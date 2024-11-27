https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ticaret-bakanligindan-aycicek-yagi-adimi-vergi-sifirlandi-1090868033.html

Ticaret Bakanlığı'ndan ayçiçek yağı adımı: Vergi sıfırlandı

Ticaret Bakanlığı'ndan ayçiçek yağı adımı: Vergi sıfırlandı

Sputnik Türkiye

2025 yılı hasat dönemi öncesinde kullanılmak ve yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalara tahsis edilmek üzere tanımlanan tarife kontenjanı kapsamında... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T09:27+0300

2024-11-27T09:27+0300

2024-11-27T09:27+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

ayçiçek yağı

yağ

yağ

ithalat

vergi

ticaret

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Kota kapsamında bulunan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. 2025 yılı hasat dönemi öncesinde kullanılmak ve yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalara tahsis edilmek üzere tanımlanan tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için gümrük vergisi sıfırlandı.Ayçiçek yağı ithalatında değişiklikCumhurbaşkanlığı'nın "Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında %8 veya bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatında yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştı. Bugünkü kararla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 8 olan gümrük vergisi sıfırlandı. Söz konusu uygulama 1 Ocak 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Ham ayçiçeği yağı ithalatında yüzde 20 olan gümrük verginde ise bir değişikliğe gidilmedi.Gümrük vergisi oranları da değiştiBir başka kararla ayçiçeği tohumunun gümrük vergisi oranlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre, Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık, Gürcistan, Güney Kore, Malezya, Venezuela, BAE, İslam Konferansı Teşkiladı üyesi ülkeler Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anlasması ve Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü kapsamındaki ülkeler, D-8 ülkeleri ve diger ülkelerden yapılan ithalatta uygulanan gümrük vergisi oranı %27'den %12'ye düsürüldü; Singapur'dan yapılan ithalata uygulanan %3,3 oranindaki gümrük vergisi oranı ise sıfırlandı.Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bilindiği üzere, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahı birlikte değerlendirilmektedir. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak, Ticaret Bakanlığımız tarafından ticaret politikalarının tüm araçları zamanlıca ve etkin bir şekilde kullanılmaktadır.Bu çerçevede, ülkemizde rekolte ve verimin düşmesine yol açan olumsuz iklim şartlarının yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmelerin etkisi sonucunda, üretimi tüm dünyada olumsuz yönde etkilenen yağlık ayçiçeği tohumu ve ayçiçeği yağında arz talep dengesinin sağlanması ve aynı zamanda yağlık ayçiçeği tohumu üretiminin artırılması açısından, çiftçimizin teşvik edilerek gözetilmesini teminen Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içerisinde konu Ticaret Bakanlığı yakinen takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yeniden-degerleme-orani-resmi-gazetede-zam-orani-netlesti-mtv-imei-ehliyet-ve-pasaport-harci-ne-1090867017.html

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