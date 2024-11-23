https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/ab-diplomati-josep-borrell-ab-ulkeleri-netanyahuyu-tutuklamaya-cagirdi-herkes-ucm--kararlarina-1090734561.html

AB Diplomatı Josep Borrell, AB ülkeleri Netanyahu'yu tutuklamaya çağırdı: 'Herkes UCM kararlarına uymalı'

AB Diplomatı Josep Borrell, AB ülkeleri Netanyahu'yu tutuklamaya çağırdı: 'Herkes UCM kararlarına uymalı'

Sputnik Türkiye

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, UCM kararlarına uyulması gerekildiğini çağrısını yaptı. UCM, yakın zamanda İsrail... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T15:15+0300

2024-11-23T15:15+0300

2024-11-23T15:15+0300

israil- filistin çatışması

ab

josep borrell

ispanya dışişleri bakanı josep borrell

benyamin netanyahu

israil

israil savunma bakanlığı

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israil parlamentosu (knesset)

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararına destek vermeyen ülkeleri eleştirdi. Borrell, bu karara uyulması gerektiğini belirterek AB üye ülkelerine çağrıda bulundu.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde düzenlenen İsrail-Filistin konulu bir konferansta konuşan Borrell, UCM’nin kararını değerlendirerek, "Bu bir mahkeme kararıdır, siyasi bir karar değildir. AB üyesi ülkelerin güçlü desteğiyle kurulan uluslararası bir mahkeme tarafından alınmıştır” ifadelerini kullandı. Borrell, üye ülkelerin mahkemenin kararlarını destekleme yükümlülüğü olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:ABD'li senatöre çıkış Borrell, ABD’li bir senatörün UCM ile işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanacağına dair açıklamasını da eleştirdi. Bu açıklamayı duyduğunda 'dehşete kapıldığını' belirten Borrell, uluslararası bir mahkemeyle işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanması fikrini 'inanılmaz' olarak nitelendirdi.UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, 'Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü' İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.Macaristan, Avusturya, Çekya ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkeler karardan memnuniyetsizliklerini bildirmiş ve buna uymayabilecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/mahkeme-tarafindan-savas-suclusu-ilan-edilmisti-bati-ulkelerinden-netanyahuya-tutuklariz-aciklamasi-1090687034.html

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