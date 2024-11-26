https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/moskovadaki-gorkiy-parkta-sincaplar-icin-ozel-menusu-olan-sincap-kafe-acildi-1090856112.html
Moskova'daki Gorki Park'ta sincaplar için özel menüsü olan 'Sincap Kafe' açıldı
Moskova'daki Gorki Park'ta sincaplar için özel menüsü olan 'Sincap Kafe' açıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'da bulunan Gorki Park'ta yeni yemlikleri ve sincaplara özel menüsü olan bir 'sincap kafe' açıldı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T18:43+0300
2024-11-26T18:43+0300
2024-11-26T18:47+0300
yaşam
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gorki park
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Gorki Park'ın resmi Telegram hesabından duyurulan haberde açılan sincap kafesi, yeni yemliklerin tasarımı sayesinde fındıkların nemlenmemesini sağlarken ve diğer hayvanların sincapların yemlerini almasını da zorlaştırıyor.Park yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada şu cümleler kaydedildi:Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada ayrıca menünün de geliştirildiği ve düzenlendiği ifade edilirken yiyeceklerin sincaplar için dengeli beslenme şeklini oluşturan çiğ fındık ve muhtelif tohumlar ile şekersiz kuru meyvelerden oluşması gerektiğinin altı çizildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/dunyanin-en-eski-alfabesi-bulunmus-olabilir-bildiklerimizi-altust-edecek-1090664789.html
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rusya federasyonu, rusya, moskova, gorkiy park, sincap, kafe, menü, gorki park
rusya federasyonu, rusya, moskova, gorkiy park, sincap, kafe, menü, gorki park
Moskova'daki Gorki Park'ta sincaplar için özel menüsü olan 'Sincap Kafe' açıldı
18:43 26.11.2024 (güncellendi: 18:47 26.11.2024)
Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'da bulunan Gorki Park'ta yeni yemlikleri ve sincaplara özel menüsü olan bir 'sincap kafe' açıldı.
Gorki Park'ın resmi Telegram hesabından duyurulan haberde açılan sincap kafesi, yeni yemliklerin tasarımı sayesinde fındıkların nemlenmemesini sağlarken ve diğer hayvanların sincapların yemlerini almasını da zorlaştırıyor.
Park yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada şu cümleler kaydedildi:
Tasarımları sayesinde fındıkların kutuya döküldüğü ve nemlenmediği Bu yemlikleri yapmak uzun zamanımızı aldı. Ek olarak alttaki dar yarık güvercinlerin ve kargaların erişimini yemlere erişimini de zorlaştırıyor. Kafe self servistir.
Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada ayrıca menünün de geliştirildiği ve düzenlendiği ifade edilirken yiyeceklerin sincaplar için dengeli beslenme şeklini oluşturan çiğ fındık ve muhtelif tohumlar ile şekersiz kuru meyvelerden oluşması gerektiğinin altı çizildi.