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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/ab-diplomati-josep-borrell-ab-ulkeleri-netanyahuyu-tutuklamaya-cagirdi-herkes-ucm--kararlarina-1090734561.html
AB Diplomatı Josep Borrell, AB ülkeleri Netanyahu'yu tutuklamaya çağırdı: 'Herkes UCM kararlarına uymalı'
AB Diplomatı Josep Borrell, AB ülkeleri Netanyahu'yu tutuklamaya çağırdı: 'Herkes UCM kararlarına uymalı'
Sputnik Türkiye
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, UCM kararlarına uyulması gerekildiğini çağrısını yaptı. UCM, yakın zamanda İsrail... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T15:15+0300
2024-11-23T15:15+0300
israil- filistin çatışması
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josep borrell
ispanya dışişleri bakanı josep borrell
benyamin netanyahu
israil
israil savunma bakanlığı
israil-filistin
israil parlamentosu (knesset)
savaş suçu
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararına destek vermeyen ülkeleri eleştirdi. Borrell, bu karara uyulması gerektiğini belirterek AB üye ülkelerine çağrıda bulundu.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde düzenlenen İsrail-Filistin konulu bir konferansta konuşan Borrell, UCM’nin kararını değerlendirerek, "Bu bir mahkeme kararıdır, siyasi bir karar değildir. AB üyesi ülkelerin güçlü desteğiyle kurulan uluslararası bir mahkeme tarafından alınmıştır” ifadelerini kullandı. Borrell, üye ülkelerin mahkemenin kararlarını destekleme yükümlülüğü olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:ABD'li senatöre çıkış Borrell, ABD’li bir senatörün UCM ile işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanacağına dair açıklamasını da eleştirdi. Bu açıklamayı duyduğunda 'dehşete kapıldığını' belirten Borrell, uluslararası bir mahkemeyle işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanması fikrini 'inanılmaz' olarak nitelendirdi.UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, 'Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü' İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.Macaristan, Avusturya, Çekya ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkeler karardan memnuniyetsizliklerini bildirmiş ve buna uymayabilecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/mahkeme-tarafindan-savas-suclusu-ilan-edilmisti-bati-ulkelerinden-netanyahuya-tutuklariz-aciklamasi-1090687034.html
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ab, josep borrell, ispanya dışişleri bakanı josep borrell, benyamin netanyahu, israil, israil savunma bakanlığı, israil-filistin, israil parlamentosu (knesset), savaş suçu, avrupa
ab, josep borrell, ispanya dışişleri bakanı josep borrell, benyamin netanyahu, israil, israil savunma bakanlığı, israil-filistin, israil parlamentosu (knesset), savaş suçu, avrupa

AB Diplomatı Josep Borrell, AB ülkeleri Netanyahu'yu tutuklamaya çağırdı: 'Herkes UCM kararlarına uymalı'

15:15 23.11.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDİsrail Avrupa Birliği ilişkileri
İsrail Avrupa Birliği ilişkileri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, UCM kararlarına uyulması gerekildiğini çağrısını yaptı. UCM, yakın zamanda İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında arama kararı çıkartmıştı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararına destek vermeyen ülkeleri eleştirdi. Borrell, bu karara uyulması gerektiğini belirterek AB üye ülkelerine çağrıda bulundu.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde düzenlenen İsrail-Filistin konulu bir konferansta konuşan Borrell, UCM’nin kararını değerlendirerek, "Bu bir mahkeme kararıdır, siyasi bir karar değildir. AB üyesi ülkelerin güçlü desteğiyle kurulan uluslararası bir mahkeme tarafından alınmıştır” ifadelerini kullandı.
Borrell, üye ülkelerin mahkemenin kararlarını destekleme yükümlülüğü olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilci olarak, tüm üye ülkelerden UCM’nin kararını desteklemelerini talep ediyorum. AB’ye aday ülkelerden mahkemenin kararlarına uyum göstermeleri isteniyor. Bu nedenle mevcut üyelerin de aynı sorumluluğu yerine getirmesi gereklidir.

ABD'li senatöre çıkış

Borrell, ABD’li bir senatörün UCM ile işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanacağına dair açıklamasını da eleştirdi. Bu açıklamayı duyduğunda 'dehşete kapıldığını' belirten Borrell, uluslararası bir mahkemeyle işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanması fikrini 'inanılmaz' olarak nitelendirdi.
UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, 'Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü' İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.
Macaristan, Avusturya, Çekya ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkeler karardan memnuniyetsizliklerini bildirmiş ve buna uymayabilecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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Mahkeme tarafından savaş suçlusu ilan edilmişti: Batı ülkelerinden Netanyahu'ya 'tutuklarız' açıklaması
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