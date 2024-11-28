https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/cumhurbaskani-erdogan-lubnan-gibi-gazzede-ateskes-olmali-1090940969.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de barışın tesisi için ne varsa yapmaktan çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de barışın tesisi için ne varsa yapmaktan çekinmeyiz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile birlikte düzenlediği toplantıda, Amerikan Başkanı Biden'ın... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T18:30+0300

2024-11-28T18:30+0300

2024-11-28T18:44+0300

türkiye

lübnan

gazze

umman

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

heysem bin tarık

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Resmi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Umman Sultanı Heysel bin Tarık'la bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerikan Başkanı Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimi başlatacaklarını duyurması çok geç kalmış ama önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Gazze'de barışın tesisi için ne varsa yapmaktan çekinmeyiz" dedi. Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle; "Umman'dan ülkemize devlet başkanı düzeyince ilk ziyaret bu. Umman'a iade-i ziyarette bulunmayı öngörüyorum. İlişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem sonrası sergiledikleri dayanışma için teşekkür ediyorum. Yemen konusundaki katkıları takdire şayandır. Devlet nişanını kendilerine takdim ettim. Rabbim iki ülke kardeşliğini daim eylesin diyorum. İlişkilerin daha da güçlenmesi için atılacak adımları değerlendirdik.10 anlaşma imzalandıUmman'a ziyaret gerçekleştireceğim. Bugünkü görüşmelerimizde ilişkilerimizin güçlendirilebilmesi için atılacak adımları değerlendirdik. Dış ilişkiler ekonomi sağlık kültür gibi başlıklarda işbirliğimizi ilerletmeye yönelik 10 anlaşma imzalandı. Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi mevcut potansiyelimizi yansıtacak şekilde ilk aşamada 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Müteahhitlik firmalarımız Umman'da yaklaşık 7 milyar doları değerinde projeyi başarıyla tamamlandı. Şirketlerimiz Umman 2024 vizyonuna yapabileceğimiz katkılara değindik. 2025 yılından itibaren Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla enerji alanında işbirliğimizde yeni bir döneme girmiş olacağız. Umman'ın Türk ürünlerini tercih etmesinden iftihar ediyoruz. Bugün değerli kardeşim ve heyetiyle bölgemizde yaşanan gelişmeleri de etraflıca gözden geçirdik. Ummanlı kardeşlerimizin uluslararası ve bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesi aşamalarına verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. İsrail'in katliamlarına ve bölge güvenliğini tehdit eden yaklaşımına karşı İslam dünyasının daha sıkı işbirliği yapması gerektiğine vurgu yaptık.Gazze'de barışın tesisi için ne varsa yapmaktan çekinmeyizLübnan'da ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça, bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızın altını çizmek istiyorum. Amerikan Başkanı Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimi başlatacaklarını duyurması çok geç kalmış ama önemli bir adımdır. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Gazze'de barışın tesisi için ne varsa yapmaktan çekinmeyiz.Ortak yatırım fonu vurgusu Toplantıda konuşan Umman Sultanı Heysem Bin Tarık da, önümüzdeki dönemde iki ülkenin birlikte yapacağı çalışmalar hakkında konuştu. Bin Tarık, "Önümüzdeki dönem içerisinde çokça çalışacağız. Türkiye ve Türk şirketleri Umman'da kalkınmaya ve önemli altyapı projelerin hayata geçirilmesine büyük katkı sunmuştur. Türk ekonomisine olan güvenimiz tamdır. Bu bağlamda her iki ülkenin ekonomilerini bir araya getirerek çok daha güçlü bir oluşum sergileyebiliriz. Ummanlı yetkililerin Türk mevdikaşlarıyla ilişkilerini artırmalarını talimatlarını güçlü bir şekilde verdik. Ortak yatırım fonuyla bir çok şey yapabiliriz. Savunma sanayi, eğitim kurumlarıyla aramızdaki işbirliği, araştırma, geliştirme, yenilik ve gıda endüstrisi alanında işbirliği olanakları mevcuttur. Kültürel işbirliğimizi de karşılıklı bilgi ve kültür diyaloğunun artırılmasına yönelik olarak geliştirme arzusu içerisindeyiz." diye konuştu. 10 anlaşma imzalandıCumhurbaşkanı Erdoğan ve Heysem Bin Tarık'ın huzurunda, iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:- "Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Umman Yatırım Otoritesi Arasında Ortak Girişim Kurulması Anlaşması"- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Umman Sultanlığı Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Arasında Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Su Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"- "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Umman Sultanlığı Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Otoritesi Arasında Mutabakat Zaptı"- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği Anlaşması"- "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Umman Sultanlığı Merkez Bankası Arasında Mutabakat Zaptı"- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"- "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı Arasında Kültür Alanında Mutabakat Zaptı"- "Diplomasi Akademisi tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Diplomasi Akademisi tarafından temsil edilen Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Çalışmalar ve Eğitim Alanında Mutabakat Zaptı"- "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı Arasında Siyasi İstişarelere İlişkin Mutabakat Zaptı"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/umman-sultani-heysem-bin-tarik-turkiyede-cumhurbaskani-erdogan-karsiladi-1090936880.html

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