https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/dolandiricilikta-yeni-yontem-emniyet-genel-mudurunden-mail-1090948785.html
Dolandırıcılıkta yeni yöntem: 'Emniyet Genel Müdürü'nden mail'
Dolandırıcılıkta yeni yöntem: 'Emniyet Genel Müdürü'nden mail'
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı dolandırıcıların Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın adını kullanarak vatandaşlara sahte e-postalar göndermesi nedeniyle... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T22:22+0300
2024-11-28T22:22+0300
2024-11-28T22:22+0300
türkiye
emniyet genel müdürü
emniyet genel müdürlüğü (egm)
türkiye
haberler
dolandırıcılık
mail
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Emniyetten yapılan açıklamada, son günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın isminin kullanıldığı, ancak Demirtaş’a ait olmayan e-posta adreslerinden yanlış bilgilerle vatandaşlardan kişisel verilerin talep edildiği belirtildi.Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için, kendilerinden istenen kişisel veri veya benzeri taleplere itibar etmemeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında güvenlik birimlerine derhal bildirilmesi gerektiği ifade edildi.
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emniyet genel müdürü, emniyet genel müdürlüğü (egm), türkiye, haberler, dolandırıcılık, mail, e-mail
emniyet genel müdürü, emniyet genel müdürlüğü (egm), türkiye, haberler, dolandırıcılık, mail, e-mail
Dolandırıcılıkta yeni yöntem: 'Emniyet Genel Müdürü'nden mail'
Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı dolandırıcıların Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın adını kullanarak vatandaşlara sahte e-postalar göndermesi nedeniyle uyarıda bulundu.
Emniyetten yapılan açıklamada, son günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın isminin kullanıldığı, ancak Demirtaş’a ait olmayan e-posta adreslerinden yanlış bilgilerle vatandaşlardan kişisel verilerin talep edildiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için, kendilerinden istenen kişisel veri veya benzeri taleplere itibar etmemeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında güvenlik birimlerine derhal bildirilmesi gerektiği ifade edildi.