, 8 farklı kanunda değişiklik yapılmasını öngördüğünü söyledi.Teklifle, engellilere yönelik emeklilikte norm ve standart birliği sağlanarak, 2008 yılı Ekim öncesi sigortalılar için vergi indirim belgesine göre yürütülen emeklilik işlemlerinin, çalışma gücü kaybına göre belirlenmesinin ve tüm uygulamanın SGK tarafından yürütülmesinin amaçlandığını belirten Çankırı, şöyle devam etti:"Yapacağımız düzenleme ile Sağlık Bakanlığının kişisel verileri hukuka uygun, etkin ve güvenli bir şekilde işlemesi; sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, kamu sağlığının korunması ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından önemli sonuçlar doğuracaktır. Sağlık hizmeti sunumunda yer alan paydaşların savunma haklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi için tıbbi kayıtların doğru ve eksiksiz tutulması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu kanun ile sağlık personelinin hareketleri ve istihdam durumlarının bildirilmesi, sağlık hizmetlerinin verimli bir şekilde planlanması ve yürütülmesini sağlayacağız."Çankırı, İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, Esnaf Ahilik Sandığının yürürlük tarihini, sosyal tarafların talepleri doğrultusunda işgücü piyasalarının sürdürülebilir gelişimi için 3 yıl süreyle ertelemeyi hedeflediklerini aktardı.Kamu İhale Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle vatandaşların yenilikçi tedavilere hızlı bir biçimde erişiminin sağlanması için iç piyasadan temin edilemeyen ilaçların Sağlık Bakanlığı onayı ile SGK tarafından yurt dışından temin edilerek hastalara ulaştırılmasının amaçlandığını anlatan Çankırı, "Yapılacak düzenleme ile hastaların ihtiyaç duyduğu ilacını daha hızlı ve daha uygun fiyatla ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.GSS prim borçlarına yönelik düzenlemeAile Hekimliği Kanunu'nda da düzenleme yapıldığını dile getiren Çankırı, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının mesai dışında aile hekimlerince sunulması, yabancılara sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi ile özel amaçlı raporların daha düşük bedelle aile hekimlerince düzenlenmesiyle bahsi geçen tüm ücretlerin döner sermayeye aktarılmasını amaçlıyoruz. Böylece sağlık çalışanlarımızın geliri artmış olacaktır." diye konuştu.Çankırı, kamu harcamalarının gözden geçirilmesi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indiriminin 4 puan olarak uygulanmasının sağlanacağı kaydetti.Kanun teklifiyle GSS prim borçlarına ilişkin yapılandırma getirildiğini vurgulayan Çankırı, "GSS prim ödeme yükümlüsü kendisi olan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyenlere yönelik borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla da düzenleme yapılıyor" ifadesini kullandı.Komisyonda teklif üzerine görüşmeler devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/borclara-af-geliyor-gssler-faiziyle-birlikte-siliniyor-1090821142.html
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gss, gss prim borcu, tbmm, komisyon
gss, gss prim borcu, tbmm, komisyon

Genel Sağlık Sigortası'na düzenleme geliyor: Kanun teklifi komisyonda

16:16 28.11.2024
© AASağlık
Sağlık - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AA
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AK Parti tarafından hazırlanan ve içerisinde GSS primleri ile ilgili bazı düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. 28 maddelik teklifle 8 farklı kanunda değişiklik yapılmasını öngörülüyor.
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı.
Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yaptığı sunumda, 28 maddelik teklifin, 8 farklı kanunda değişiklik yapılmasını öngördüğünü söyledi.
Teklifle, engellilere yönelik emeklilikte norm ve standart birliği sağlanarak, 2008 yılı Ekim öncesi sigortalılar için vergi indirim belgesine göre yürütülen emeklilik işlemlerinin, çalışma gücü kaybına göre belirlenmesinin ve tüm uygulamanın SGK tarafından yürütülmesinin amaçlandığını belirten Çankırı, şöyle devam etti:
"Yapacağımız düzenleme ile Sağlık Bakanlığının kişisel verileri hukuka uygun, etkin ve güvenli bir şekilde işlemesi; sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, kamu sağlığının korunması ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından önemli sonuçlar doğuracaktır. Sağlık hizmeti sunumunda yer alan paydaşların savunma haklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi için tıbbi kayıtların doğru ve eksiksiz tutulması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu kanun ile sağlık personelinin hareketleri ve istihdam durumlarının bildirilmesi, sağlık hizmetlerinin verimli bir şekilde planlanması ve yürütülmesini sağlayacağız."
Çankırı, İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, Esnaf Ahilik Sandığının yürürlük tarihini, sosyal tarafların talepleri doğrultusunda işgücü piyasalarının sürdürülebilir gelişimi için 3 yıl süreyle ertelemeyi hedeflediklerini aktardı.
Kamu İhale Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle vatandaşların yenilikçi tedavilere hızlı bir biçimde erişiminin sağlanması için iç piyasadan temin edilemeyen ilaçların Sağlık Bakanlığı onayı ile SGK tarafından yurt dışından temin edilerek hastalara ulaştırılmasının amaçlandığını anlatan Çankırı, "Yapılacak düzenleme ile hastaların ihtiyaç duyduğu ilacını daha hızlı ve daha uygun fiyatla ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

GSS prim borçlarına yönelik düzenleme

Aile Hekimliği Kanunu'nda da düzenleme yapıldığını dile getiren Çankırı, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının mesai dışında aile hekimlerince sunulması, yabancılara sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi ile özel amaçlı raporların daha düşük bedelle aile hekimlerince düzenlenmesiyle bahsi geçen tüm ücretlerin döner sermayeye aktarılmasını amaçlıyoruz. Böylece sağlık çalışanlarımızın geliri artmış olacaktır." diye konuştu.
Çankırı, kamu harcamalarının gözden geçirilmesi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indiriminin 4 puan olarak uygulanmasının sağlanacağı kaydetti.
Kanun teklifiyle GSS prim borçlarına ilişkin yapılandırma getirildiğini vurgulayan Çankırı, "GSS prim ödeme yükümlüsü kendisi olan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyenlere yönelik borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla da düzenleme yapılıyor" ifadesini kullandı.
Komisyonda teklif üzerine görüşmeler devam ediyor.
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