https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/ab-diplomati-josep-borrell-ab-ulkeleri-netanyahuyu-tutuklamaya-cagirdi-herkes-ucm--kararlarina-1090734561.html
AB Diplomatı Josep Borrell, AB ülkeleri Netanyahu'yu tutuklamaya çağırdı: 'Herkes UCM kararlarına uymalı'
AB Diplomatı Josep Borrell, AB ülkeleri Netanyahu'yu tutuklamaya çağırdı: 'Herkes UCM kararlarına uymalı'
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, UCM kararlarına uyulması gerekildiğini çağrısını yaptı. UCM, yakın zamanda İsrail... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T15:15+0300
2024-11-23T15:15+0300
2024-11-23T15:15+0300
israil- filistin çatışması
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josep borrell
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benyamin netanyahu
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savaş suçu
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararına destek vermeyen ülkeleri eleştirdi. Borrell, bu karara uyulması gerektiğini belirterek AB üye ülkelerine çağrıda bulundu.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde düzenlenen İsrail-Filistin konulu bir konferansta konuşan Borrell, UCM’nin kararını değerlendirerek, "Bu bir mahkeme kararıdır, siyasi bir karar değildir. AB üyesi ülkelerin güçlü desteğiyle kurulan uluslararası bir mahkeme tarafından alınmıştır” ifadelerini kullandı. Borrell, üye ülkelerin mahkemenin kararlarını destekleme yükümlülüğü olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:ABD'li senatöre çıkış Borrell, ABD’li bir senatörün UCM ile işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanacağına dair açıklamasını da eleştirdi. Bu açıklamayı duyduğunda 'dehşete kapıldığını' belirten Borrell, uluslararası bir mahkemeyle işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanması fikrini 'inanılmaz' olarak nitelendirdi.UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, 'Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü' İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.Macaristan, Avusturya, Çekya ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkeler karardan memnuniyetsizliklerini bildirmiş ve buna uymayabilecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/mahkeme-tarafindan-savas-suclusu-ilan-edilmisti-bati-ulkelerinden-netanyahuya-tutuklariz-aciklamasi-1090687034.html
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ab, josep borrell, ispanya dışişleri bakanı josep borrell, benyamin netanyahu, israil, israil savunma bakanlığı, israil-filistin, israil parlamentosu (knesset), savaş suçu, avrupa
ab, josep borrell, ispanya dışişleri bakanı josep borrell, benyamin netanyahu, israil, israil savunma bakanlığı, israil-filistin, israil parlamentosu (knesset), savaş suçu, avrupa
AB Diplomatı Josep Borrell, AB ülkeleri Netanyahu'yu tutuklamaya çağırdı: 'Herkes UCM kararlarına uymalı'
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, UCM kararlarına uyulması gerekildiğini çağrısını yaptı. UCM, yakın zamanda İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında arama kararı çıkartmıştı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararına destek vermeyen ülkeleri eleştirdi. Borrell, bu karara uyulması gerektiğini belirterek AB üye ülkelerine çağrıda bulundu.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde düzenlenen İsrail-Filistin konulu bir konferansta konuşan Borrell, UCM’nin kararını değerlendirerek, "Bu bir mahkeme kararıdır, siyasi bir karar değildir. AB üyesi ülkelerin güçlü desteğiyle kurulan uluslararası bir mahkeme tarafından alınmıştır” ifadelerini kullandı.
Borrell, üye ülkelerin mahkemenin kararlarını destekleme yükümlülüğü olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilci olarak, tüm üye ülkelerden UCM’nin kararını desteklemelerini talep ediyorum. AB’ye aday ülkelerden mahkemenin kararlarına uyum göstermeleri isteniyor. Bu nedenle mevcut üyelerin de aynı sorumluluğu yerine getirmesi gereklidir.
Borrell, ABD’li bir senatörün UCM ile işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanacağına dair açıklamasını da eleştirdi. Bu açıklamayı duyduğunda 'dehşete kapıldığını' belirten Borrell, uluslararası bir mahkemeyle işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanması fikrini 'inanılmaz' olarak nitelendirdi.
UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, 'Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü' İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.
Macaristan, Avusturya, Çekya ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkeler karardan memnuniyetsizliklerini bildirmiş ve buna uymayabilecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı.