https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/avustralya-senatoru-thorpea-senato-oturumundan-uzaklastirma-cezasi-verildi-1090929021.html
Avustralya Senatörü Thorpe'a senato oturumundan uzaklaştırma cezası verildi
Avustralya Senatörü Thorpe'a senato oturumundan uzaklaştırma cezası verildi
Sputnik Türkiye
Avustralyalı senatör Lidia Thorpe, İngiltere Kralı Charles'a 'topraklarından defolmasını' söylemesinin ardından Avustralya Parlamentosu 'kurallara aykırı... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T14:22+0300
2024-11-28T14:22+0300
2024-11-28T14:22+0300
dünya
avustralya senatörü lidia thorpe
avustralya
yerli halk
avrupa
avustralya parlamentosu
senato
kral charles
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090502501_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2b0ce684e7745abdd8b7b6c71f82759.jpg
Avustralya Parlamentosu, Victoria Senatörü Lidia Thorpe hakkında, 'kurallara aykırı davranış sergilediği' gerekçesiyle Senato'nun bu yılki son oturumundan uzaklaştırılma kararı aldı.İngiltere Kralı Charles, geçen ay eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Avustralya ziyaretinde bulunmuştu. Kral Charles'ın parlamento binasında konuşmasından sonra 'Burası senin toprağın değil. Kralım değilsin' diye bağıran bağımsız senato üyesi Lidia Thorpe, senato üyelerinin yaptığı oylamada 46'ya karşı 12 oyla kınama almıştı. Thorpe, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, parlamentonun kendisini uzaklaştırma kararının, sunduğu 'soykırım yasa tasarısının' görüşülmesi öncesinde verildiğine dikkati çekti.Parlamentonun kendisini uzaklaştırma kararını bugün almasının 'tesadüf olmadığını' söyleyen Lidia Thorpe, iktidardaki İşçi Partisini, 'soykırım ve haksızlık konusunu gündeme getiren herkesi susturmak ve sunacağı tasarıyı engellemekle' suçlayarak oturumun yapıldığı salonun kapısının ardından "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganı attığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/ingiltere-krali-charlesa-kralim-degilsin-diyen-avustralyali-senator-thorpe-oylama-sonucu-kinama-1090504104.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090502501_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_9f01bfcf2a5ff8e8896cd78cf3b6d0ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avustralya senatörü lidia thorpe, avustralya, yerli halk, avrupa, avustralya parlamentosu, senato, kral charles
avustralya senatörü lidia thorpe, avustralya, yerli halk, avrupa, avustralya parlamentosu, senato, kral charles
Avustralya Senatörü Thorpe'a senato oturumundan uzaklaştırma cezası verildi
Avustralyalı senatör Lidia Thorpe, İngiltere Kralı Charles'a 'topraklarından defolmasını' söylemesinin ardından Avustralya Parlamentosu 'kurallara aykırı davranış sergilediği' gerekçesiyle, Thorpe'un Senato'nun bu yıl yapılacak olan son oturumundan uzaklaştırılması kararını aldı.
Avustralya Parlamentosu, Victoria Senatörü Lidia Thorpe hakkında, 'kurallara aykırı davranış sergilediği' gerekçesiyle Senato'nun bu yılki son oturumundan uzaklaştırılma kararı aldı.
İngiltere Kralı Charles, geçen ay eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Avustralya ziyaretinde bulunmuştu. Kral Charles'ın parlamento binasında konuşmasından sonra 'Burası senin toprağın değil. Kralım değilsin' diye bağıran bağımsız senato üyesi Lidia Thorpe, senato üyelerinin yaptığı oylamada 46'ya karşı 12 oyla kınama almıştı.
Thorpe, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, parlamentonun kendisini uzaklaştırma kararının, sunduğu 'soykırım yasa tasarısının' görüşülmesi öncesinde verildiğine dikkati çekti.
Parlamentonun kendisini uzaklaştırma kararını bugün almasının 'tesadüf olmadığını' söyleyen Lidia Thorpe, iktidardaki İşçi Partisini, 'soykırım ve haksızlık konusunu gündeme getiren herkesi susturmak ve sunacağı tasarıyı engellemekle' suçlayarak oturumun yapıldığı salonun kapısının ardından "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganı attığı bildirildi.