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Almanya'da bir doktor, 8 hastayı öldürmekle suçlanıyor
Almanya'da bir doktor, 8 hastayı öldürmekle suçlanıyor
Sputnik Türkiye
Almanya'nın başkenti Berlin'de ağustos ayında gözaltına alınan palyatif bakım doktorunun, 8 hastayı öldürmekle suçlandığı bildirildi. 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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Almanya'da ağustos ayında tutuklanan bir doktor, 'sekiz hastayı öldürmekle ve yangın çıkararak kanıtları örtbas etme iddiasıyla' suçlanıyor. Polis ve savcıların yaptığı açıklamada, Almanya'nın başkenti Berlin'de ağustos ayında gözaltına alınan palyatif bakım doktorunun, 8 hastayı öldürmekle suçlandığı bildirildi.Kimliği açıklanmayan doktorun, ağustosta tutuklandığında Haziran ve Temmuz aylarında dört yaşlı hastayı öldürmekten ve ardından dairelerini yakmaya çalışmaktan şüpheleniyordu. Hastaların dosyalarını ve otopsi raporlarını inceleyen yetkililer, şüphelendikleri ek vakaların çıktığını ve önceden ölen hastaların ikisinin üzerinde daha fazla inceleme yapmak için mezarlarından çıkarıldığını bildirdi.Şüphelenen ilk vakada, doktorun Ocak ayında 70 yaşındaki bir adama ölümcül bir ilaç karışımı verdiğinden şüpheleniyor. Yaşlı hastaları öldürmekle suçlanan 40 yaşındaki doktor ağustosta 'adam öldürme, kundaklama ve kundaklama girişimi' şüphesiyle tutuklanmıştı. Savcılar, şüphelinin hastaları öldürmekten başka bir amacı olmadığı için vakaları artık cinayet olarak ele aldıklarını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bebegini-erkek-arkadasi-gormesin-diye-uc-yil-boyunca-cekmecede-saklayan-anneye-7-bucuk-yil-hapis-1090872946.html
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avrupa, almanya, doktor, mahkeme, tutuklama, şüpheli, şüpheli ölüm, otopsi, berlin
avrupa, almanya, doktor, mahkeme, tutuklama, şüpheli, şüpheli ölüm, otopsi, berlin

Almanya'da bir doktor, 8 hastayı öldürmekle suçlanıyor

16:28 28.11.2024
© REUTERS / Ricardo Moraesaşı
aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© REUTERS / Ricardo Moraes
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Almanya'nın başkenti Berlin'de ağustos ayında gözaltına alınan palyatif bakım doktorunun, 8 hastayı öldürmekle suçlandığı bildirildi.
Almanya'da ağustos ayında tutuklanan bir doktor, 'sekiz hastayı öldürmekle ve yangın çıkararak kanıtları örtbas etme iddiasıyla' suçlanıyor. Polis ve savcıların yaptığı açıklamada, Almanya'nın başkenti Berlin'de ağustos ayında gözaltına alınan palyatif bakım doktorunun, 8 hastayı öldürmekle suçlandığı bildirildi.
Kimliği açıklanmayan doktorun, ağustosta tutuklandığında Haziran ve Temmuz aylarında dört yaşlı hastayı öldürmekten ve ardından dairelerini yakmaya çalışmaktan şüpheleniyordu. Hastaların dosyalarını ve otopsi raporlarını inceleyen yetkililer, şüphelendikleri ek vakaların çıktığını ve önceden ölen hastaların ikisinin üzerinde daha fazla inceleme yapmak için mezarlarından çıkarıldığını bildirdi.
Şüphelenen ilk vakada, doktorun Ocak ayında 70 yaşındaki bir adama ölümcül bir ilaç karışımı verdiğinden şüpheleniyor. Yaşlı hastaları öldürmekle suçlanan 40 yaşındaki doktor ağustosta 'adam öldürme, kundaklama ve kundaklama girişimi' şüphesiyle tutuklanmıştı.
Savcılar, şüphelinin hastaları öldürmekten başka bir amacı olmadığı için vakaları artık cinayet olarak ele aldıklarını söyledi.
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