https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/eksi-netle-yerlestirme-yapildi-mi-yokten-hesaplama-aciklamasi-1090923069.html

Eksi netle yerleştirme yapıldı mı?: YÖK'ten hesaplama açıklaması

Eksi netle yerleştirme yapıldı mı?: YÖK'ten hesaplama açıklaması

Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanmasının mümkün olmadığını bildirdi. 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T12:40+0300

2024-11-28T12:40+0300

2024-11-28T12:41+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

sınav

üniversite

üniversite sınavı

üniversite sınavı

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YÖK üniversitelere sıfırın altında netlerle yerleştirme yapıldığı iddialarını yalanladı.'Eksi netle puan hesabı yok'YÖK'ten, bazı basın ve yayın organlarındaki üniversitelere sıfırın altında netlerle yerleştirme yapıldığına ilişkin haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı. "Eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanması mümkün değildir." ifadesine yer verilen açıklamada, YKS'de puan türlerine göre puan hesaplamasında kullanılan testler ve ağırlıklarının sınav kılavuzunda yayımlandığı anımsatıldı.Haberde yer alan ön lisans programlarına Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre, Türk Dili ve Edebiyatı programına ise sözel puan türüne göre yerleştirme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:Haberde yer alan örneklerin de paylaşıldığı açıklamada, YKS'de her aday için hesaplanmış Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP), 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklendiği, böylece adayların yerleştirme puanlarının hesaplandığı anlatıldı.Açıklamada, ilgili puan türünde sınav puanı hesaplanan tüm adayların söz konusu puan türünde yerleştirme puanlarının hesaplandığı, TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve/veya Yabancı Dil Testi'ne (YDT)girmiş olsalar da sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil için sınav/yerleştirme puanlarının hesaplanmadığı belirtildi.Merkezi yerleştirmede adayların yükseköğretim programlarına yerleştirme puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirildiği aktarılan açıklamada, "Haberde yer almış olan örneklerde, adayların TYT puanının hesaplanabilmesi için gerekli olan testlerden en az birinden 0,5 veya üzerinde ham puana sahip oldukları görülmektedir." denildi.'Eksi netle üniversiteli olunması söz konusu değil'Açıklamada, herhangi bir adayın sözel puanının hesaplanabilmesi için TYT'deki Türkçe Testi veya Temel Matematik Testi ile AYT'deki Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi veya Sosyal Bilimler-2 Testi'nin en az birinden 0,5 veya üzerinde ham puana sahip olması gerektiği belirtilerek, "Haberde yer alan adayın sözel puanının hesaplanabilmesi için gereken TYT'de matematik testinde 0,5 ham puan aldığı görülmektedir. Adayın AYT testinde ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 0,5, Tarih-1 bölümünde 1, Coğrafya-1 bölümünde 3,5 ham puanı bulunmaktadır. Bu puanlara TYT puanının yüzde 40'ı ile OBP'si ilave edilerek yerleştirmeye esas puanı belirlenmektedir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere eksi netle üniversiteli olunması söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.Tüm adayların puanları hesaplandıktan sonra tercih edilen programın kontenjanı dahilinde puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle kontenjan kadar adayın, puanları ve tercihleriyle varsa programın koşulları dikkate alınarak ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirildiği ifade edilen açıklamada, "Adayların ham puanının hesaplanması, onların üniversiteyi kazanması anlamına gelmez fakat üniversitelerin programlarına yerleştirilmek için tercihte bulunmasına imkan verir." değerlendirmesine yer verildi.Sistemin o programı tercih edenleri kontenjan sayısı kadar başarı puanlarına göre sıraladığı ve sıralamaya girenin kazandığı aktarılan açıklamada, ilk yerleştirme sonrasında boş kontenjanlar kalmışsa bir programa yerleşemeyen adayların ilgili puan türünde yine tercihte bulunabilecekleri, sistemin kalan kontenjanlar için tercihte bulunan adayları başarı puanlarına göre sıraladığı, puanı yüksek olanların kalan kontenjan adedince yerleştirmeye hak kazandığı anlatıldı.'Yerleştirmeler puana göre yapılıyor'2024 yılında 3 milyon 120 bin 870 kişinin YKS'ye başvurduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/eksi-netle-universite-iddiasi-diyaliz-fizyoterapi-turk-dili-ve-edebiyati-bolumu-kazananlar-var-1090869046.html

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