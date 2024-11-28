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Avustralya Senatörü Thorpe'a senato oturumundan uzaklaştırma cezası verildi
Avustralya Senatörü Thorpe'a senato oturumundan uzaklaştırma cezası verildi
Sputnik Türkiye
Avustralyalı senatör Lidia Thorpe, İngiltere Kralı Charles'a 'topraklarından defolmasını' söylemesinin ardından Avustralya Parlamentosu 'kurallara aykırı... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T14:22+0300
2024-11-28T14:22+0300
dünya
avustralya senatörü lidia thorpe
avustralya
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Avustralya Parlamentosu, Victoria Senatörü Lidia Thorpe hakkında, 'kurallara aykırı davranış sergilediği' gerekçesiyle Senato'nun bu yılki son oturumundan uzaklaştırılma kararı aldı.İngiltere Kralı Charles, geçen ay eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Avustralya ziyaretinde bulunmuştu. Kral Charles'ın parlamento binasında konuşmasından sonra 'Burası senin toprağın değil. Kralım değilsin' diye bağıran bağımsız senato üyesi Lidia Thorpe, senato üyelerinin yaptığı oylamada 46'ya karşı 12 oyla kınama almıştı. Thorpe, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, parlamentonun kendisini uzaklaştırma kararının, sunduğu 'soykırım yasa tasarısının' görüşülmesi öncesinde verildiğine dikkati çekti.Parlamentonun kendisini uzaklaştırma kararını bugün almasının 'tesadüf olmadığını' söyleyen Lidia Thorpe, iktidardaki İşçi Partisini, 'soykırım ve haksızlık konusunu gündeme getiren herkesi susturmak ve sunacağı tasarıyı engellemekle' suçlayarak oturumun yapıldığı salonun kapısının ardından "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganı attığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/ingiltere-krali-charlesa-kralim-degilsin-diyen-avustralyali-senator-thorpe-oylama-sonucu-kinama-1090504104.html
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avustralya senatörü lidia thorpe, avustralya, yerli halk, avrupa, avustralya parlamentosu, senato, kral charles
avustralya senatörü lidia thorpe, avustralya, yerli halk, avrupa, avustralya parlamentosu, senato, kral charles

Avustralya Senatörü Thorpe'a senato oturumundan uzaklaştırma cezası verildi

14:22 28.11.2024
© AP Photo / Lukas CochLidia Thorpe
Lidia Thorpe - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Lukas Coch
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Avustralyalı senatör Lidia Thorpe, İngiltere Kralı Charles'a 'topraklarından defolmasını' söylemesinin ardından Avustralya Parlamentosu 'kurallara aykırı davranış sergilediği' gerekçesiyle, Thorpe'un Senato'nun bu yıl yapılacak olan son oturumundan uzaklaştırılması kararını aldı.
Avustralya Parlamentosu, Victoria Senatörü Lidia Thorpe hakkında, 'kurallara aykırı davranış sergilediği' gerekçesiyle Senato'nun bu yılki son oturumundan uzaklaştırılma kararı aldı.
İngiltere Kralı Charles, geçen ay eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Avustralya ziyaretinde bulunmuştu. Kral Charles'ın parlamento binasında konuşmasından sonra 'Burası senin toprağın değil. Kralım değilsin' diye bağıran bağımsız senato üyesi Lidia Thorpe, senato üyelerinin yaptığı oylamada 46'ya karşı 12 oyla kınama almıştı.
Thorpe, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, parlamentonun kendisini uzaklaştırma kararının, sunduğu 'soykırım yasa tasarısının' görüşülmesi öncesinde verildiğine dikkati çekti.
Parlamentonun kendisini uzaklaştırma kararını bugün almasının 'tesadüf olmadığını' söyleyen Lidia Thorpe, iktidardaki İşçi Partisini, 'soykırım ve haksızlık konusunu gündeme getiren herkesi susturmak ve sunacağı tasarıyı engellemekle' suçlayarak oturumun yapıldığı salonun kapısının ardından "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganı attığı bildirildi.
Lidia Thorpe - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
DÜNYA
İngiltere Kralı Charles'a 'Kralım değilsin' diyen Avustralyalı Senatör Thorpe, oylama sonucu kınama aldı
18 Kasım, 10:32
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