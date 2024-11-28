https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/fifa-dunya-siralamasi-degisti-turkiye-iki-basamak-dustu-1090941685.html

FIFA Dünya sıralaması değişti: Türkiye iki basamak düştü

FIFA Dünya sıralaması değişti: Türkiye iki basamak düştü

Sputnik Türkiye

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. Yeni listede Dünya Kupası ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

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FIFA Dünya sıralamasında A Milli Takım iki basamak gerileyerek 1537.24 puanla 28'inci sıraya düştü.Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) kasım ayı dünya sıralamasını güncelledi. Yeni listede Dünya Kupası ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin birinci sırada yer alırken, Türkiye 10.91 puan kaybederek 1537.24 puanla 28'inci sıraya geriledi.Listenin ilk 5 sırası aynı kalırken Portekiz 6'ıncı sıraya, Hollanda ise 7'inci sıraya yükseldi. Belçika ise iki basamak geriledi.FIFA Dünya Sıralaması ilk 10 takım açıklandı1) Arjantin2) Fransa3) İspanya4) İngiltere5) Brezilya6) Portekiz7) Hollanda8) Belçika9) İtalya10) Almanya

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/avrupa-ligi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1090938647.html

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