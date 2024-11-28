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Bakan Şimşek: Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak
Bakan Şimşek: Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadelenin 'kökleri' kazınana kadar süreceğini belirtirken, yasa... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T13:51+0300
2024-11-28T13:51+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
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maliye bakanlığı
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Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönemin yol haritasıyla ilgili konuştu. Bakan Şimşek, "Dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele, ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm halinde kökü kazınana kadar sürdürülecek. Aracılık edenlerden finansal kuruluşlara kadar tüm kesimlerin üzerine gidilecek, yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak" dedi.Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Ticaret bakanlıkları ile Millî İstihbarat Teşkilâtı, MASAK, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, BDDK, SPK, TCMB, BTK, RTÜK, KVKK'nin üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yeni eylem planı masaya yatırıldıToplantıda, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele kapsamında yeni stratejiler belirlenmesi ve MASAK koordinasyonunda bu konularda hazırlanan eylem planlarının devreye alınması değerlendirildi. Ayrıca, sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, suç gelirlerine el konulması ve ulusal işbirliğinin güçlendirilmesi konuları öncelikli olarak ele alındı.Yasa dışı bahisi belirlemek için yapay zeka desteğiHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadelenin, ulusal güvenlik politikaları ve hukuki düzenlemelerle uyumlu şekilde yürütüleceğinin altını çizdi. Bakan Şimşek şunları söyledi: Mal varlıklarına el konulacakŞimşek, bu suçlarla mücadelenin ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürüleceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, yasa dışı, hazine, masak, maliye bakanlığı, yasadışı bahis, operasyon, mal varlığı, mali suçlarla mücadele koordinasyon kurulu

Bakan Şimşek: Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak

13:51 28.11.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturEski MASAK Yetkilisi yasa dışı bahisin bilinmeyenlerini anlatıyor: Sistem nasıl işliyor?
Eski MASAK Yetkilisi yasa dışı bahisin bilinmeyenlerini anlatıyor: Sistem nasıl işliyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadelenin 'kökleri' kazınana kadar süreceğini belirtirken, yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacağını dile getirdi.
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönemin yol haritasıyla ilgili konuştu. Bakan Şimşek, "Dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele, ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm halinde kökü kazınana kadar sürdürülecek. Aracılık edenlerden finansal kuruluşlara kadar tüm kesimlerin üzerine gidilecek, yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak" dedi.
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Ticaret bakanlıkları ile Millî İstihbarat Teşkilâtı, MASAK, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, BDDK, SPK, TCMB, BTK, RTÜK, KVKK'nin üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni eylem planı masaya yatırıldı

Toplantıda, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele kapsamında yeni stratejiler belirlenmesi ve MASAK koordinasyonunda bu konularda hazırlanan eylem planlarının devreye alınması değerlendirildi. Ayrıca, sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, suç gelirlerine el konulması ve ulusal işbirliğinin güçlendirilmesi konuları öncelikli olarak ele alındı.

Yasa dışı bahisi belirlemek için yapay zeka desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadelenin, ulusal güvenlik politikaları ve hukuki düzenlemelerle uyumlu şekilde yürütüleceğinin altını çizdi. Bakan Şimşek şunları söyledi:

"Bu kapsamda, sanal ortamda gerçekleştirilen dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini izlemek için özel yazılımlar ve yapay zekâ destekli tespit sistemleri devreye alınacak. Bu suçları organize eden küresel suç örgütlerine karşı uluslararası güvenlik ve yargı kurumlarıyla işbirliği derinleştirilecek. Finansal kuruluşların bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasını zorlaştırıcı ilave önlemler alması ve önlem almayan kuruluşlara yaptırım uygulanması konusunda da görüş birliğine varıldı."

Mal varlıklarına el konulacak

Şimşek, bu suçlarla mücadelenin ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürüleceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, suç gelirlerinin yok edilmesi ve küresel suç örgütlerinin bertaraf edilmesi, ülkemizin ekonomik ve toplumsal güvenliğini sağlama yolunda öncelikler arasında yer almaya devam edecektir. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu üyesi kamu kurumları başta olmak üzere, toplantıya iştirak eden tüm kurum ve kuruluş temsilcileri, bu suçlarla mücadelenin kesintisiz biçimde devam edeceği noktasında kararlıklarını beyan etmişlerdir. Dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele, ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm halinde kökü kazınana kadar sürdürülecek. Aracılık edenlerden finansal kuruluşlara kadar tüm kesimlerin üzerine gidilecek. Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak."
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