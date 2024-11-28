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Arda Güler’den tarihi an: Şampiyonlar Ligi’nde ilk 11 heyecanı
Arda Güler’den tarihi an: Şampiyonlar Ligi’nde ilk 11 heyecanı
Sputnik Türkiye
Milli yıldızımız Arda Güler, Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11’de sahaya çıkarak tarihi bir başarıya imza attı. 19 yaşındaki genç... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T08:09+0300
2024-11-28T08:09+0300
arda güler
spor
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maç
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Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a karşı oynanan maçta ilk 11’de sahaya çıktı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda’ya bu kritik maçta güvenerek ona ilk 11’de forma şansı verdi. Bu hamle, hem Arda’nın kariyerinde önemli bir adım oldu hem de futbolseverlerin büyük heyecanla karşıladığı bir an yaşattı.Kariyerinde bir i̇lkHenüz 19 yaşında olan Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11’de başladı. Liverpool gibi güçlü bir rakip karşısında sahne alması, onun kariyerinde dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu adım, Arda’nın gelecekteki potansiyelini daha da parlatacak bir fırsat olarak görülüyor.Sezon performansı dikkat çekiyorBu sezon 13 maçta görev alan Arda, yalnızca 4 kez ilk 11’de başladı. Genç yıldız, genellikle yedek soyunmasına rağmen taraftarların yoğun desteğiyle dikkatleri üzerine çekti. Carlo Ancelotti, Liverpool karşısında Arda’nın yeteneklerine güvenerek onu sahaya sürdü. Teknik direktörün bu kararı, hem Real Madrid taraftarları hem de futbol camiasında olumlu karşılandı.Ancelotti’nin baskılara yanıtıReal Madrid taraftarları, Arda Güler’in yeteneklerini daha fazla sahada görmek istiyordu. Teknik direktör Carlo Ancelotti, bu talepler doğrultusunda Arda’yı Liverpool gibi zorlu bir rakibe karşı sahaya sürdü. Arda’nın bu maçta göstereceği performans, sezonun geri kalanında da onun için belirleyici bir rol oynayabilir.Taraftarlar gurur duyuyorTürk futbolseverler, Arda Güler’in Şampiyonlar Ligi’ndeki tarihi başlangıcını sosyal medyada büyük coşkuyla karşıladı. Genç yıldız, Real Madrid formasıyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da dikkatini çeken bir yetenek olarak öne çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/premier-lig-sampiyonundan-santiyeye-unlu-futbolcu-insaatta-calismaya-basladi-1090866252.html
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arda güler, real madrid, carlo ancelotti, liverpool, futbol, maç
arda güler, real madrid, carlo ancelotti, liverpool, futbol, maç

Arda Güler’den tarihi an: Şampiyonlar Ligi’nde ilk 11 heyecanı

08:09 28.11.2024
© AAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AA
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Milli yıldızımız Arda Güler, Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11’de sahaya çıkarak tarihi bir başarıya imza attı. 19 yaşındaki genç yetenek, Real Madrid formasıyla kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına 11’de başladı. Carlo Ancelotti’nin kararıyla Arda, göz dolduran performansını gösterdi.
Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a karşı oynanan maçta ilk 11’de sahaya çıktı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda’ya bu kritik maçta güvenerek ona ilk 11’de forma şansı verdi. Bu hamle, hem Arda’nın kariyerinde önemli bir adım oldu hem de futbolseverlerin büyük heyecanla karşıladığı bir an yaşattı.

Kariyerinde bir i̇lk

Henüz 19 yaşında olan Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11’de başladı. Liverpool gibi güçlü bir rakip karşısında sahne alması, onun kariyerinde dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu adım, Arda’nın gelecekteki potansiyelini daha da parlatacak bir fırsat olarak görülüyor.

Sezon performansı dikkat çekiyor

Bu sezon 13 maçta görev alan Arda, yalnızca 4 kez ilk 11’de başladı. Genç yıldız, genellikle yedek soyunmasına rağmen taraftarların yoğun desteğiyle dikkatleri üzerine çekti. Carlo Ancelotti, Liverpool karşısında Arda’nın yeteneklerine güvenerek onu sahaya sürdü. Teknik direktörün bu kararı, hem Real Madrid taraftarları hem de futbol camiasında olumlu karşılandı.

Ancelotti’nin baskılara yanıtı

Real Madrid taraftarları, Arda Güler’in yeteneklerini daha fazla sahada görmek istiyordu. Teknik direktör Carlo Ancelotti, bu talepler doğrultusunda Arda’yı Liverpool gibi zorlu bir rakibe karşı sahaya sürdü. Arda’nın bu maçta göstereceği performans, sezonun geri kalanında da onun için belirleyici bir rol oynayabilir.

Taraftarlar gurur duyuyor

Türk futbolseverler, Arda Güler’in Şampiyonlar Ligi’ndeki tarihi başlangıcını sosyal medyada büyük coşkuyla karşıladı. Genç yıldız, Real Madrid formasıyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da dikkatini çeken bir yetenek olarak öne çıkıyor.
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