https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/bakan-simsek-yasa-disi-bahis-sucuna-bulasanlarin-mallarina-el-konulacak-1090927455.html

Bakan Şimşek: Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak

Bakan Şimşek: Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadelenin 'kökleri' kazınana kadar süreceğini belirtirken, yasa... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T13:51+0300

2024-11-28T13:51+0300

2024-11-28T13:51+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

yasa dışı

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yasadışı bahis

operasyon

mal varlığı

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Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönemin yol haritasıyla ilgili konuştu. Bakan Şimşek, "Dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele, ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm halinde kökü kazınana kadar sürdürülecek. Aracılık edenlerden finansal kuruluşlara kadar tüm kesimlerin üzerine gidilecek, yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak" dedi.Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Ticaret bakanlıkları ile Millî İstihbarat Teşkilâtı, MASAK, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, BDDK, SPK, TCMB, BTK, RTÜK, KVKK'nin üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yeni eylem planı masaya yatırıldıToplantıda, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele kapsamında yeni stratejiler belirlenmesi ve MASAK koordinasyonunda bu konularda hazırlanan eylem planlarının devreye alınması değerlendirildi. Ayrıca, sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, suç gelirlerine el konulması ve ulusal işbirliğinin güçlendirilmesi konuları öncelikli olarak ele alındı.Yasa dışı bahisi belirlemek için yapay zeka desteğiHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadelenin, ulusal güvenlik politikaları ve hukuki düzenlemelerle uyumlu şekilde yürütüleceğinin altını çizdi. Bakan Şimşek şunları söyledi: Mal varlıklarına el konulacakŞimşek, bu suçlarla mücadelenin ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürüleceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

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