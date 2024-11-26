https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/borclara-af-geliyor-gssler-faiziyle-birlikte-siliniyor-1090821142.html
Borçlara af geliyor, GSS'ler faiziyle birlikte siliniyor: Başvurular nereden nasıl yapılacak?
Borçlara af geliyor, GSS'ler faiziyle birlikte siliniyor: Başvurular nereden nasıl yapılacak?
Sputnik Türkiye
Hükümet, 2015 öncesi Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına af düzenlemesi için harekete geçti. 2 milyar TL’yi bulan borçlar faizleriyle birlikte... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T08:10+0300
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2024-11-26T08:12+0300
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Hükümet, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren GSS borç affı düzenlemesi için düğmeye bastı. 2015 yılı öncesine ait Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının, faizleriyle birlikte tamamen silinmesi öngörülüyor. Düzenlemenin, vatandaşın sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanmasını amaçladığı belirtildi.AK Parti Grup Başkanvekili Usta, bu kapsamda hazırlanan teklifin Meclis Başkanlığı’na sunulduğunu açıkladı. 2 milyar TL’yi bulan borçların silinmesi, milyonlarca vatandaşın finansal yükünü hafifletecek.Kimler GSS Primi Ödemiyor?GSS prim borcu olmayan veya devlet tarafından ödenen gruplar:Gelir Testi Nedir ve Nasıl Yapılır?Gelir testi, bir bireyin aylık gelirinin sağlık sigortası kapsamındaki ödeme durumunu belirlemek için yapılır. Gelir testi sonucuna göre:Gelir testine girmeyen bireyler, aylık 600,08 TL olarak belirlenen en düşük GSS primini ödemek zorunda.Prim borcu olanlar sağlık hizmeti alamıyor18 yaşından büyük bireyler, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için gelir testine tabi tutuluyor. 20 yaşını geçen yükseköğrenim öğrencileri de bu testi yaptırmak zorunda. Test sonucuna göre, primlerini ödemeyenler devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor.GSS borç affı daha önce nasıl uygulandı?Daha önceki yıllarda, benzer düzenlemelerle GSS borçlarının önemli bir kısmı silinmişti:2023 yılında çıkarılması planlanan yeni düzenleme ise 2015 yılı öncesi borçları da kapsayacak.GSS nedir ve kimleri kapsar?Genel Sağlık Sigortası, çalışmayan bireylerin sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlayan bir sosyal güvenlik uygulamasıdır. Bu sigorta, bireylerin hem kendileri hem de aileleri için gerekli sağlık sigortası kapsamına alınmasını sağlar.Düzenleme nasıl yansır?Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, GSS borç affının kişilerin alım gücünü artırma ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını koruma adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Bayram, gelir dağılımında adalet sağlayacak bu düzenlemenin, sosyal devlet ilkesine uygun bir adım olduğunu vurguladı.
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Borçlara af geliyor, GSS'ler faiziyle birlikte siliniyor: Başvurular nereden nasıl yapılacak?
08:10 26.11.2024 (güncellendi: 08:12 26.11.2024)
Hükümet, 2015 öncesi Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına af düzenlemesi için harekete geçti. 2 milyar TL’yi bulan borçlar faizleriyle birlikte silinecek. Peki kimler bu aftan yararlanacak? En düşük GSS prim tutarı ne kadar? Gelir testi nasıl yapılır? İşte GSS borç affına dair tüm detaylar.
Hükümet, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren GSS borç affı düzenlemesi için düğmeye bastı. 2015 yılı öncesine ait Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının, faizleriyle birlikte tamamen silinmesi öngörülüyor. Düzenlemenin, vatandaşın sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanmasını amaçladığı belirtildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Usta, bu kapsamda hazırlanan teklifin Meclis Başkanlığı’na sunulduğunu açıkladı. 2 milyar TL’yi bulan borçların silinmesi, milyonlarca vatandaşın finansal yükünü hafifletecek.
Kimler GSS Primi Ödemiyor?
GSS prim borcu olmayan veya devlet tarafından ödenen gruplar:
Gelir testi sonucu hane içi bireysel geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar
(6.667,5 TL altı).
İşyerinde çalışan bireyler (primler işveren tarafından ödeniyor).
Özel şartları taşıyan bazı bireyler.
Gelir Testi Nedir ve Nasıl Yapılır?
Gelir testi, bir bireyin aylık gelirinin sağlık sigortası kapsamındaki ödeme durumunu belirlemek için yapılır. Gelir testi sonucuna göre:
Geliri 6.667,5 TL’den fazla olanlar GSS primini kendisi öder.
Geliri bu tutarın altında olanların primleri devlet tarafından karşılanır.
Gelir testine girmeyen bireyler, aylık 600,08 TL olarak belirlenen en düşük GSS primini ödemek zorunda.
Prim borcu olanlar sağlık hizmeti alamıyor
18 yaşından büyük bireyler, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için gelir testine tabi tutuluyor. 20 yaşını geçen yükseköğrenim öğrencileri de bu testi yaptırmak zorunda. Test sonucuna göre, primlerini ödemeyenler devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor.
GSS borç affı daha önce nasıl uygulandı?
Daha önceki yıllarda, benzer düzenlemelerle GSS borçlarının önemli bir kısmı silinmişti:
2012 yılı borçları:
2022 yılında tamamen silindi.
2013 yılı borçları:
2023 yılında af kapsamına alındı.
2014 ve sonrası borçlar:
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ertelendi.
2023 yılında çıkarılması planlanan yeni düzenleme ise 2015 yılı öncesi borçları da kapsayacak.
GSS nedir ve kimleri kapsar?
Genel Sağlık Sigortası, çalışmayan bireylerin sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlayan bir sosyal güvenlik uygulamasıdır. Bu sigorta, bireylerin hem kendileri hem de aileleri için gerekli sağlık sigortası kapsamına alınmasını sağlar.
Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, GSS borç affının kişilerin alım gücünü artırma ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını koruma adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Bayram, gelir dağılımında adalet sağlayacak bu düzenlemenin, sosyal devlet ilkesine uygun bir adım olduğunu vurguladı.