https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/avustralya-parlamentosunda-16-yasindan-kucuk-cocuklar-icin-sosyal-medya-yasagi-sunuldu-1090640100.html

Avustralya Parlamentosu'nda, 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya yasağı sunuldu

Avustralya Parlamentosu'nda, 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya yasağı sunuldu

Sputnik Türkiye

Avustralya İletişi Bakanlığı'nın hazırladığı, 16 yaşından küçüklere sosyal medya banı yasa tasarısı, parlamentoya sunuldu. Bu sayede, sosyal medyanın... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T11:28+0300

2024-11-21T11:28+0300

2024-11-21T11:28+0300

dünya

avustralya

anthony albanese

michelle rowland

avustralya parlamentosu

16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı

zararlı içerik

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yasak

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Avustralya İletişim Bakanlığı, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medyadan yasaklanmasını öngören yasa tasarısını Perşembe günü parlamentoya sundu. İletişim Bakanı Michelle Rowland, sosyal medya kullanan küçük çocukların hesap sahibi olmasını önleyemeyen platformların, sistemsel başarısızlıkları nedeniyle 50 milyon Avustralya dolarına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerini belirtti.Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 7 Kasım'da sosyal medyanın Avustralyalı çocuklara verdiği zararı azaltmayı amaçladığı bir yasa tasarısı çıkaracağını belirtmişti. 16 yaşından küçük çocukların sosyal medyadan yasaklanmasını öngören dünyada ilk yasayı çıkarmak isteyen Rowland, parlamentoda yaptığı konuşmasında, "Bu yasa tasarısı, sosyal medya erişimin Avustralya'da büyümenin tanımlayıcı özelliği olmadığı yönünde toplumda yeni bir normatif değer oluşturmayı amaçlıyor" dedi.'Küçük yaşta zararlı içeriklere maruz kalıyorlar'Bir hükümet araştırması, Avustralyalı ebeveynlerin yüzde 95'inin çevrimiçi güvenliğin en zorlu ebeveynlik görevinden biri olduğunu raporladı. Sosyal medya platformlarının 'sosyal bir sorumluluğa' sahip olduğunu söyleyen Rowland, yasa tasarısının gençleri cezalandırmak veya izole etmekle ilgili olmadığını aksine onları korumakla ilgili olduğunu vurguluyor.Araştırmalar, 14 ila 17 yaşındaki Avustralyalıların neredeyse üçte ikisinin, uyuşturucu kullanımı, intihar ve kendine zarar vermeye dayanan şiddet içeren materyallere maruz kaldığını söylüyor. Aynı çalışma, çocukların dörtte biri, güvenli olmayan beslenme alışkanlıklarını teşvik eden içeriklere maruz kaldığını belirtiyor.Avustralya Hükümeti açıklamalarına göre, 18 yaşından küçük çocukların çevrimiçi pornografiye erişimini engellemenin yollarını da aradıklarını belirtti.Yasa tasarısını eleştirenler, 14 ve 15 yaşındakilerin halihazırda üye oldukları sosyal ağlardan izole etmenin mantığını sorguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/avustralyada-16-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-geliyor-1090120379.html

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