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MSB duyurdu: Teğmenler soruşturmasına ilişkin son durum ne?
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Çin, tutuklu bulunan üç ABD'liyi mahkum takası anlaşması uyarınca serbest bıraktı
Çin, tutuklu bulunan üç ABD'liyi mahkum takası anlaşması uyarınca serbest bıraktı
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ABD Ulusal Güvenlik Kurulu (NSC), Çin'in yıllardır tutuklu bulunan üç ABD vatandaşını mahkum takasında serbest bıraktığını duyurdu. ABD ve Çin arasında yapılan... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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Beyaz Saray, Biden yönetiminin son aylarında Pekin ile nadir görülen bir diplomatik anlaşma yapıldığını duyurarak Çin'de hapis yatan üç Amerikalının mahkum takası yoluyla serbest bırakıldığını açıkladı. Çin'de tutuklu bulunan Swidan uyuşturucu suçlamasıyla idam cezasıyla karşı karşıyayken, Li ve Leung casusluk suçlamasıyla hapisteydi.NSC dünkü açıklamasında “Yakında geri dönecekler ve uzun yıllar sonra ilk kez aileleriyle bir araya gelecekler” ifadesini kullandı. Kim bu 3 kişi ve neyle suçlanıyorlardı?ABD'de ihracat yapan Çinli göçmen Kai Li, Eylül 2016'da Şanhay'a geldikten sonra gözaltına alınmıştı. Çinli yetkililer Kai Li'nin casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı. Leung, geçen yıl casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Çin'in Covid-19 tedbirleri kapsamında sınırlarını kapatması ve sosyal kontrollere başlamasıyla John Leung, 2021 yılında Çin'in karşı istihbarat teşkilatının güneydoğudaki Suzhou kentindeki yerel bürosu tarafından gözaltına alınmıştı.Swidan, 2012 yılının sonlarında Çin'e yaptığı bir iş gezisinde uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alındı.
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abd, çin, mahkum takası
abd, çin, mahkum takası

Çin, tutuklu bulunan üç ABD'liyi mahkum takası anlaşması uyarınca serbest bıraktı

12:07 28.11.2024 (güncellendi: 12:11 28.11.2024)
Beyaz Saray
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ABD Ulusal Güvenlik Kurulu (NSC), Çin'in yıllardır tutuklu bulunan üç ABD vatandaşını mahkum takasında serbest bıraktığını duyurdu. ABD ve Çin arasında yapılan anlaşma gereğince Mark Swidan, Kai Li ve John Leung adlı 3 kişi, serbest bırakılarak ABD'ye doğru yola çıkacağı belirtildi.
Beyaz Saray, Biden yönetiminin son aylarında Pekin ile nadir görülen bir diplomatik anlaşma yapıldığını duyurarak Çin'de hapis yatan üç Amerikalının mahkum takası yoluyla serbest bırakıldığını açıkladı. Çin'de tutuklu bulunan Swidan uyuşturucu suçlamasıyla idam cezasıyla karşı karşıyayken, Li ve Leung casusluk suçlamasıyla hapisteydi.
NSC dünkü açıklamasında “Yakında geri dönecekler ve uzun yıllar sonra ilk kez aileleriyle bir araya gelecekler” ifadesini kullandı.

Kim bu 3 kişi ve neyle suçlanıyorlardı?

ABD'de ihracat yapan Çinli göçmen Kai Li, Eylül 2016'da Şanhay'a geldikten sonra gözaltına alınmıştı. Çinli yetkililer Kai Li'nin casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.
Leung, geçen yıl casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Çin'in Covid-19 tedbirleri kapsamında sınırlarını kapatması ve sosyal kontrollere başlamasıyla John Leung, 2021 yılında Çin'in karşı istihbarat teşkilatının güneydoğudaki Suzhou kentindeki yerel bürosu tarafından gözaltına alınmıştı.
Swidan, 2012 yılının sonlarında Çin'e yaptığı bir iş gezisinde uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alındı.
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