https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/avustralya-senatoru-thorpea-senato-oturumundan-uzaklastirma-cezasi-verildi-1090929021.html

Avustralya Senatörü Thorpe'a senato oturumundan uzaklaştırma cezası verildi

Avustralya Senatörü Thorpe'a senato oturumundan uzaklaştırma cezası verildi

Sputnik Türkiye

Avustralyalı senatör Lidia Thorpe, İngiltere Kralı Charles'a 'topraklarından defolmasını' söylemesinin ardından Avustralya Parlamentosu 'kurallara aykırı... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T14:22+0300

2024-11-28T14:22+0300

2024-11-28T14:22+0300

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Avustralya Parlamentosu, Victoria Senatörü Lidia Thorpe hakkında, 'kurallara aykırı davranış sergilediği' gerekçesiyle Senato'nun bu yılki son oturumundan uzaklaştırılma kararı aldı.İngiltere Kralı Charles, geçen ay eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Avustralya ziyaretinde bulunmuştu. Kral Charles'ın parlamento binasında konuşmasından sonra 'Burası senin toprağın değil. Kralım değilsin' diye bağıran bağımsız senato üyesi Lidia Thorpe, senato üyelerinin yaptığı oylamada 46'ya karşı 12 oyla kınama almıştı. Thorpe, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, parlamentonun kendisini uzaklaştırma kararının, sunduğu 'soykırım yasa tasarısının' görüşülmesi öncesinde verildiğine dikkati çekti.Parlamentonun kendisini uzaklaştırma kararını bugün almasının 'tesadüf olmadığını' söyleyen Lidia Thorpe, iktidardaki İşçi Partisini, 'soykırım ve haksızlık konusunu gündeme getiren herkesi susturmak ve sunacağı tasarıyı engellemekle' suçlayarak oturumun yapıldığı salonun kapısının ardından "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganı attığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/ingiltere-krali-charlesa-kralim-degilsin-diyen-avustralyali-senator-thorpe-oylama-sonucu-kinama-1090504104.html

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avustralya senatörü lidia thorpe, avustralya, yerli halk, avrupa, avustralya parlamentosu, senato, kral charles