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CHP lideri Özel'den Meryem Ana Evi otoparkı açıklaması: 1970 yılından bu yana Selçuk Belediyesi tarafından işletildi
CHP lideri Özel'den Meryem Ana Evi otoparkı açıklaması: 1970 yılından bu yana Selçuk Belediyesi tarafından işletildi
Sputnik Türkiye
Selçuk'ta bulunan Meryem Ana Evi'nin otoparkının Selçuk Belediyesi'nden alınmasıyla ilgili konuşan CHP lideri Özel "Eğer belediyeyi bu seçimlerde AK Parti... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T21:36+0300
2024-11-28T21:36+0300
türkiye
meryem ana
aziz meryem kilisesi
otopark
selçuk
özgür özel
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Meryem Ana Evi'nin ziyaretçi otoparkının işletmesinin Selçuk Belediyesi'nden alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Meryem Ana Evi'ne ziyaret gerçekleştirerek Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e desteğini açıklayan Özel Meryem Ana Evi otoparkı için mücadelenin bir süredir devam ettiğini hatırlattı.1970 yılından bu yana, Meryem Ana evine giden yolun ve oradaki otoparkın, Selçuk Belediyesi tarafından işletildiğini söyleyen Özel belediye seçimini AK Parti kazanmış olsaydı Selçuk Belediyesi'nin biten protokolünün uzatılacağını savundu.CHP lideri şu açıklamayı yaptı:Selçuk Belediyesi tarafından işletilen Meryem Ana Tabiat Parkı ziyaretçi otoparkının sözleşme süresinin dolması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı bir tahliye tebligatı göndermişti. Bu sebeple başlatılan eylemlerde bölge sakinlerinin alandan uzaklaştırılması sonucu Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tek başına nöbet tutmaya devam etmişti.'Selçuk Belediyesi tarafından geri verilmemiştir'Meryem Ana Tabiat Parkı ücretlerine zam iddiasıyla da gündeme gelmişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden söz konusu iddialara yalanlama gelmiş ve şu açıklama yapılmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/meryemana-tabiat-parki-giris-ucretlerine-zam-iddiasiyla-ilgili-aciklama-ucret-alinmayacaktir-1090907917.html
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meryem ana, aziz meryem kilisesi, otopark, selçuk, özgür özel

CHP lideri Özel'den Meryem Ana Evi otoparkı açıklaması: 1970 yılından bu yana Selçuk Belediyesi tarafından işletildi

21:36 28.11.2024
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - MEHMET PAMUK-AW339480CHP Genel Başkanı Özgür Özel,
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - MEHMET PAMUK-AW339480
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Selçuk'ta bulunan Meryem Ana Evi'nin otoparkının Selçuk Belediyesi'nden alınmasıyla ilgili konuşan CHP lideri Özel "Eğer belediyeyi bu seçimlerde AK Parti alsaydı, biten protokol uzatılacaktı" dedi ve otoparkın 54 yıldır Selçuk Belediyesi tarafından işletildiğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Meryem Ana Evi'nin ziyaretçi otoparkının işletmesinin Selçuk Belediyesi'nden alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Meryem Ana Evi'ne ziyaret gerçekleştirerek Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e desteğini açıklayan Özel Meryem Ana Evi otoparkı için mücadelenin bir süredir devam ettiğini hatırlattı.
1970 yılından bu yana, Meryem Ana evine giden yolun ve oradaki otoparkın, Selçuk Belediyesi tarafından işletildiğini söyleyen Özel belediye seçimini AK Parti kazanmış olsaydı Selçuk Belediyesi'nin biten protokolünün uzatılacağını savundu.
CHP lideri şu açıklamayı yaptı:

“Kültür Bakanlığı, AK Parti döneminde bir protokole bağlayıp AK Partili belediyenin görev süresiyle sınırlayıp, ‘kazanamazsak ellerinden alırız' diye bir uyanıklığa yeltendiler. Eğer belediyeyi bu seçimlerde AK Parti alsaydı, biten protokol uzatılacaktı. Almayınca biten protokolü uzatmayarak buradaki otoparka el koydular. Bu otopark 54 yıldır işletildiği için önemli de gelir getiriyor.

Yapılan iş otopark mafyalığıdır. Bunu mafyalar yapıyor. İşletilen ve para getiren bir yeri görürler. Adama musallat olurlar. ‘Buraya biz çökeceğiz. Burayı biz alacağız' derler. Biz parayı hayırlı işlere harcıyoruz. Kursaktan ekmek geçiyor. Yoksulun çocuğuna süt, yemek, et oluyor. Bu yapılan iş yanlıştır. Bu milletin evladı jandarmayı, bu şehrin seçilmiş Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in karşısına dikmek mafyalıktır. Kanunsuz emir vermeyin. Sonuna kadar mücadelenin arkasındayız. Bırakın hizmet edelim."

Selçuk Belediyesi tarafından işletilen Meryem Ana Tabiat Parkı ziyaretçi otoparkının sözleşme süresinin dolması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı bir tahliye tebligatı göndermişti. Bu sebeple başlatılan eylemlerde bölge sakinlerinin alandan uzaklaştırılması sonucu Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tek başına nöbet tutmaya devam etmişti.

'Selçuk Belediyesi tarafından geri verilmemiştir'

Meryem Ana Tabiat Parkı ücretlerine zam iddiasıyla da gündeme gelmişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden söz konusu iddialara yalanlama gelmiş ve şu açıklama yapılmıştı:

"30 günlük verilen süre sonunda otopark Selçuk Belediyesi tarafından geri verilmemiştir. Mevcut alan 27.11.2024 tarihinde teslim alınabilmiştir. Hemen ardından sahanın genel temizliği ve güvenliği için kurumumuz personeli görevlendirilmiştir. Kurumumuzca Meryem Ana Tabiat Parkı'nda vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çevre düzenleme, bakım onarım ve girişlerdeki yoğunluğu azaltmak maksadıyla HGS sisteminin kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmakta olup, bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihine kadar alana girişlerde herhangi bir ücret alınmayacaktır."

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Meryem Ana Tabiat Parkı giriş ücretlerine zam iddiasıyla ilgili açıklama: 'Ücret alınmayacaktır'
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