Dünyanın ilk temassız enstrümanı: Theremin

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kreşlerin açılması kadınların iş hayatına girmesi anlamına geliyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2024 Turizm sezonu turizmciler açısından nasıl geçti?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Tescilli Lezzetlerimiz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye sağlık turizmi potansiyeli ile rakiplerinin hedefinde
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Türkiye'nin yeni öcüsü LGBT
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
20:36
4 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
20:46
1 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
20:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
09:10
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/dunyanin-ilk-temassiz-enstrumani-theremin-1090904288.html
Dünyanın ilk temassız enstrümanı: Theremin
Dünyanın ilk temassız enstrümanı: Theremin
Sputnik Türkiye
Rus fizikçi Lev Theremin tarafından icat edilen Theremin adlı müzik aleti içinTheremin'in torunu Peter Theremin “Bu enstrüman, dünya elektronik müziğinin... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T00:41+0300
2024-11-28T00:41+0300
yaşam
theremin
müzik
müzik aleti
elektronik müzik
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090903954_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_05117d21b3a0522caa0a4eb48713d654.jpg
1919'da Rus fizikçi Lev Theremin tarafından icat edilen ve adını taşıyan Theremin, dünyanın en eski elektronik müzik aletlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Temas etmeden elektromanyetik alanları kullanarak çalınabilen bu enstrüman, elektronik müzik tarihinin başlangıcını simgeliyor.Theremin’in torunu, Rus müzisyen Peter Theremin yaptığı açıklamada, dedesinin icadı hakkında bilgi verdi. Peter Theremin, Theremin'in 1919'da, şu an ki St. Petersburg’da, dedesi Lev Theremin tarafından icat edildiğini belirtti. Enstrümanın, dünyadaki 'ilk ve tek temassız' elektro müzik aleti olduğunun altını çizen Theremin, “Bu enstrüman, dünya elektronik müziğinin tarihini başlatan bir icattır” dedi.Theremin'in çalışma prensibiPeter Theremin, enstrümanın nasıl çalıştığını ise şu sözlerle anlattı:Theremin ile 'Bir Başkadır Benim Memleketim'Peter Theremin, Türkiye’de geçirdiği iki günün 'inanılmaz bir deneyim' olduğunu ifade etti. Ülkedeki zengin müzelerden etkilendiğini belirten Theremin, Şanlıurfa'yı da ziyaret ederek ilham verici bir atmosferle karşılaştığını söyledi. Şanlıurfa’nın ve Türk müziğinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Theremin, burada bazı besteler ve şarkılar hazırladığını kaydetti. Ayrıca Türk mutfağını çok sevdiğini ve özleyeceğini belirtti.Ayrıca Theremin, Anadolu Ajansı muhabirlerine verdiği röportajın ardından Theremin ve piyano eşliğinde 'Bir Başkadır Benim Memleketim' isimli Türk eserini çaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/moskovadaki-gorkiy-parkta-sincaplar-icin-ozel-menusu-olan-sincap-kafe-acildi-1090856112.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090903954_83:0:750:500_1920x0_80_0_0_be8dbd9f6322936ad0ccd84f46100c56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
theremin, müzik, müzik aleti, elektronik müzik, rusya
theremin, müzik, müzik aleti, elektronik müzik, rusya

Dünyanın ilk temassız enstrümanı: Theremin

00:41 28.11.2024
© AA / Akın ÇeliktaşRus fizikçi Lev Theremin'in 1919'da icat ettiği ve mucidinin soyadıyla bilinen "Theremin", dünyanın en eski elektronik müzik aletlerinden birisi olması ve müzisyenlerin temas etmeden elektromanyetik alanı kullanarak çalabilmesiyle dikkati çekiyor. Rus müzisyen Peter Theremin (fotoğrafta), 1919'da büyük dedesi Rus fizikçi Lev Theremin tarafından icat edilen ve dünyadaki "ilk ve tek temassız" müzik enstrümanı olarak bilinen "Theremin"e ilişkin Anadolu Ajansına (AA) konuştu.
Rus fizikçi Lev Theremin'in 1919'da icat ettiği ve mucidinin soyadıyla bilinen Theremin, dünyanın en eski elektronik müzik aletlerinden birisi olması ve müzisyenlerin temas etmeden elektromanyetik alanı kullanarak çalabilmesiyle dikkati çekiyor. Rus müzisyen Peter Theremin (fotoğrafta), 1919'da büyük dedesi Rus fizikçi Lev Theremin tarafından icat edilen ve dünyadaki ilk ve tek temassız müzik enstrümanı olarak bilinen Theremine ilişkin Anadolu Ajansına (AA) konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AA / Akın Çeliktaş
Abone ol
Rus fizikçi Lev Theremin tarafından icat edilen Theremin adlı müzik aleti içinTheremin'in torunu Peter Theremin “Bu enstrüman, dünya elektronik müziğinin tarihini başlatan bir icattır” dedi.
1919'da Rus fizikçi Lev Theremin tarafından icat edilen ve adını taşıyan Theremin, dünyanın en eski elektronik müzik aletlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Temas etmeden elektromanyetik alanları kullanarak çalınabilen bu enstrüman, elektronik müzik tarihinin başlangıcını simgeliyor.
Theremin’in torunu, Rus müzisyen Peter Theremin yaptığı açıklamada, dedesinin icadı hakkında bilgi verdi. Peter Theremin, Theremin'in 1919'da, şu an ki St. Petersburg’da, dedesi Lev Theremin tarafından icat edildiğini belirtti.
Enstrümanın, dünyadaki 'ilk ve tek temassız' elektro müzik aleti olduğunun altını çizen Theremin, “Bu enstrüman, dünya elektronik müziğinin tarihini başlatan bir icattır” dedi.

Theremin'in çalışma prensibi

Peter Theremin, enstrümanın nasıl çalıştığını ise şu sözlerle anlattı:
"Theremin, görünmez elektromanyetik alanların parametrelerini değiştirerek ve bu parametrelere müdahale ederek çalınır. (Müzisyenin) Bir eli perdeyi ayarlarken, diğer eli sesin yüksekliğini düzenler. Böylece müzisyen ile ses arasında hiçbir engel olmaz."

Theremin ile 'Bir Başkadır Benim Memleketim'

Peter Theremin, Türkiye’de geçirdiği iki günün 'inanılmaz bir deneyim' olduğunu ifade etti. Ülkedeki zengin müzelerden etkilendiğini belirten Theremin, Şanlıurfa'yı da ziyaret ederek ilham verici bir atmosferle karşılaştığını söyledi.
Şanlıurfa’nın ve Türk müziğinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Theremin, burada bazı besteler ve şarkılar hazırladığını kaydetti. Ayrıca Türk mutfağını çok sevdiğini ve özleyeceğini belirtti.
Ayrıca Theremin, Anadolu Ajansı muhabirlerine verdiği röportajın ardından Theremin ve piyano eşliğinde 'Bir Başkadır Benim Memleketim' isimli Türk eserini çaldı.
Moskova'daki Gorkiy Park'ta sincaplar için özel menüsü olan 'Sincap Kafe' açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
YAŞAM
Moskova'daki Gorki Park'ta sincaplar için özel menüsü olan 'Sincap Kafe' açıldı
26 Kasım, 18:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала