Dünyanın ilk temassız enstrümanı: Theremin
© AA / Akın ÇeliktaşRus fizikçi Lev Theremin'in 1919'da icat ettiği ve mucidinin soyadıyla bilinen "Theremin", dünyanın en eski elektronik müzik aletlerinden birisi olması ve müzisyenlerin temas etmeden elektromanyetik alanı kullanarak çalabilmesiyle dikkati çekiyor. Rus müzisyen Peter Theremin (fotoğrafta), 1919'da büyük dedesi Rus fizikçi Lev Theremin tarafından icat edilen ve dünyadaki "ilk ve tek temassız" müzik enstrümanı olarak bilinen "Theremin"e ilişkin Anadolu Ajansına (AA) konuştu.
© AA / Akın Çeliktaş
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Rus fizikçi Lev Theremin tarafından icat edilen Theremin adlı müzik aleti içinTheremin'in torunu Peter Theremin “Bu enstrüman, dünya elektronik müziğinin tarihini başlatan bir icattır” dedi.
1919'da Rus fizikçi Lev Theremin tarafından icat edilen ve adını taşıyan Theremin, dünyanın en eski elektronik müzik aletlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Temas etmeden elektromanyetik alanları kullanarak çalınabilen bu enstrüman, elektronik müzik tarihinin başlangıcını simgeliyor.
Theremin’in torunu, Rus müzisyen Peter Theremin yaptığı açıklamada, dedesinin icadı hakkında bilgi verdi. Peter Theremin, Theremin'in 1919'da, şu an ki St. Petersburg’da, dedesi Lev Theremin tarafından icat edildiğini belirtti.
Enstrümanın, dünyadaki 'ilk ve tek temassız' elektro müzik aleti olduğunun altını çizen Theremin, “Bu enstrüman, dünya elektronik müziğinin tarihini başlatan bir icattır” dedi.
Theremin'in çalışma prensibi
Peter Theremin, enstrümanın nasıl çalıştığını ise şu sözlerle anlattı:
"Theremin, görünmez elektromanyetik alanların parametrelerini değiştirerek ve bu parametrelere müdahale ederek çalınır. (Müzisyenin) Bir eli perdeyi ayarlarken, diğer eli sesin yüksekliğini düzenler. Böylece müzisyen ile ses arasında hiçbir engel olmaz."
Theremin ile 'Bir Başkadır Benim Memleketim'
Peter Theremin, Türkiye’de geçirdiği iki günün 'inanılmaz bir deneyim' olduğunu ifade etti. Ülkedeki zengin müzelerden etkilendiğini belirten Theremin, Şanlıurfa'yı da ziyaret ederek ilham verici bir atmosferle karşılaştığını söyledi.
Şanlıurfa’nın ve Türk müziğinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Theremin, burada bazı besteler ve şarkılar hazırladığını kaydetti. Ayrıca Türk mutfağını çok sevdiğini ve özleyeceğini belirtti.
Ayrıca Theremin, Anadolu Ajansı muhabirlerine verdiği röportajın ardından Theremin ve piyano eşliğinde 'Bir Başkadır Benim Memleketim' isimli Türk eserini çaldı.