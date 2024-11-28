https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/bati-dunyanin-kilit-bolgelerindeki-ustunluklerini-kalici-olarak-kaybetti-1090909093.html

'Batı, dünyanın kilit bölgelerindeki üstünlüklerini kalıcı olarak kaybetti'

'Batı, dünyanın kilit bölgelerindeki üstünlüklerini kalıcı olarak kaybetti'

Sputnik Türkiye

ABD'li eski deniz piyadesi Brayan Berletik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin kuvvet ve silah eksikliği nedeniyle dünyanın kilit... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T05:24+0300

2024-11-28T05:24+0300

2024-11-28T05:24+0300

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ABD'li eski deniz piyadesi Brayan Berletik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kolektif Batı'nın Ukrayna'da kullanmak için yeterli füzesi yok. Batı'nın hala sahip olduğu füzeleri kullanması, Ortadoğu ve Asya-Pasifik'te liderlik iddiasında bulunmasını sonsuza dek engelleyecektir” diye yazarak Batılı ülkelerin kuvvet ve silah eksikliği nedeniyle dünyanın kilit bölgelerindeki üstünlüklerini kalıcı olarak kaybettiklerini belirtti.Berletik açıklamasında “Batı, tüm gezegeni yok etmeden içinden çıkamayacağı, yeterli güce, zekaya ya da morale sahip olamayacağı bir köşeye sıkıştı” diyerek Batı'nın Rusya'ya karşı kibirli davranışları nedeniyle köşeye sıkıştığını ve Moskova'ya karşı daimi bir üstünlük kurma çabası içinde olduğunu da sözlerine ekledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı bir konuşmada Ukrayna'nın 19 Kasım'da Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri ABD'nin uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngilizlerin uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle vurduğunu söylemişti. ABD ve İngiliz silahlarının kullanımına karşılık olarak Rusya 21 Kasım'da Dnepropetrovsk'taki bir Ukrayna askeri-sanayi kompleksi tesisine karşı birleşik bir saldırı başlattı ve füze ekipmanı ve silah üreten büyük bir sanayi kompleksini vurdu. Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik de savaş koşullarında, bu kez nükleerden arındırılmış hipersonik konfigürasyonda bir balistik füze ile test edildi. Daha önce The New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerini vurmak için ABD'nin uzun menzilli füzelerini kullanmasına izin verdiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/biden-yonetimi-ukraynada-askerlik-yasinin-18e-dusurulmesini-istiyor-1090908849.html

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abd, ukrayna, batı, storm shadow, oreşnik , avrupa, batı