https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/eski-cia-uzmani-rusya-abdden-cok-daha-gelismis-bir-askeri-sisteme-sahip-1090945847.html
Eski CIA uzmanı: Rusya ABD'den çok daha gelişmiş bir askeri sisteme sahip
Eski CIA uzmanı: Rusya ABD'den çok daha gelişmiş bir askeri sisteme sahip
Sputnik Türkiye
Eski CIA analiz uzmanı Philip Giraldi, Washington'un Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesinin ABD'nin Rusya'ya saldırdığı anlamına geldiğini ifade etti. 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T20:19+0300
2024-11-28T20:19+0300
2024-11-28T20:18+0300
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CIA'in eski üst düzey yetkililerinden olan terörle mücadele uzmanı ve gazeteci Philip Giraldi, Judging Freedom adlı Youtube kanalında yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya'yı tehdit etmeden önce Rusya'nın hem savaş alanındaki hem de askeri teçhizat açısından üstünlüğünü göz önünde bulundurmasının önemli olduğunu söyledi.Giraldi, “Ruslar ABD'den çok daha gelişmiş bir askeri sisteme sahip, peki sonuçta kim kimi tehdit ediyor?” ifadelerini kullandı.Washington'un Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesinin ABD'nin Rusya'ya zaten saldırdığı anlamına geldiğini vurgulayan Giraldi, “Silah sağladık, para sağladık, Ukraynalıların silah kullanmasına olanak tanıyan lojistiği sağladık ve insanlarımız da zaten orada. Rusya'ya karşı bu çatışmanın doğrudan içindeyiz” diye konuştu.Daha önce The New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerini vurmak için ABD'nin uzun menzilli füzelerini kullanmasına izin verdiğini aktarmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'nın 19 Kasım'da Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri ABD'nin ATACMS füzeleri ve İngiltere'nin uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle vurduğunu belirtmişti. Bu durum sonrası Rusya, 21 Kasım'da Dnepropetrovsk'taki bulunan Ukrayna askeri-sanayi tesisine yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirmiş ve füze ekipmanı üreten büyük sanayi kompleksini hedef almıştı. Operasyon kapsamında, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik'in nükleer olmayan hipersonik konfigürasyonda bir balistik füze ile test edildiği duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/nato-genel-sekreteri-rutte-ittifak-kuvvetlerini-ukraynaya-gondermek-akillica-bir-karar-degil-1090933188.html
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abd, philip giraldi, ukrayna, the new york times (nyt), storm shadow, oreşnik , batı, kursk, bryansk, washington, atacms, vladimir putin
abd, philip giraldi, ukrayna, the new york times (nyt), storm shadow, oreşnik , batı, kursk, bryansk, washington, atacms, vladimir putin
Eski CIA uzmanı: Rusya ABD'den çok daha gelişmiş bir askeri sisteme sahip
Eski CIA analiz uzmanı Philip Giraldi, Washington'un Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesinin ABD'nin Rusya'ya saldırdığı anlamına geldiğini ifade etti.
CIA'in eski üst düzey yetkililerinden olan terörle mücadele uzmanı ve gazeteci Philip Giraldi, Judging Freedom adlı Youtube kanalında yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya'yı tehdit etmeden önce Rusya'nın hem savaş alanındaki hem de askeri teçhizat açısından üstünlüğünü göz önünde bulundurmasının önemli olduğunu söyledi.
Giraldi, “Ruslar ABD'den çok daha gelişmiş bir askeri sisteme sahip, peki sonuçta kim kimi tehdit ediyor?” ifadelerini kullandı.
Washington'un Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesinin ABD'nin Rusya'ya zaten saldırdığı anlamına geldiğini vurgulayan Giraldi, “Silah sağladık, para sağladık, Ukraynalıların silah kullanmasına olanak tanıyan lojistiği sağladık ve insanlarımız da zaten orada. Rusya'ya karşı bu çatışmanın doğrudan içindeyiz” diye konuştu.
Daha önce The New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerini vurmak için ABD'nin uzun menzilli füzelerini kullanmasına izin verdiğini aktarmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'nın 19 Kasım'da Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri ABD'nin ATACMS füzeleri ve İngiltere'nin uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle vurduğunu belirtmişti. Bu durum sonrası Rusya, 21 Kasım'da Dnepropetrovsk'taki bulunan Ukrayna askeri-sanayi tesisine yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirmiş ve füze ekipmanı üreten büyük sanayi kompleksini hedef almıştı. Operasyon kapsamında, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik'in nükleer olmayan hipersonik konfigürasyonda bir balistik füze ile test edildiği duyurulmuştu.