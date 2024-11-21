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Avustralya Parlamentosu'nda, 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya yasağı sunuldu
Avustralya Parlamentosu'nda, 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya yasağı sunuldu
Sputnik Türkiye
Avustralya İletişi Bakanlığı'nın hazırladığı, 16 yaşından küçüklere sosyal medya banı yasa tasarısı, parlamentoya sunuldu. Bu sayede, sosyal medyanın... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T11:28+0300
2024-11-21T11:28+0300
dünya
avustralya
anthony albanese
michelle rowland
avustralya parlamentosu
16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı
zararlı içerik
sosyal medya
sosyal medya yasası
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Avustralya İletişim Bakanlığı, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medyadan yasaklanmasını öngören yasa tasarısını Perşembe günü parlamentoya sundu. İletişim Bakanı Michelle Rowland, sosyal medya kullanan küçük çocukların hesap sahibi olmasını önleyemeyen platformların, sistemsel başarısızlıkları nedeniyle 50 milyon Avustralya dolarına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerini belirtti.Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 7 Kasım'da sosyal medyanın Avustralyalı çocuklara verdiği zararı azaltmayı amaçladığı bir yasa tasarısı çıkaracağını belirtmişti. 16 yaşından küçük çocukların sosyal medyadan yasaklanmasını öngören dünyada ilk yasayı çıkarmak isteyen Rowland, parlamentoda yaptığı konuşmasında, "Bu yasa tasarısı, sosyal medya erişimin Avustralya'da büyümenin tanımlayıcı özelliği olmadığı yönünde toplumda yeni bir normatif değer oluşturmayı amaçlıyor" dedi.'Küçük yaşta zararlı içeriklere maruz kalıyorlar'Bir hükümet araştırması, Avustralyalı ebeveynlerin yüzde 95'inin çevrimiçi güvenliğin en zorlu ebeveynlik görevinden biri olduğunu raporladı. Sosyal medya platformlarının 'sosyal bir sorumluluğa' sahip olduğunu söyleyen Rowland, yasa tasarısının gençleri cezalandırmak veya izole etmekle ilgili olmadığını aksine onları korumakla ilgili olduğunu vurguluyor.Araştırmalar, 14 ila 17 yaşındaki Avustralyalıların neredeyse üçte ikisinin, uyuşturucu kullanımı, intihar ve kendine zarar vermeye dayanan şiddet içeren materyallere maruz kaldığını söylüyor. Aynı çalışma, çocukların dörtte biri, güvenli olmayan beslenme alışkanlıklarını teşvik eden içeriklere maruz kaldığını belirtiyor.Avustralya Hükümeti açıklamalarına göre, 18 yaşından küçük çocukların çevrimiçi pornografiye erişimini engellemenin yollarını da aradıklarını belirtti.Yasa tasarısını eleştirenler, 14 ve 15 yaşındakilerin halihazırda üye oldukları sosyal ağlardan izole etmenin mantığını sorguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/avustralyada-16-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-geliyor-1090120379.html
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avustralya, anthony albanese, michelle rowland, avustralya parlamentosu, 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı, zararlı içerik, sosyal medya, sosyal medya yasası, yasak
avustralya, anthony albanese, michelle rowland, avustralya parlamentosu, 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı, zararlı içerik, sosyal medya, sosyal medya yasası, yasak

Avustralya Parlamentosu'nda, 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya yasağı sunuldu

11:28 21.11.2024
© AASosyal medya ve çocuk
Sosyal medya ve çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AA
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Avustralya İletişi Bakanlığı'nın hazırladığı, 16 yaşından küçüklere sosyal medya banı yasa tasarısı, parlamentoya sunuldu. Bu sayede, sosyal medyanın Avustralyalı çocuklara verdiği zararlar en aza indirilmeye çalışılıyor.
Avustralya İletişim Bakanlığı, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medyadan yasaklanmasını öngören yasa tasarısını Perşembe günü parlamentoya sundu. İletişim Bakanı Michelle Rowland, sosyal medya kullanan küçük çocukların hesap sahibi olmasını önleyemeyen platformların, sistemsel başarısızlıkları nedeniyle 50 milyon Avustralya dolarına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerini belirtti.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 7 Kasım'da sosyal medyanın Avustralyalı çocuklara verdiği zararı azaltmayı amaçladığı bir yasa tasarısı çıkaracağını belirtmişti.
16 yaşından küçük çocukların sosyal medyadan yasaklanmasını öngören dünyada ilk yasayı çıkarmak isteyen Rowland, parlamentoda yaptığı konuşmasında, "Bu yasa tasarısı, sosyal medya erişimin Avustralya'da büyümenin tanımlayıcı özelliği olmadığı yönünde toplumda yeni bir normatif değer oluşturmayı amaçlıyor" dedi.

'Küçük yaşta zararlı içeriklere maruz kalıyorlar'

Bir hükümet araştırması, Avustralyalı ebeveynlerin yüzde 95'inin çevrimiçi güvenliğin en zorlu ebeveynlik görevinden biri olduğunu raporladı. Sosyal medya platformlarının 'sosyal bir sorumluluğa' sahip olduğunu söyleyen Rowland, yasa tasarısının gençleri cezalandırmak veya izole etmekle ilgili olmadığını aksine onları korumakla ilgili olduğunu vurguluyor.
Araştırmalar, 14 ila 17 yaşındaki Avustralyalıların neredeyse üçte ikisinin, uyuşturucu kullanımı, intihar ve kendine zarar vermeye dayanan şiddet içeren materyallere maruz kaldığını söylüyor. Aynı çalışma, çocukların dörtte biri, güvenli olmayan beslenme alışkanlıklarını teşvik eden içeriklere maruz kaldığını belirtiyor.
Avustralya Hükümeti açıklamalarına göre, 18 yaşından küçük çocukların çevrimiçi pornografiye erişimini engellemenin yollarını da aradıklarını belirtti.
Yasa tasarısını eleştirenler, 14 ve 15 yaşındakilerin halihazırda üye oldukları sosyal ağlardan izole etmenin mantığını sorguluyor.
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
DÜNYA
Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
7 Kasım, 09:39
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