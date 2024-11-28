https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/dolandiricilikta-yeni-yontem-emniyet-genel-mudurunden-mail-1090948785.html

Dolandırıcılıkta yeni yöntem: 'Emniyet Genel Müdürü'nden mail'

Dolandırıcılıkta yeni yöntem: 'Emniyet Genel Müdürü'nden mail'

Sputnik Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı dolandırıcıların Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın adını kullanarak vatandaşlara sahte e-postalar göndermesi nedeniyle... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-28T22:22+0300

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emniyet genel müdürü

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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Emniyetten yapılan açıklamada, son günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın isminin kullanıldığı, ancak Demirtaş’a ait olmayan e-posta adreslerinden yanlış bilgilerle vatandaşlardan kişisel verilerin talep edildiği belirtildi.Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için, kendilerinden istenen kişisel veri veya benzeri taleplere itibar etmemeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında güvenlik birimlerine derhal bildirilmesi gerektiği ifade edildi.

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