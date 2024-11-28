https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/benzine-yeni-zam-geldi-guncel-akaryakit-fiyatlari-aciklandi-1090911347.html

Benzine yeni zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları açıklandı

Benzine yeni zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları açıklandı

Sputnik Türkiye

Jeopolitik gerilimler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve Brent Petrol fiyatındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu gece yarısından itibaren... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T08:13+0300

2024-11-28T08:13+0300

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Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Döviz kuru ve Brent Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt tabelalarına yeniden zam olarak yansıdı. 18 Kasım’da yapılan 62 kuruşluk indirimden sonra benzine bu kez 74 kuruş zam geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.Jeopolitik gerilimler ve Brent Petrol etkisiUzmanlar, akaryakıt fiyatlarındaki bu değişimin, uluslararası jeopolitik gerilimler ve Brent Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtiyor. Döviz kurundaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıBu gece yarısından itibaren geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları, şehirler bazında şu şekilde:İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmirAraç sahipleri zamlarla mücadele ediyorSık sık değişen akaryakıt fiyatları, araç sahiplerini zor durumda bırakmaya devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış, özellikle ticari araç kullanıcılarını ve lojistik sektörünü derinden etkiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/resmi-gazetede-yayinlanmisti-en-az-10-milyon-kisiyi-etkileyecek-elektrik-faturalarina-yuzde-90-zam-1090910304.html

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