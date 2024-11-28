https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/fransa-israil-ucmye-uye-olmadigi-icin-netanyahunun-tutuklama-emrine-karsi-dokunulmazligi-oldugunu-1090924519.html

Fransa, İsrail UCM'ye üye olmadığı için Netanyahu'nun tutuklama emrine karşı 'dokunulmazlığı' olduğunu söyledi

Fransa, İsrail UCM'ye üye olmadığı için Netanyahu'nun tutuklama emrine karşı 'dokunulmazlığı' olduğunu söyledi

Sputnik Türkiye

Fransa Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) üye devlet olmaması sebebiyle İsrail Başbakanı... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T13:31+0300

2024-11-28T13:31+0300

2024-11-28T14:26+0300

dünya

yoav gallant

fransa

israil

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

fransa dışişleri bakanlığı

benyamin netanyahu

tutuklama emri

dokunulmazlık

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Fransa Dışişleri Bakanlığı 27 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Fransa, uluslararası yükümlülüklerine uyacaktır, anlaşıldığı üzere Roma Statüsü, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile tam işbirliğini talep eder ve ayrıca bir devletin, UCM'ye taraf olmayan devletlerin dokunulmazlıkları açısından uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı davranmasının istenemeyeceğini hükme bağlar" ifadelerine yer verdi. Bu tür dokunulmazlıkların Başbakan Netanyahu ve ilgili diğer bakanlar için geçerli olduğunu vurgulayan Fransa, UCM'nin Fransa'dan onların tutuklanmasını ve teslim edilmesini talep etmesi halinde bu dokunulmazlıkları dikkate alacaklarının altını çizdi. İsrail, UCM'ye üye olan bir devlet değil. UCM, Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında İsrail'in Gazze'deki savaşıyla bağlantılı olarak savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/ab-diplomati-josep-borrell-ab-ulkeleri-netanyahuyu-tutuklamaya-cagirdi-herkes-ucm--kararlarina-1090734561.html

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yoav gallant, fransa, israil, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), fransa dışişleri bakanlığı, benyamin netanyahu, tutuklama emri, dokunulmazlık