https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/abdde-ukrayna-ordusu-saflarinda-savasan-kisilere-ait-mezarlarin-sayisi-artiyor-1090928057.html

ABD’de Ukrayna ordusu saflarında savaşan kişilere ait mezarların sayısı artıyor

ABD’de Ukrayna ordusu saflarında savaşan kişilere ait mezarların sayısı artıyor

Sputnik Türkiye

ABD’deki mezarlıklarda, Kiev rejimi için canını veren Amerikalıların mezarlarının sayısı her geçen gün artıyor. Aralarından bazıları ‘atalarının toprakları... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T14:03+0300

2024-11-28T14:03+0300

2024-11-28T14:12+0300

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Ukrayna’da öldürülen ABD vatandaşlarından biri Edward Wilton. Florida doğumlu 21 yaşındaki Wilton, Ukrayna köklerine sahip. Ukrayna’ya ‘atalarının toprakları’ için savaşmaya giden genç adam, bir yıl savaştıktan sonra topçu saldırısında öldü. Wilton, Florida’nın Duval bölgesinde gömüldü.New York Eyaleti sakini 40 yaşındaki Timothy Griffin, Ukrayna'da ölen ilk Amerikalılardan biriydi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Uluslararası Lejyon saflarında savaştı ve Ukrayna ordusunun karşı saldırısında yer aldı. Ukrayna'ya nasıl ve ne zaman gittiği bilinmeyen Griffin, 5 Kasım 2022'de öldürüldü ve New York Eyaleti’nin Jamesville şehrinde toprağa verildi. Mezar taşı üzerindeki bilgi, Griffin’in ABD Ordusu'nda görev yaptığını ve çocukları olduğunu gösteriyor.Ukrayna doğumlu Mihail Yavorskiy, çocukken ABD’nin Chicago şehrine taşındı. Liseden hemen sonra ABD ordusunda görev yaptı, evlendi, çocuk sahibi oldu ve bilişim sektöründe bir iş buldu. Yavorskiy, 2022’de Ukrayna'ya gitti ve yaklaşık 15 ay orada kaldı. Aşırı sağcı örgüt Sağ Sektör'üne bağlı 67. Tugayına katılan adam, Herson ve Nikolayev bölgelerinin yanı sıra Donetsk ve Lugansk’taki çatışmalarda yer aldı. Rus ordusu tarafından 25 Mayıs 2023 tarihinde Lugansk’ın Dibrova köyünde öldürülen Yavorskiy, Chicago'da gömüldü.ABD Ulusal Muhafızları'nda görev yapan ve Irak harekâtına katılan David Lee Cote, 2022’de Ukrayna'ya giderek Artyomovsk ve Soledar'da savaştı. Amerikalı, uyuduğu eve düzenlenen İHA saldırısında öldürüldü. Cote, Michigan Eyaleti’nde toprağa verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-harekata-devam-ediyor-son-24-saatte-bin-505-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1090924547.html

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