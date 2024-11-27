Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 'Bakanlığımızın hizmetlerini komple check-up yapıyoruz'
© Sağlık BakanlığıKemal Memişoğlu
© Sağlık Bakanlığı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gündeme ilişkin soruları yanıtladığı toplantıda 'bakanlığımızın hizmetlerini komple check-up yapıyoruz' derken merak edilen soruları yanıtladı.
Türkiye'de sağlık sistemiyle ilgili sorunları ele alan ve soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bakanlığın hizmetlerini komple 'check-up' yaptıklarını anlattı. Son dönemdeki aile hekimleriyle ilgili tartışmalar hakkında da konuşan Bakan Memişoğlu, "Biz aile hekimlerinim maaşlarını kesmiyoruz" dedi, önümüzdeki yıl bin tane yeni Aile Sağlığı Merkezi açmayı hedeflediklerini söyledi.
Bin yeni Aile Sağlığı Merkezi hedefi
Bakan Memişoğlu, aile hekimleriyle son dönemde yaşanan tartışmalara yönelik konuştu. Aile hekimliğiyle ilgili mevzuat, yönetmelik değişikliği yaptıklarını hatırlatan Memişoğlu, "Bunun yanında 2025 senesinde hedefimiz, yaklaşık bin tane yeni Aile Sağlığı Merkezi yapmak, onlara kurumsal kimlikle daha iyi hizmet verecek altyapı oluşturmak. Sağlıklı Hayat Merkezi hedefimiz de var, 100'ün üzerinde yapmak istiyoruz 2025 senesinde." diye konuştu.
Biz aile hekimlerinin maaşlarını kesmiyoruz
Koruyucu hekimliğin, temel sağlığın en önemli unsuru olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Mevzuatla ilgili de bazen dezenformasyon olabiliyor, yanlış algılar da olabiliyor. Burada şunu söylüyoruz, aile hekimine kayıtlı nüfusu 3 bin 500'e düşürerek hekimin kendisine kayıtlı kişilerin sağlıkla ilgili bütün parametrelerini takip etmesini, özellikle yaşlı grubu, şeker hastası, tansiyon hastası gibi grupları takip etmesini istiyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın, biz aile hekimlerinin maaşlarını kesmiyoruz. Biz, aile hekimlerine kendi nüfusunun sağlığına göre daha çok teşvik vermeye çalışıyoruz ve kendi nüfusunun hastalanmamasının temininde etkin rol almasını istiyoruz. Bu nedenle de biz kendisiyle kıyaslıyoruz aile hekimini. Eğer nüfusu, kendi sorumlu olduğu nüfusu bir önceki döneme göre daha sağlıklıysa bunu aile hekiminin başarısı olarak görüyoruz. Çünkü kendi sorumlu olduğu bölgedeki insanlar, kendilerine bakarsa, hastalanmazsa bunu sağlayacak kişinin aile hekimi olduğunu görüyoruz ve kişinin kendi sorumluluğunun olduğunu biliyoruz. Onun için bu konuda biz aile hekimlerine güveniyoruz, gelirlerinin de artacağını biliyoruz. Çalışan ve çalışmayan arasındaki farkın da net olmasını istiyoruz. Onun için teşvik vereceğiz, ilave vereceğiz, ücret vereceğiz aile hekimlerine. Bu konuda dezenformasyon olmasını arzu etmiyoruz."
Randevu sıkıntısına vurgu yaptı
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden bazı branşlarda randevularda yaşanabilen sıkıntılara ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, bugün "Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımladıklarını anımsattı.
Bakan Memişoğlu, "Biliyorsunuz Türkiye'de hekim dağılımında 2002 senesinde en gelişmiş bölge ile gelişmemiş bölge arasında yedi kat fark vardı. Gelişmiş bölgelerimizde yedi kat fazla sağlık personeli vardı. Şu anda 2,5 kat farka düşürdük. Bunu daha aza düşürmek için böyle bir yönetmelik yayımladık." bilgisini verdi.
Memişoğlu, şöyle devam etti:
"Biz, Bakanlığımızın hizmetlerini komple check-up yapıyoruz. Yani denetleme usullerimizi, sağlık hizmetlerimizi yeniden yapılandırma aşamasındayız. Bu konuda malum yenidoğanla ilgili bir denetleme ve değerlenme bilimsel komisyonu oluşturduk. Tüm branşlarda bunu yapacağız: Acil, erişkin yoğun bakım, onkoloji gibi. Hizmet alanlarımızı kontrol ederek işleyişi daha etkin hale nasıl getiririz konusunda çalışıyoruz."