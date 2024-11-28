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Benzine yeni zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları açıklandı
Benzine yeni zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları açıklandı
Sputnik Türkiye
Jeopolitik gerilimler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve Brent Petrol fiyatındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu gece yarısından itibaren... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Döviz kuru ve Brent Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt tabelalarına yeniden zam olarak yansıdı. 18 Kasım’da yapılan 62 kuruşluk indirimden sonra benzine bu kez 74 kuruş zam geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.Jeopolitik gerilimler ve Brent Petrol etkisiUzmanlar, akaryakıt fiyatlarındaki bu değişimin, uluslararası jeopolitik gerilimler ve Brent Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtiyor. Döviz kurundaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıBu gece yarısından itibaren geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları, şehirler bazında şu şekilde:İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmirAraç sahipleri zamlarla mücadele ediyorSık sık değişen akaryakıt fiyatları, araç sahiplerini zor durumda bırakmaya devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış, özellikle ticari araç kullanıcılarını ve lojistik sektörünü derinden etkiliyor.
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Benzine yeni zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları açıklandı

08:13 28.11.2024 (güncellendi: 08:14 28.11.2024)
© AAAkaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AA
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Jeopolitik gerilimler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve Brent Petrol fiyatındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 74 kuruş zam yapıldı. Motorin ve LPG fiyatları ise sabit kaldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Döviz kuru ve Brent Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt tabelalarına yeniden zam olarak yansıdı. 18 Kasım’da yapılan 62 kuruşluk indirimden sonra benzine bu kez 74 kuruş zam geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.

Jeopolitik gerilimler ve Brent Petrol etkisi

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarındaki bu değişimin, uluslararası jeopolitik gerilimler ve Brent Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtiyor. Döviz kurundaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Bu gece yarısından itibaren geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları, şehirler bazında şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 43.07 TL
Motorin: 44.16 TL
LPG: 26.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 42.96 TL
Motorin: 44.10 TL
LPG: 25.49 TL

Ankara

Benzin: 43.49 TL
Motorin: 44.73 TL
LPG: 26.04 TL

İzmir

Benzin: 43.99 TL
Motorin: 45.23 TL
LPG: 25.94 TL

Araç sahipleri zamlarla mücadele ediyor

Sık sık değişen akaryakıt fiyatları, araç sahiplerini zor durumda bırakmaya devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış, özellikle ticari araç kullanıcılarını ve lojistik sektörünü derinden etkiliyor.
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