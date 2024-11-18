https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/p-diddy-davasinda-savcilardan-yeni-iddia-juriyi-etkileyip-dava-surecine-mudahale-etmeye-calisiyor-1090515099.html

P. Diddy davasında savcılardan yeni iddia: 'Jüriyi etkileyip dava sürecine müdahale etmeye çalışıyor'

P. Diddy davasında savcılardan yeni iddia: 'Jüriyi etkileyip dava sürecine müdahale etmeye çalışıyor'

Sputnik Türkiye

P. Diddy lakabıyla tanınan ünlü hip-hop şarkıcısı Sean Combs'un seks ticareti suçlamalarıyla girdiği hapishanede, kuralları çiğneyerek dava sürecinin seyrini... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T13:34+0300

2024-11-18T13:34+0300

2024-11-18T13:34+0300

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ABD'li şarkıcı Sean 'Diddy' Combs, 'seks ticareti' şüphesiyle bulunduğu hapishanede 'kuralları çiğneyerek hapishanedeki diğer mahkumlara telefonlarını kullanmaları için para ödemek ve yaklaşan davasının olası jürilerini etkilemeye çalışmakla' suçlanıyor.Savcılar, Diddy'nin seks ticareti davası için 'olası jüri üyelerini etkilemek amacıyla hapishaneden tanıklarla iletişime geçmeye ve kamuoyunu etkilemeye çalışmakla' suçluyor.Combs'un hapishanede yaptığı telefon kayıtlarını inceleyen savcılar, ünlü şarkıcının aile üyelerinden 'kurbanlarla ve tanıklarla iletişime geçmesini istediğini ve mahkemesi için seçilecek olan jüri havuzunu etkilemek için bir takım 'hikayeler' oluşturmaları yönünde teşvik ettiğini' iddia ediyor. Savcılar ayrıca, Sean Combs'un hapishaneden yaptığı bir video aramasında 7 çocuğuyla doğum gününü kutlamasıyla ilgili bir video paylaşmasını kamuoyu algısını etkileme girişimi olarak nitelendiriliyor. Savcılar, Diddy'nin bu davranışlarından, 'tanıkları susturmak veya kendisi için yararlı olabilecek ifadeler vermeleri için şantaj yapmak istediği' sonucunun çıkarılabileceğini belirtiyor.Ne olmuştu?55 yaşındaki Sean 'Diddy' Combs, Eylül ayında 'seks ticareti' suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Onlarca kişinin Combs hakkında suç duyurusunda bulunmasının üzerine iddialar büyümüştü. Diddy hakkında, yıllarca ortakları ve çalışanlarından oluşan bir çete yardımıyla 'reşit olmayan çocuklar da dahil olmak üzere kadınları zorladığı ve taciz ettiği, kurbanlarını alıkoyduğunu, kundaklama ve darp etme' gibi suçlamalarda bulunuldu.Eylül ayında gözaltına alınmasının ardından, 'toplum için bir tehlike oluşturduğu ve kaçma riskinin bulunduğu' gerekçelerine dayanarak, avukatlarının 50 milyon dolarlık kefalet teklifi de dahil olmak üzere önceki iki girişimi de reddedilmişti.Yakın zamanda, Combs'un 5 Mayıs'taki duruşmasına daha iyi hazırlanabilmesi için serbest bırakılmasının mantıklı olduğunu ileri süren avukatları, yeni kanıtlar dahil olmak üzere değişen koşullara atıfta bulunmuştu. Ancak savcılar, yargıca sundukları dilekçede, Combs'un hapishanedeki davranışlarının, orada kilitli kalması gerektiğine birer örnek olduğunu belirtti.

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