https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/dilan-polat-ile-engin-polat-bosanma-iddiasina-yanit-verdi-1090202182.html
Dilan Polat ile Engin Polat boşanma iddiasına yanıt verdi
Dilan Polat ile Engin Polat boşanma iddiasına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
2023 yılında kara para aklama ve dolandırıcılıktan açılan soruşturma nedeniyle tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat çifti hakkında boşanma iddiaları dile... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T19:40+0300
2024-11-08T19:40+0300
2024-11-08T19:40+0300
türkiye
dilan polat
engin polat
boşanma
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mahkeme
dava
vergi kaçırma
vergi kaçakçılığı
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından 9 ay cezaevinde kalan Dilan ve Engin Polat'ın boşanacakları iddia edildi.Geçen yıl kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamaları ile tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın boşanacakları iddia edildi. Çiftin 19 Aralık 2024 tarihinde devam eden mahkemeleri öncesinde ayrılacakları iddia edildi. Sosyal medya hesabından boşanma iddialarını tiye alan çift ''Söyleyin de o tarihte orada olalım'' dedi. Kendi aralarında şakalaşan çift boşanmayacaklarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/hayasizca-hareketler-suclamasiyla-gozaltina-alinan-dilan-polat-dun-biraz-kismi-felc-gecirdim-3-kere-1089527039.html
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dilan polat, engin polat, boşanma, boşanma davası, boşanmak, mahkeme, dava, vergi kaçırma, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık, vergi dolandırıcılığı, kara para aklama
Dilan Polat ile Engin Polat boşanma iddiasına yanıt verdi
2023 yılında kara para aklama ve dolandırıcılıktan açılan soruşturma nedeniyle tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat çifti hakkında boşanma iddiaları dile getirildi. 19 Aralık tarihinde kara para soruşturması nedeniyle mahkemesi olan ikili boşanacakları iddiasını sosyal medya hesabından yalanladı.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından 9 ay cezaevinde kalan Dilan ve Engin Polat'ın boşanacakları iddia edildi.
Geçen yıl kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamaları ile tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın boşanacakları iddia edildi. Çiftin 19 Aralık 2024 tarihinde devam eden mahkemeleri öncesinde ayrılacakları iddia edildi. Sosyal medya hesabından boşanma iddialarını tiye alan çift ''Söyleyin de o tarihte orada olalım'' dedi. Kendi aralarında şakalaşan çift boşanmayacaklarını açıkladı.