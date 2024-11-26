https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bakan-simsek-enflasyonla-ilgili-oran-verdi-bu-seneyi-44-45-ile-kapatacagiz-1090844848.html

Bakan Şimşek enflasyonla ilgili oran verdi: 'Bu seneyi 44-45 ile kapatacağız'

Bakan Şimşek enflasyonla ilgili oran verdi: 'Bu seneyi 44-45 ile kapatacağız'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşeceğini ve düşmeye devam edeceğini belirterek, bu senenin yüzde 44-45 arasında kapatılacağını söyledi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T15:15+0300

2024-11-26T15:15+0300

2024-11-26T15:15+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

enflasyon

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Turizm Yatırım Forumu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Bakan Şimşek, enflasyon konusundaki kaygıları anladığını ama bunun kolay bir yolu olmadığını belirtirken, "Bu seneyi 44-45 ile kapatacağız. Evet bir miktar hedef üstünde" dedi. Bakan Şimşek, enflasyonun düşeceğini ve düşmeye devam edeceğini dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin hızla büyüyen bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, "100 yılda ortalama reel büyümemiz 4.8. 20 yılda ise 5.5. Çin, Hindistan hariç bize benzer ülkelere göre çok iyi performansımız var. Sadece büyüyen bir ekonomi değil, aynı zamanda hızlı büyüyen bir ülkeyiz. Altyapıya 20 yılda 277 milyar dolar yatırım yaptık. Önce karayollarına ağırlık verdik, ağımız çok zayıftı. Şu an önceliğimiz demir yolları. Yüksek hızlı demir yolları sürdürülebilirlik ve rekabet için önemli" dedi.Türkiye artık yeterli rezerve sahipBakan Şimşek konuşmasına şöyle devam etti:Dezenflasyon zaman alıyorEn önemli hedefin kalıcı tek haneli enflasyon olduğunun altını çizen Bakan Şimşek şunları söyledi: Enflasyon düşecek düşmeye devam edecekBakan Şimşek enflasyon konusunda kaygıları anladığını belirtirken, "Kötümser olmanız için hiçbir sebep yok. Enflasyon konusunda milletimizin kaygılarını anlıyoruz. Maalesef kolay yolu yok. Sabır ve kararlılık gerekiyor. Başaracağız ve önünüz açılacak. Öngörülebilirlik artacak. Enflasyon beklentisi konusunda reel sektör hala 47 civarında enflasyon bekliyor, bu gerçekçi değil. Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bakan-simsekten-enflasyon-yorumu-beklentilerdeki-iyilesme-enflasyondaki-katiliklarin-azalmasini-1090836755.html

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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, enflasyon