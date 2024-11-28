https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/elon-musk-eski-beyaz-saray-yetkilisi-vindmani-ulkeye-ihanetle-sucladi-1090916385.html

Elon Musk, eski Beyaz Saray yetkilisi Vindman’ı ülkeye ihanetle suçladı

Elon Musk, eski Beyaz Saray yetkilisi Vindman’ı ülkeye ihanetle suçladı

Sputnik Türkiye

ABD’li milyarder işadamı Elon Musk, onu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘adamı’ olarak nitelendiren eski Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa İşleri Direktörü... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T10:06+0300

2024-11-28T10:06+0300

2024-11-28T10:15+0300

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ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik yürütülen azil soruşturmasında şahitlik yapan eski üst düzey Ulusal Güvenlik Yetkilisi Yarbay Alexander Vindman, MSNBC televizyonuna açıklamasında, Elon Musk'ı devlet sırlarını Rusya lideri Vladimir Putin'e ifşa etmekle suçladı.Vindman, Musk’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı desteklemesinin gerçek nedeninin Putin'in kendisine bunu emretmesi olduğunu iddia etti.'Vindman hain'Vindman’ın bu suçlamalarına Musk’ın cevabı gecikmedi.Musk, sahip olduğu sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Vindman Ukraynalı oligarkların maaşlı elemanı ve ABD'ye karşı ihanet suçu işledi, bunun için gerekli cezayı alacak” diye yazdı.Alexander Vindman kim?Ukrayna’da doğan ve çocukken ailesiyle birlikte ABD’ye taşınan Alexander Vindman, Başkan Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nde yapılan kamuya açık oturumda ifade vermişti.Azil soruşturmasına yol açan Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki konuşmayı dinleyen isimlerden birisi olan Vindman, Trump'ın Zelenskiy'den Joe Biden'ı soruşturmasını istemesinden rahatsız olduğunu belirtmişti.Azil soruşturmasının Trump'ın lehine sonuçlanmasının ardından Vindman, 8 Şubat 2020 tarihinde görevden alınmıştı.Trump'ın elinde intikam listesi var iddiasıAmerikan medyası, Donald Trump'ın seçimi kazandıktan sonra eski rakipleriyle hesaplaşma fırsatı bulacağını defalarca yazmıştı. Politico gazetesi, Trump'ın elinde intikam almayı planladığı kişilerin isimlerinin yer aldığı bir liste olduğunu ileri sürmüştü.The Wall Street Journal, geçtiğimiz günlerde, Musk'ın Rusya lideri Putin dahil Rus tarafıyla düzenli temasları olduğunu öne sürmüştü. Musk ve Putin’in, Starlink uydu terminallerinin Tayvan'da faaliyet göstermesinin kısıtlanması olasılığını görüştüğü iddia edilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Musk’la 2022'den önce gerçekleşen tek görüşmenin dışında bu güne kadar hiçbir temas kurmadığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ryabkov-rusya-abdnin-ukrayna-konusunda-aldigi-kararlar-nedeniyle-tir-tir-titremesini-saglayacak-1090909900.html

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abd, elon musk, alexander vindman, vatana ihanet, rusya, vladimir putin, ukrayna, oligark, donald trump, vladimir zelenskiy, joe biden, intikam, dmitriy peskov