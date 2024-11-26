https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bakan-simsek-enflasyonla-ilgili-oran-verdi-bu-seneyi-44-45-ile-kapatacagiz-1090844848.html
Bakan Şimşek enflasyonla ilgili oran verdi: 'Bu seneyi 44-45 ile kapatacağız'
Bakan Şimşek enflasyonla ilgili oran verdi: 'Bu seneyi 44-45 ile kapatacağız'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşeceğini ve düşmeye devam edeceğini belirterek, bu senenin yüzde 44-45 arasında kapatılacağını söyledi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T15:15+0300
2024-11-26T15:15+0300
2024-11-26T15:15+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
enflasyon
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Turizm Yatırım Forumu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Bakan Şimşek, enflasyon konusundaki kaygıları anladığını ama bunun kolay bir yolu olmadığını belirtirken, "Bu seneyi 44-45 ile kapatacağız. Evet bir miktar hedef üstünde" dedi. Bakan Şimşek, enflasyonun düşeceğini ve düşmeye devam edeceğini dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin hızla büyüyen bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, "100 yılda ortalama reel büyümemiz 4.8. 20 yılda ise 5.5. Çin, Hindistan hariç bize benzer ülkelere göre çok iyi performansımız var. Sadece büyüyen bir ekonomi değil, aynı zamanda hızlı büyüyen bir ülkeyiz. Altyapıya 20 yılda 277 milyar dolar yatırım yaptık. Önce karayollarına ağırlık verdik, ağımız çok zayıftı. Şu an önceliğimiz demir yolları. Yüksek hızlı demir yolları sürdürülebilirlik ve rekabet için önemli" dedi.Türkiye artık yeterli rezerve sahipBakan Şimşek konuşmasına şöyle devam etti:Dezenflasyon zaman alıyorEn önemli hedefin kalıcı tek haneli enflasyon olduğunun altını çizen Bakan Şimşek şunları söyledi: Enflasyon düşecek düşmeye devam edecekBakan Şimşek enflasyon konusunda kaygıları anladığını belirtirken, "Kötümser olmanız için hiçbir sebep yok. Enflasyon konusunda milletimizin kaygılarını anlıyoruz. Maalesef kolay yolu yok. Sabır ve kararlılık gerekiyor. Başaracağız ve önünüz açılacak. Öngörülebilirlik artacak. Enflasyon beklentisi konusunda reel sektör hala 47 civarında enflasyon bekliyor, bu gerçekçi değil. Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bakan-simsekten-enflasyon-yorumu-beklentilerdeki-iyilesme-enflasyondaki-katiliklarin-azalmasini-1090836755.html
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, enflasyon
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, enflasyon
Bakan Şimşek enflasyonla ilgili oran verdi: 'Bu seneyi 44-45 ile kapatacağız'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşeceğini ve düşmeye devam edeceğini belirterek, bu senenin yüzde 44-45 arasında kapatılacağını söyledi.
Turizm Yatırım Forumu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Bakan Şimşek, enflasyon konusundaki kaygıları anladığını ama bunun kolay bir yolu olmadığını belirtirken, "Bu seneyi 44-45 ile kapatacağız. Evet bir miktar hedef üstünde" dedi. Bakan Şimşek, enflasyonun düşeceğini ve düşmeye devam edeceğini dile getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin hızla büyüyen bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, "100 yılda ortalama reel büyümemiz 4.8. 20 yılda ise 5.5. Çin, Hindistan hariç bize benzer ülkelere göre çok iyi performansımız var. Sadece büyüyen bir ekonomi değil, aynı zamanda hızlı büyüyen bir ülkeyiz. Altyapıya 20 yılda 277 milyar dolar yatırım yaptık. Önce karayollarına ağırlık verdik, ağımız çok zayıftı. Şu an önceliğimiz demir yolları. Yüksek hızlı demir yolları sürdürülebilirlik ve rekabet için önemli" dedi.
Türkiye artık yeterli rezerve sahip
Bakan Şimşek konuşmasına şöyle devam etti:
"Tabii ki sorunlarımız da var. Bir program uyguluyoruz. Birçok makro sorunda hedeflediğimizden daha iyiyiz. Enflasyonda kalıcı düşüş güçlü bir şekilde devam edecek. Hangi sorunları çözdük? Önce cari açık. Milli gelirin yüzde 5.5 olan açığı, 1’in altına düşürdük. Turizm yani hizmet ihracatının önemi var burada. İthalatı da düşürdük. Kalıcı şekilde seyretmesi demek lirada istikrar demek. Yüzde 2’nin altına kalıcı olarak düşmesini bekliyoruz. Rezerv kaygısını da giderdik. Net rezervi 105 milyar dolar artırdık. Türkiye artık yeterli rezerve sahiptir."
Dezenflasyon zaman alıyor
En önemli hedefin kalıcı tek haneli enflasyon olduğunun altını çizen Bakan Şimşek şunları söyledi:
"Bu seneyi 44-45 ile kapatacağız. Evet bir miktar hedef üstünde. Hizmet enflasyonunda bir miktar katılık var. Sıkılaşmanın etkisi var, bütçe açığı düşecek. Yönetilen fiyatlarda da mümkün olduğunca hedef enflasyona paralel adım atacağız. Dezenflasyon zaman alıyor. Dünyada da şok öncesine dönmek ortalama 3.4 yıl alıyor."
Enflasyon düşecek düşmeye devam edecek
Bakan Şimşek enflasyon konusunda kaygıları anladığını belirtirken, "Kötümser olmanız için hiçbir sebep yok. Enflasyon konusunda milletimizin kaygılarını anlıyoruz. Maalesef kolay yolu yok. Sabır ve kararlılık gerekiyor. Başaracağız ve önünüz açılacak. Öngörülebilirlik artacak. Enflasyon beklentisi konusunda reel sektör hala 47 civarında enflasyon bekliyor, bu gerçekçi değil. Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek." dedi.