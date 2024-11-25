https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/selasi-verilerek-mezar-yeri-kazildi-yasli-kadin-bir-gunde-iki-kez-oldu-1090812374.html

Selası verilerek mezar yeri kazıldı: Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü

Selası verilerek mezar yeri kazıldı: Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü

Sputnik Türkiye

Aydın'da yaşayan 77 yaşındaki Naile Gölcük rahatsızlanarak yakınları tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Kalp krizi... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

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Aydın'ın Köşk ilçesinde 77 yaşındaki kadın getirildiği hastanede iki kez hayatını kaybetti.77 yaşındaki Naile Gölcük sabah saatlerinde kalp krizi şüphesi ile Aydın'da bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ailesi tarafından getirildi. Sağlık görevlilerinin kan ve idrar örneği aldığı kadının yakınlarına ''Cenaze aracı isteyin'' denilince ailesi tarafından selası okunarak mezar yeri kazıldı. Ancak kadının nöbet geçirdiği belirlenince doktorlar tarafından hayata döndürüldüğü açıklandı. Hastanede hayata döndürülen Naile Gölcük isimli yaşlı kadın bir saat sonra tekrar hayatını kaybetti. Olay sonrası kadının oğlu Fatih Gölcük ''Annemi hastaneye getirdik. Kan ve idrar örnekleri alındı. Sonuçları beklendiği sırada yanıma gelen sağlık görevlisi bana 'cenaze aracı isteyin' dedi. Ben de yakınlarımı arayarak cenaze hazırlığı yapılmasını istedim. Annemin selasını verdirdik. Hazırlıklara başladık. Ancak daha sonra annemin hayatta olduğu söylendi'' açıklamasında bulundu.Aydın'da 77 yaşındaki Naile Gölcük'ün akrabaları izin alarak cenazeye geldi. Ancak akrabaları cenaze iptal edilince şaşkınlığını gizleyemedi.

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