https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/moskovadaki-gorkiy-parkta-sincaplar-icin-ozel-menusu-olan-sincap-kafe-acildi-1090856112.html

Moskova'daki Gorki Park'ta sincaplar için özel menüsü olan 'Sincap Kafe' açıldı

Moskova'daki Gorki Park'ta sincaplar için özel menüsü olan 'Sincap Kafe' açıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'da bulunan Gorki Park'ta yeni yemlikleri ve sincaplara özel menüsü olan bir 'sincap kafe' açıldı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T18:43+0300

2024-11-26T18:43+0300

2024-11-26T18:47+0300

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gorki park

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Gorki Park'ın resmi Telegram hesabından duyurulan haberde açılan sincap kafesi, yeni yemliklerin tasarımı sayesinde fındıkların nemlenmemesini sağlarken ve diğer hayvanların sincapların yemlerini almasını da zorlaştırıyor.Park yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada şu cümleler kaydedildi:Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada ayrıca menünün de geliştirildiği ve düzenlendiği ifade edilirken yiyeceklerin sincaplar için dengeli beslenme şeklini oluşturan çiğ fındık ve muhtelif tohumlar ile şekersiz kuru meyvelerden oluşması gerektiğinin altı çizildi.

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