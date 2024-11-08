https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/dilan-polat-ile-engin-polat-bosanma-iddiasina-yanit-verdi-1090202182.html

Dilan Polat ile Engin Polat boşanma iddiasına yanıt verdi

Dilan Polat ile Engin Polat boşanma iddiasına yanıt verdi

Sputnik Türkiye

2023 yılında kara para aklama ve dolandırıcılıktan açılan soruşturma nedeniyle tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat çifti hakkında boşanma iddiaları dile... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T19:40+0300

2024-11-08T19:40+0300

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türkiye

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vergi kaçakçılığı

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından 9 ay cezaevinde kalan Dilan ve Engin Polat'ın boşanacakları iddia edildi.Geçen yıl kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamaları ile tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın boşanacakları iddia edildi. Çiftin 19 Aralık 2024 tarihinde devam eden mahkemeleri öncesinde ayrılacakları iddia edildi. Sosyal medya hesabından boşanma iddialarını tiye alan çift ''Söyleyin de o tarihte orada olalım'' dedi. Kendi aralarında şakalaşan çift boşanmayacaklarını açıkladı.

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