https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/fifa-dunya-siralamasi-degisti-turkiye-iki-basamak-dustu-1090941685.html
FIFA Dünya sıralaması değişti: Türkiye iki basamak düştü
FIFA Dünya sıralaması değişti: Türkiye iki basamak düştü
Sputnik Türkiye
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. Yeni listede Dünya Kupası ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T18:45+0300
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FIFA Dünya sıralamasında A Milli Takım iki basamak gerileyerek 1537.24 puanla 28'inci sıraya düştü.Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) kasım ayı dünya sıralamasını güncelledi. Yeni listede Dünya Kupası ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin birinci sırada yer alırken, Türkiye 10.91 puan kaybederek 1537.24 puanla 28'inci sıraya geriledi.Listenin ilk 5 sırası aynı kalırken Portekiz 6'ıncı sıraya, Hollanda ise 7'inci sıraya yükseldi. Belçika ise iki basamak geriledi.FIFA Dünya Sıralaması ilk 10 takım açıklandı1) Arjantin2) Fransa3) İspanya4) İngiltere5) Brezilya6) Portekiz7) Hollanda8) Belçika9) İtalya10) Almanya
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türkiye, fifa, fifa dünya kupası, dünya, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, maç
FIFA Dünya sıralaması değişti: Türkiye iki basamak düştü
18:45 28.11.2024 (güncellendi: 18:48 28.11.2024)
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. Yeni listede Dünya Kupası ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin birinci sırada yer alırken, Türkiye 10.91 puan kaybederek 1537.24 puanla 28'inci sıraya geriledi.
FIFA Dünya sıralamasında A Milli Takım iki basamak gerileyerek 1537.24 puanla 28'inci sıraya düştü.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) kasım ayı dünya sıralamasını güncelledi. Yeni listede Dünya Kupası ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin birinci sırada yer alırken, Türkiye 10.91 puan kaybederek 1537.24 puanla 28'inci sıraya geriledi.
Listenin ilk 5 sırası aynı kalırken Portekiz 6'ıncı sıraya, Hollanda ise 7'inci sıraya yükseldi. Belçika ise iki basamak geriledi.
FIFA Dünya Sıralaması ilk 10 takım açıklandı