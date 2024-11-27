https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/eksi-netle-universite-iddiasi-diyaliz-fizyoterapi-turk-dili-ve-edebiyati-bolumu-kazananlar-var-1090869046.html

Eksi netle üniversite iddiası: Diyaliz, fizyoterapi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü kazananlar var

Eksi netle üniversite iddiası: Diyaliz, fizyoterapi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü kazananlar var

Sputnik Türkiye

YKS verilerine göre son 3 yılın rekoru kırıldı ve aralarında 4 yıllık lisans programlarının da olduğu 203 programa sıfır ya da eksi netle girildi. Eksi 12.5... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T09:36+0300

2024-11-27T09:36+0300

2024-11-27T09:36+0300

türkiye

sınav

üniversite

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

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YÖK ATLAS, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuz bilgileriyle güncellendi. Verilere göre bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi 203 adayın eksi netlerle üniversitelere yerleştiği iddia edildi. Eksi netle hangi bölümlere girildi?Milliyet'te yer alan habere göre eksi netle kazanılan bölümler arasında diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi, odyometri gibi sağlık bölümlerinin yanı sıra bilgisayar programcılığı, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, grafik tasarımı gibi gözde programlar da var. Hatta eksi Türkçe netiyle Türk Dili ve Edebiyatı, eksi sosyal bilimler netiyle tarih kazananlar bile bulunuyor.'203 programa sıfır ya da eksi netle giriş'Eksi netle girilen bölümleri inceleyen Eğitimci Salim Ünsal “Barajın kaldırıldığı 2022’den itibaren bu durum yaşanmaya başlandı. 2022 YKS’de toplam 83 programa sıfır veya eksi netle girilmişti. 2023’te yüzde 25 artışla yerleşilen program sayısı 104’e çıktı. Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 95’lik bir artış yaşanarak toplam 203 programa sıfır ya da eksi netle giriş oldu. Bunun da 175’i önlisans, 28’i de lisans programlarından oluştu” dedi. Ünsal, her yıl daha da artarak devam eden bu sorunun çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.Eski netle üniversiteye nasıl giriliyor?YKS’de baraj 2022’de kaldırıldı. Baraj olmadığı için YKS’nin ilk basamağı olan TYT’de türkçe ya da matematik testlerinden birinden 0,5 net yapması durumunda adayın 2 yıllık ön lisans programları için geçerli olan TYT puanı hesaplanabiliyor. Yine 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilmek için de adayın TYT’de puanının hesaplanması ve AYT’de ilgili testlerin en az birinden 0,5 net yapması yeterli. Yani diğer testlerin hepsinde eksi neti olsa dahi, yarım net yapan adayın puanı hesaplanıyor ve adaya tercih yapma şansı doğuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/yokten-eksi-netle-fizik-bolumune-yerlesti-iddiasina-iliskin-aciklama-mumkun-degil-1086821186.html

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