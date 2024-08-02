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ABD'li istihbaratçı: Mahkum takası, ABD-Rusya ilişkilerinde bir süredir yaşanan en iyi şey olabilir
ABD'li istihbaratçı: Mahkum takası, ABD-Rusya ilişkilerinde bir süredir yaşanan en iyi şey olabilir
Sputnik Türkiye
MİT koordinasyonunda Ankara'da gerçekleşen ve bütün dünyanın ilgiyle takip ettiği mahkum takasını ABD'li eski istihbaratçı Ritter yorumladı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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kremlin
vladimir putin
abd
joe biden
mahkum takası
scott ritter
rusya-abd ilişkileri
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Rusya ve ABD arasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinasyonunda gerçekleştirilen mahkum takasını iki ülke ilişkileri açısından önemli bulduğunu söyledi.Sputnik'e demeç veren Ritter, Joe Biden'ın başkanlığının sonuna doğru gerçekleşen mahkum takasını "ABD-Rusya ilişkilerinde bir süredir yaşanan en iyi şey olabilir" sözleriyle niteledi."ABD-Rusya ilişkilerinin önümüzdeki yıl, belki de önümüzdeki iki yıl içerisinde böyle bir mahkum takasının gerçekleşebileceği bir konumda olacağını düşünmüyorum. Yani bunun şimdi olması gerekiyordu ve bu yüzden de oldu" diyen Ritter, bunun Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en büyük mahkum takası olduğunun altını çizdi.Geleceğin neler getireceğini kimsenin bilemeyeceğini kaydeden Ritter, "Umarız bu, iyi ilişkilere yönelik bir trendin başlangıcıdır, ancak muhtemelen değil" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/peskov-mahkum-takasini-mumkun-kilan-putinin-sert-tavri-oldu-1086440685.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, abd, joe biden, mahkum takası, scott ritter, rusya-abd ilişkileri, milli istihbarat teşkilatı, mit, ankara
rusya, kremlin, vladimir putin, abd, joe biden, mahkum takası, scott ritter, rusya-abd ilişkileri, milli istihbarat teşkilatı, mit, ankara

ABD'li istihbaratçı: Mahkum takası, ABD-Rusya ilişkilerinde bir süredir yaşanan en iyi şey olabilir

15:10 02.08.2024 (güncellendi: 15:12 02.08.2024)
Putin havalimanında karşılama
Putin havalimanında karşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
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MİT koordinasyonunda Ankara'da gerçekleşen ve bütün dünyanın ilgiyle takip ettiği mahkum takasını ABD'li eski istihbaratçı Ritter yorumladı.
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Rusya ve ABD arasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinasyonunda gerçekleştirilen mahkum takasını iki ülke ilişkileri açısından önemli bulduğunu söyledi.

Sputnik'e demeç veren Ritter, Joe Biden'ın başkanlığının sonuna doğru gerçekleşen mahkum takasını "ABD-Rusya ilişkilerinde bir süredir yaşanan en iyi şey olabilir" sözleriyle niteledi.

"ABD-Rusya ilişkilerinin önümüzdeki yıl, belki de önümüzdeki iki yıl içerisinde böyle bir mahkum takasının gerçekleşebileceği bir konumda olacağını düşünmüyorum. Yani bunun şimdi olması gerekiyordu ve bu yüzden de oldu" diyen Ritter, bunun Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en büyük mahkum takası olduğunun altını çizdi.

Geleceğin neler getireceğini kimsenin bilemeyeceğini kaydeden Ritter, "Umarız bu, iyi ilişkilere yönelik bir trendin başlangıcıdır, ancak muhtemelen değil" diye ekledi.
President Vladimir Putin mets Russian citizens who were released as a result of the exchange at the airport - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
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