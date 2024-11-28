https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/50-yil-sonra-bir-ilk-astim-ve-koah-hastaligina-karsi-yeni-bir-tedavi-yontemi-bulundu-1090917398.html

'50 yıl sonra bir ilk': Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu

'50 yıl sonra bir ilk': Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu

Sputnik Türkiye

50 yıl aradan sonra ilk defa, astım ataklarına karşı bir tedavi yöntemi keşfedildi. İngiltereli bilim insanları tarafından 'devrim niteliğinde' olarak... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T10:34+0300

2024-11-28T10:34+0300

2024-11-28T10:34+0300

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sağlık bakanlığı

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Astım atakları için 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi. Bilim insanları, şiddetli astım krizleri yaşayan kişilerde solunum güçlüğünü tedavi etmede geleneksel steroid tabletlerden çok daha etkili bir tedavi yöntemi bulduklarını açıkladı. Astım tedavisinde kullanılan bir enjeksiyon, atak sırasında devreye girerek bağışıklık sisteminin bir kısmını baskılıyor.Klinik denemeleri yapılan yeni tedavi yöntemi, doktorlar ve astım hastaları tarafından 'etkileyici' olarak nitelendirildi. King's College London'daki araştırmacılar, atak sırasında akıllı ilacın enjeksiyonu yapılan astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hastalarının dört hafta sonra hırıltı, nefes darlığı ve diğer semptomlardan muzdarip olma olasılıklarının daha düşük olduğunu keşfetti. Ayrıca, bir tıp dergisinde yayınlanan sonuçlara göre hastaların yaşam kalitelerinde belirgin bir iyileşme oldu.'50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi bulundu'Astım veya KOAH hastalıkları olan kişiler için 'devrim niteliğinde bir gelişme' olarak nitelendirilen yeni tedavi yönteminde, eozinofilik astımlı kişilerde semptomları yönetmek için daha düşük dozda kullanılabileceği söyleniyor. Ancak uzmanlar, bir atak sırasında daha yüksek dozda enjeksiyonun daha iyi sonuçlara yol açtığı bulgusunun önemini vurguluyor.'Her yıl 400 binden fazla kişinin ölümünün astıma bağlı olduğu biliniyor'Sağlık Bakanlığı'nın Mayıs ayı verilerine göre, dünyada 350 milyon kişinin astım hastası olduğunu ve her yıl 400 binden fazla hastalığa bağlı ölümlerin yaşandığı belirtiliyor.Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2017 yılında yapılan 'Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması: Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Prevalansı' çalışmasında 15 yaş ve üstü yetişkinlerin yaklaşık yüzde 7'sinin şimdiye kadar bir doktor tarafından astım tanısı almış olduğunu; bu sıklığın kadınlarda yüzde 8.7 erkeklerde ise yüzde 5 olduğu belirlendi.TÜİK tarafından yayımlanan 2022 yılı verileri ise solunum sistemi hastalıklarının, yüzde 13.5 ile ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer aldığı ve bu ölümlerin yüzde 0.3’ünün astım nedeniyle gerçekleştiğini ortaya koyuyor.Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'nin 2021 verilerine göre, tüm dünyada tahmini 200 ila 300 milyon insanın KOAH tanısı ile yaşadığı, Türkiye'de ise bu rakamın 5 milyona yakın olduğu tahmin edilmekte. Ancak dernek tanı konulmadan yaşayan birçok hasta olduğunu da vurguluyor. Dünya Sağlık Örgütü, 2019'da KOAH'ı ölüm nedenleri arasında üçüncü olarak belirledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/poliklinik-ve-acil-servislere-basvurular-artti-soguk-hava-ile-artis-gosterdi-solunum-yetmezligine-1090871278.html

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