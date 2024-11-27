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Ukrayna Dışişleri Bakanı açıkladı: Kiev ve Varşova 'Ukrayna Birliği'ni kurma girişimlerine devam ediyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı açıkladı: Kiev ve Varşova 'Ukrayna Birliği'ni kurma girişimlerine devam ediyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Polonya ve Ukrayna'nın, Ukrayna... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, şu anda Ukrayna Birliği'ne katılmak isteyen başka bir ülkenin olmamasına rağmen, bu birliği oluşturma konusunda kararlı olduklarını belirtti.Katılımcı sayısı 30 kişiden az olması sebebiyle daha önce kurulamamıştıDaha önce RMF FM radyo istasyonu, Polonya'da yaşayan Ukraynalılardan oluşan bir 'Ukrayna Birliği' oluşturulma girişiminin, katılımcı sayısının 30'dan az olması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını bildirmişti.Polonya ve Ukrayna arasında uzun vadeli askeri işbirliğine dair yeni bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma, 'Ukrayna Birliği' olarak adlandırılan yeni askeri birliğin Polonya topraklarında eğitilmesini de kapsıyordu. Birliğe katılmak isteyen Ukraynalıların, Polonya'daki birliklerde eğitim alırken ekipmanlarının ülke tarafından karşılanacağı belirtilmişti.'Kiev'e silah taşıyan herhangi bir kargo Rus ordusu için meşru bir hedef olacak'Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve “ateşle oynamak” olduğunu belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'e silah taşıyan herhangi bir kargonun Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını ifade etmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, ayrıca İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerdeki askeri personeli eğiterek de çatışmaya direkt müdahil olduğunu vurgulamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının müzakereler için uygun olmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/nato-rusyaya-karsi-ortak-bir-stratejik-yaklasim-gelistirilmeli-1090862042.html

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