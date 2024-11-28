https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/dunyanin-ilk-temassiz-enstrumani-theremin-1090904288.html

Dünyanın ilk temassız enstrümanı: Theremin

Dünyanın ilk temassız enstrümanı: Theremin

Sputnik Türkiye

Rus fizikçi Lev Theremin tarafından icat edilen Theremin adlı müzik aleti içinTheremin'in torunu Peter Theremin “Bu enstrüman, dünya elektronik müziğinin... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T00:41+0300

2024-11-28T00:41+0300

2024-11-28T00:41+0300

yaşam

theremin

müzik

müzik aleti

elektronik müzik

rusya

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1919'da Rus fizikçi Lev Theremin tarafından icat edilen ve adını taşıyan Theremin, dünyanın en eski elektronik müzik aletlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Temas etmeden elektromanyetik alanları kullanarak çalınabilen bu enstrüman, elektronik müzik tarihinin başlangıcını simgeliyor.Theremin’in torunu, Rus müzisyen Peter Theremin yaptığı açıklamada, dedesinin icadı hakkında bilgi verdi. Peter Theremin, Theremin'in 1919'da, şu an ki St. Petersburg’da, dedesi Lev Theremin tarafından icat edildiğini belirtti. Enstrümanın, dünyadaki 'ilk ve tek temassız' elektro müzik aleti olduğunun altını çizen Theremin, “Bu enstrüman, dünya elektronik müziğinin tarihini başlatan bir icattır” dedi.Theremin'in çalışma prensibiPeter Theremin, enstrümanın nasıl çalıştığını ise şu sözlerle anlattı:Theremin ile 'Bir Başkadır Benim Memleketim'Peter Theremin, Türkiye’de geçirdiği iki günün 'inanılmaz bir deneyim' olduğunu ifade etti. Ülkedeki zengin müzelerden etkilendiğini belirten Theremin, Şanlıurfa'yı da ziyaret ederek ilham verici bir atmosferle karşılaştığını söyledi. Şanlıurfa’nın ve Türk müziğinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Theremin, burada bazı besteler ve şarkılar hazırladığını kaydetti. Ayrıca Türk mutfağını çok sevdiğini ve özleyeceğini belirtti.Ayrıca Theremin, Anadolu Ajansı muhabirlerine verdiği röportajın ardından Theremin ve piyano eşliğinde 'Bir Başkadır Benim Memleketim' isimli Türk eserini çaldı.

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theremin, müzik, müzik aleti, elektronik müzik, rusya