https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/abdli-istihbaratci-mahkum-takasi-abd-rusya-iliskilerinde-bir-suredir-yasanan-en-iyi-sey-olabilir-1086442926.html

ABD'li istihbaratçı: Mahkum takası, ABD-Rusya ilişkilerinde bir süredir yaşanan en iyi şey olabilir

ABD'li istihbaratçı: Mahkum takası, ABD-Rusya ilişkilerinde bir süredir yaşanan en iyi şey olabilir

Sputnik Türkiye

MİT koordinasyonunda Ankara'da gerçekleşen ve bütün dünyanın ilgiyle takip ettiği mahkum takasını ABD'li eski istihbaratçı Ritter yorumladı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T15:10+0300

2024-08-02T15:10+0300

2024-08-02T15:12+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

abd

joe biden

mahkum takası

scott ritter

rusya-abd ilişkileri

milli istihbarat teşkilatı

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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Rusya ve ABD arasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinasyonunda gerçekleştirilen mahkum takasını iki ülke ilişkileri açısından önemli bulduğunu söyledi.Sputnik'e demeç veren Ritter, Joe Biden'ın başkanlığının sonuna doğru gerçekleşen mahkum takasını "ABD-Rusya ilişkilerinde bir süredir yaşanan en iyi şey olabilir" sözleriyle niteledi."ABD-Rusya ilişkilerinin önümüzdeki yıl, belki de önümüzdeki iki yıl içerisinde böyle bir mahkum takasının gerçekleşebileceği bir konumda olacağını düşünmüyorum. Yani bunun şimdi olması gerekiyordu ve bu yüzden de oldu" diyen Ritter, bunun Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en büyük mahkum takası olduğunun altını çizdi.Geleceğin neler getireceğini kimsenin bilemeyeceğini kaydeden Ritter, "Umarız bu, iyi ilişkilere yönelik bir trendin başlangıcıdır, ancak muhtemelen değil" diye ekledi.

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