https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/benzine-yeni-zam-geldi-guncel-akaryakit-fiyatlari-aciklandi-1090911347.html
Benzine yeni zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları açıklandı
Benzine yeni zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları açıklandı
Sputnik Türkiye
Jeopolitik gerilimler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve Brent Petrol fiyatındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu gece yarısından itibaren... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T08:13+0300
2024-11-28T08:13+0300
2024-11-28T08:14+0300
ekonomi
izmir
ankara
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
benzinci
lpg
mazot
mazot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089506033_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f97501ac277db2b454efb2ea37a98f14.jpg
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Döviz kuru ve Brent Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt tabelalarına yeniden zam olarak yansıdı. 18 Kasım’da yapılan 62 kuruşluk indirimden sonra benzine bu kez 74 kuruş zam geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.Jeopolitik gerilimler ve Brent Petrol etkisiUzmanlar, akaryakıt fiyatlarındaki bu değişimin, uluslararası jeopolitik gerilimler ve Brent Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtiyor. Döviz kurundaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıBu gece yarısından itibaren geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları, şehirler bazında şu şekilde:İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmirAraç sahipleri zamlarla mücadele ediyorSık sık değişen akaryakıt fiyatları, araç sahiplerini zor durumda bırakmaya devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış, özellikle ticari araç kullanıcılarını ve lojistik sektörünü derinden etkiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/resmi-gazetede-yayinlanmisti-en-az-10-milyon-kisiyi-etkileyecek-elektrik-faturalarina-yuzde-90-zam-1090910304.html
izmir
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089506033_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3b2cb4cac4f13c77d3ea0f4ae34bcc64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 28 kasım benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı
izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 28 kasım benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı
Benzine yeni zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları açıklandı
08:13 28.11.2024 (güncellendi: 08:14 28.11.2024)
Jeopolitik gerilimler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve Brent Petrol fiyatındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 74 kuruş zam yapıldı. Motorin ve LPG fiyatları ise sabit kaldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Döviz kuru ve Brent Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt tabelalarına yeniden zam olarak yansıdı. 18 Kasım’da yapılan 62 kuruşluk indirimden sonra benzine bu kez 74 kuruş zam geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.
Jeopolitik gerilimler ve Brent Petrol etkisi
Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarındaki bu değişimin, uluslararası jeopolitik gerilimler ve Brent Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtiyor. Döviz kurundaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
Bu gece yarısından itibaren geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları, şehirler bazında şu şekilde:
Araç sahipleri zamlarla mücadele ediyor
Sık sık değişen akaryakıt fiyatları, araç sahiplerini zor durumda bırakmaya devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış, özellikle ticari araç kullanıcılarını ve lojistik sektörünü derinden etkiliyor.