https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/alacagina-karsilik-mezarlik-alan-adam-isyan-etti-ben-mezari-alip-ne-yapacagim-1090946723.html

Alacağına karşılık mezarlık alan adam isyan etti: 'Ben mezarı alıp ne yapacağım'

Alacağına karşılık mezarlık alan adam isyan etti: 'Ben mezarı alıp ne yapacağım'

Sputnik Türkiye

İstanbul Eyüpsultan'da belediye adına matbaa işi yapan şirket sahibi Yılmaz Kurt yaklaşık 4 milyon lira alacağına karşılık mezarlık teklif edildiğini açıkladı... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

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Eyüpsultan Belediyesi matbaa işi yapan şirkete ödeme yapamayınca mezarlık teklif etti.29 Aralık 2023 yılında Eyüpsultan Belediyesi ile özel bir matbaa şirketiyle anlaşma yaparak 4 milyon liralık sözleşme imzaladı. Ancak firma sahibi Yılmaz Kurt işi teslim etmesine rağmen 1 aydır parasını alamadı. Avukatı aracılığıyla belediyeye tahsilat davası açarak mal beyanı istedi. Eyüpsultan Belediyesi ise şirket sahibi Yılmaz Kurt'a alacağına karşılık 'Ağaçlık Mahallesi 216 sayılı parsel sayılı taşınmaz' verdi. Matbaa şirketi sahibi Yılmaz Kurt alanı incelemeye gittiğinde mezarlık olduğunu fark edince isyan etti. 'Mezarlığı satacağım'Alanın tarihi mezarlık olduğunu belirten Yılmaz Kurt ''Eyüpsultan Belediyesi mal beyanına istinaden mezarlık önerdi. Belediye 'bu mezarlığı satıp tahsilat yapabilirsiniz' dedi. Ben şimdi bu mezarlığı ne yapacağım. Tarihi bir mezarlık içinde mezarlar var. 4 milyon lira alacağım var mecbur satacağım ama halktan da maalesef tepki alacağım'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/selasi-verilerek-mezar-yeri-kazildi-yasli-kadin-bir-gunde-iki-kez-oldu-1090812374.html

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